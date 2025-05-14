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Yapay Zekaya Kahve Falı Baktırdıktan Sonra Eşine Boşanma Davası Açan Kadın

Yapay Zekaya Kahve Falı Baktırdıktan Sonra Eşine Boşanma Davası Açan Kadın

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 20:43

Kahve falı eğlencelik bir alışkanlıkken bu kez ciddi bir krize yol açtı. Yunanistan’da bir kadın, kahve telvesinin fotoğrafını yapay zekaya yolladı. ChatGPT'nin verdiği yanıt ise aile içinde fırtına kopardı. Aldatma iması içeren fal, boşanma sürecinin fitilini ateşledi. İşte herkesin konuştuğu o sıra dışı dava...

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Olayın merkezinde ismi açıklanmayan bir kadın var.

Olayın merkezinde ismi açıklanmayan bir kadın var.

Kahvesini içtikten sonra bardağın içini fotoğraflayıp ChatGPT’ye gönderen kadın, aldığı fal yorumuyla şoke oldu. Yapay zeka, falda eşinin 'evlerine çok yakın olan, ismi E harfiyle başlayan genç bir kadınla' ilişki yaşamak istediğini söyledi.

Kadın bu yorumu gerçek kabul ederek eşini evden kovdu ve çocuklarına boşanma kararı aldığını açıkladı. Olay kısa sürede Yunan televizyonlarına ve uluslararası basına yansıdı.

ANT1 kanalına konuşan adam, yaşadıklarını şaşkınlıkla anlattı.

ANT1 kanalına konuşan adam, yaşadıklarını şaşkınlıkla anlattı.

Eşinin zaman zaman yeni trendlere ilgi duyduğunu, son dönemde de fal baktırmak için ChatGPT'yi kullandığını söyledi. Kadının eğlencesini bozmak istemediği için bu duruma ses çıkarmadığını belirten adam, “Benim falımda E harfiyle başlayan genç bir kadını düşündüğüm ve onunla ilişki istediğim söylendi. Gülüp geçtim ama eşim bunu gerçek sanarak beni evden gönderdi” dedi. 

Kadının daha önce de astrolog tavsiyesiyle benzer bir krizi başlattığını ama yıldızların lehine işlemesiyle durumu düzelttiğini ifade etti.

Bu olay sadece özel bir aile meselesi olarak kalmadı. Yapay zeka kaynaklı ilk boşanma davası olarak da tarihe geçti.

Bu olay sadece özel bir aile meselesi olarak kalmadı. Yapay zeka kaynaklı ilk boşanma davası olarak da tarihe geçti.

Kadının dava açmasının ardından adamın avukatı Phoebus Stroungaris açıklama yaptı. Müvekkilinin masum olduğunu ve çocukların velayeti için karşı dava açıldığını belirtti. Stroungaris, “Müvekkilim, aldatma iddiasına dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen, eşinin bu şüpheyle yapay zekaya başvurduğunu öğrendi” diyerek sürecin sıra dışılığını vurguladı.

Sizce kahve falına baktırırken yapay zekaya “çok da inanmıyorum ama eğlencesine” demek gerekiyor mu? Yoksa bu iş artık boşanmalık bir ciddiyet mi taşıyor? Yorumları bekliyoruz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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