Yapay Zekaya Kahve Falı Baktırdıktan Sonra Eşine Boşanma Davası Açan Kadın

Eşinin zaman zaman yeni trendlere ilgi duyduğunu, son dönemde de fal baktırmak için ChatGPT'yi kullandığını söyledi. Kadının eğlencesini bozmak istemediği için bu duruma ses çıkarmadığını belirten adam, “Benim falımda E harfiyle başlayan genç bir kadını düşündüğüm ve onunla ilişki istediğim söylendi. Gülüp geçtim ama eşim bunu gerçek sanarak beni evden gönderdi” dedi.

Kadının daha önce de astrolog tavsiyesiyle benzer bir krizi başlattığını ama yıldızların lehine işlemesiyle durumu düzelttiğini ifade etti.