Yapay Zekaya Kahve Falı Baktırdıktan Sonra Eşine Boşanma Davası Açan Kadın
Kahve falı eğlencelik bir alışkanlıkken bu kez ciddi bir krize yol açtı. Yunanistan’da bir kadın, kahve telvesinin fotoğrafını yapay zekaya yolladı. ChatGPT'nin verdiği yanıt ise aile içinde fırtına kopardı. Aldatma iması içeren fal, boşanma sürecinin fitilini ateşledi. İşte herkesin konuştuğu o sıra dışı dava...
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Olayın merkezinde ismi açıklanmayan bir kadın var.
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ANT1 kanalına konuşan adam, yaşadıklarını şaşkınlıkla anlattı.
Bu olay sadece özel bir aile meselesi olarak kalmadı. Yapay zeka kaynaklı ilk boşanma davası olarak da tarihe geçti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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