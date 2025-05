Bu artık takıntı değil, ikinci bir hayat gibi. Bitmiş bir ilişkinin içinde hâlâ yaşamaya çalışıyorsun. Gözlerin her kalabalıkta onu arıyor, paylaştığı her şeyi saniyesinde görüyorsun. Gülüşü, sesi, kullandığı kelimeler, birlikte gittiğiniz sokaklar hepsi hâlâ sende. Arkadaşların senden onun adını duymaktan yorulmuş olabilir ama sen hâlâ onunla yaşadığın her anı zihninde yeniden oynatıyorsun, sanki bir hata bulup düzeltmeye çalışır gibi. Yeni insanlara kapalı değilsin ama kimse onun gibi gelmiyor. Çünkü sen hâlâ onun “story”lerini analiz ediyor, beğendiği içeriklerden duygu çıkarmaya çalışıyorsun. Belki hâlâ onun döneceğini umut ediyor, hatta bu umudu kendine bile itiraf edemiyorsun.