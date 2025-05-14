Burcuna Göre Eski Sevgiline Yüzde Kaç Takıntılısın?
Eski sevgilinin hala aklında mı? Onunla geçirdiğin o eski güzel günleri hala mı özlüyorsun? Yoksa sen de mi hala onunla ilgili rüyalar görüyorsun? Eğer bu soruların cevabı evet ise, sen de hala eski sevgiline takıntılı olanlardan olabilirsin. Astroloji, hayatımızın birçok alanında olduğu gibi aşk hayatımızı da etkileyen bir bilim dalıdır. Her burcun kendine özgü karakteristik özellikleri ve aşka bakış açıları vardır. İşte bu nedenle, burcunun eski sevgiliye olan takıntısını belirlemek, oldukça ilginç bir konu olabilir.
Burcuna Göre Yüzde Kaç Eski Sevgiline Takıntılısın?
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Eski sevgiline %20 takıntılısın!
Eski sevgiline %70 takıntılısın!
Eski sevgiline %50 takıntılısın!
Eski sevgiline %90 takıntılısın!
Eski sevgiline %10 takıntılısın!
Eski sevgiline %95 takıntılısın!
Eski sevgiline %85 takıntılısın!
Eski sevgiline %60 takıntılısın!
Eski sevgiline %30 takıntılısın!
Eski sevgiline %75 takıntılısın!
Eski sevgiline %15 takıntılısın!
Eski sevgiline %40 takıntılısın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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