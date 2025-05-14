100 Gün Boyunca YouTube Shorts'a Video Yükleyen Adam Ne Kadar Kazandığını Açıkladı
YouTube’da başarı yakalamak çoğu kişi için yıllar süren bir çaba gibi görünebilir. Ancak bazıları için işler beklenmedik şekilde hızlı gelişebiliyor. İçerik üreticisi Jack Craig, 100 gün boyunca sadece Shorts videosu paylaştı. Paylaşımları sayesinde hem abone hem de gelir patlaması yaşadı. Sürecin sonunda kazandığı para ise birçok kişinin hayalindeki seviyeye ulaştı.
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Jack Craig, kanalında finans, e-ticaret ve iş dünyasına dair içerikler üretmeye başladı.
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Craig’e göre bu işin formülü belli.
Craig’in deneyimi kısa sürede kazanç elde etmenin mümkün olduğunu gösterse de sürdürülebilirlik yine içerik kalitesine ve stratejiye bağlı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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