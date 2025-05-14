onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Hayal Köseoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Hayal Köseoğlu Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Hayal Köseoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Hayal Köseoğlu Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.05.2025 - 21:12

Mucize Doktor, Ufak Tefek Cinayetler, Hudutsuz Sevda gibi pek çok yapımda rol alan Hayal Köseoğlu'yu sık tık TV ekranlarında ve sinema filmlerinde gördük. Peki Hayal Köseoğlu kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Hayatında kim var? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayal Köseoğlu Kimdir?

Hayal Köseoğlu Kimdir?

Hayal Köseoğlu, Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusudur. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Köseoğlu, özellikle Mucize Doktor, Mahkum ve İstanbullu Gelin gibi dizilerdeki performanslarıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. 

Hem sahne performansları hem de sosyal medyadaki aktif kimliğiyle dikkat çeken Hayal Köseoğlu, aynı zamanda müzikle de ilgilenmektedir.

Hayal Köseoğlu Kaç Yaşında?

Hayal Köseoğlu Kaç Yaşında?

20 Aralık 1992 doğumlu olan Hayal Köseoğlu, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan oyuncu, 1.70 metre boyunda ve yaklaşık 60 kilogram ağırlığındadır. Burcu ise Yay’dır.

Hayal Köseoğlu Aslen Nereli?

Hayal Köseoğlu Aslen Nereli?

İstanbul'da doğan Hayal Köseoğlu'nun annesinin ailesi Bulgaristan'dan, babasının ailesi ise Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmiştir. Babası reklamcılık, annesi ise kimya mühendisliği alanında çalışmaktadır. 

Lise eğitimine Üsküdar Amerikan Lisesi'nde başlayan Köseoğlu, daha sonra Özel Saint Benoît Fransız Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü'nde de eğitim almıştır.

Hayal Köseoğlu'nun Kariyer Başlangıcı

Hayal Köseoğlu'nun Kariyer Başlangıcı

Hayal Köseoğlu, oyunculuk kariyerine henüz 6 yaşındayken, 1998 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Ruhsar' dizisiyle adım atmıştır. Bu ilk deneyiminin ardından, 1999 yılında 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde Zekiye karakterini canlandırmıştır.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinde Pelin karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bu rolüyle dikkat çeken Köseoğlu, oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır.

Hayal Köseoğlu'nun Özel Hayatı

Hayal Köseoğlu'nun Özel Hayatı

Hayal Köseoğlu, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan isimlerdendir. Geçmişte oyuncu Caner Şahin ile yaşadığı ilişki sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmiştir. Ancak bu ilişkinin ne zaman sona erdiği konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.

2025 yılı itibarıyla, Hayal Köseoğlu, 'Hudutsuz Sevda' dizisindeki rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile birliktedir. İkili, Mart 2025'te sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştur. 

Ersoy Nezir Çınarlı, 4 Şubat 1992 tarihinde İzmir'de doğmuş olup, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2009 yılında tiyatro sahnesinde başlamış, ardından 'Söz', 'Çukur' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi dizilerde rol almıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayal Köseoğlu'nun Öne Çıkan Açıklamaları

Hayal Köseoğlu'nun Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum.'

  • 'Özgürlüğümden taviz vermem, bu hayata kimseyi rahat ettirmek için gelmedim.'

  • 'Keşke kiloma, güzelliğime takıldığım kadar oyunculuğuma takılsaydım.'

  • 'Aşk benim için bir dönem bağımlılık gibiydi, şimdi hayata tutkuluyum.'

  • 'Mükemmeliyet bence çok sıkıcı. Kilo, güzellik, yakışıklılık falan bunlar çok içi boş konseptler.'

  • 'Çocuğum olursa ona ilk öğreteceğim şey, kendini koşulsuz kabullenmesi olur.'

  • 'Bu sektör ülkenin küçük bir özeti gibi; zeki ve pırıl pırıl insanlar da var, çıkarcı olanlar da.'

  • 'Aptal insanları ünlü yapmayı bırakın.'

  • 'Kendimi filtresiz görmüyorum. Aksine bu son derece filtrelenmiş bir halim.'

  • 'Bu dünyanın, bu coğrafyanın ve bu ülkenin en büyük sorunu kadın sorunudur.'

Hayal Köseoğlu'nun Yer Aldığı Diziler

Hayal Köseoğlu'nun Yer Aldığı Diziler

📺 Televizyon Dizileri

🌐 İnternet Dizileri

  • 2021, Bonkis, Özge

  • 2022, Cezailer, Simge Saygın

Hayal Köseoğlu'nun Yer Aldığı Filmler

Hayal Köseoğlu'nun Yer Aldığı Filmler

🎬 Sinema Filmleri

  • 2019, Sesinde Aşk Var, Deniz

  • 2019, Özgür Dünya, Duygu

  • 2019, 7. Koğuştaki Mucize, Yetişkin Ova

  • 2020, Bir Nefes Daha, Devin

  • 2021, Beni Sevenler Listesi, Tutku

Hayal Köseoğlu'nun Güncel Projeleri

Hayal Köseoğlu'nun Güncel Projeleri

Hudutsuz Sevda (2024–2025)

Hayal Köseoğlu, FOX TV'de yayınlanan 'Hudutsuz Sevda' dizisinde Damla Leto karakterini canlandırdı. Dizi, 2024 yılında başladı, hala da devam ediyor fakat Hayal Köseoğlu, diziden ayrıldı. 

Şu an için Hayal Köseoğlu'nun 2025 yılı itibarıyla duyurulmuş yeni bir dizi, film veya tiyatro projesi bulunmamaktadır.

Hayal Köseoğlu'nun Ödülleri ve Adaylıkları

Hayal Köseoğlu'nun Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Kazandığı Ödüller

🎖️ Adaylıklar

  • 2023 – 55. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Türkiye Sineması Ödülleri
  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adaylığı – Beni Sevenler Listesi filmindeki performansıyla.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın