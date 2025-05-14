Bu artık geçmiş değil; senin için hâlâ çok canlı bir şimdi. Günün büyük bir kısmı onunla ilgili düşüncelerle geçiyor. Kimle görüştüğünü, ne paylaştığını, seni unuttu mu, yoksa hâlâ bir şans var mı... Hepsi kafanda dönen sorular. Sosyal medyada stalk seviyesini çoktan aşmışsın, belki sahte hesaplar bile devrede. Onunla ilgili her detay senin için hâlâ önemli; saçını kestirmesi bile ruh hâlini etkileyebiliyor. Yeni biriyle tanıştığında hemen içinden eski sevgilinle kıyaslamaya başlıyorsun. Ve çoğu zaman, kimse onun yerini dolduramıyor. Arkadaşların artık “artık bırak” dese bile, sen içinden “bunu anlayamazsınız” diyorsun. Çünkü hâlâ onunla ilgili hayallerin var. Hatta bazen mesaj atıp atmamak arasında gidip geliyorsun. Yazıp yazıp siliyorsun. %90 takıntı demek, bu ilişki senin için bitmemiş demek. O çoktan gitmiş olabilir ama sen hâlâ aynı yerde bekliyorsun. Ve belki de en çok, kendini ondan kurtaramadığını fark ettiğin için yoruluyorsun.