Hayal Köseoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Hayal Köseoğlu Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

'Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum.'

'Özgürlüğümden taviz vermem, bu hayata kimseyi rahat ettirmek için gelmedim.'

'Keşke kiloma, güzelliğime takıldığım kadar oyunculuğuma takılsaydım.'

'Aşk benim için bir dönem bağımlılık gibiydi, şimdi hayata tutkuluyum.'

'Mükemmeliyet bence çok sıkıcı. Kilo, güzellik, yakışıklılık falan bunlar çok içi boş konseptler.'

'Çocuğum olursa ona ilk öğreteceğim şey, kendini koşulsuz kabullenmesi olur.'

'Bu sektör ülkenin küçük bir özeti gibi; zeki ve pırıl pırıl insanlar da var, çıkarcı olanlar da.'

'Aptal insanları ünlü yapmayı bırakın.'

'Kendimi filtresiz görmüyorum. Aksine bu son derece filtrelenmiş bir halim.'