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100 Gün Boyunca YouTube Shorts'a Video Yükleyen Adam Ne Kadar Kazandığını Açıkladı

100 Gün Boyunca YouTube Shorts'a Video Yükleyen Adam Ne Kadar Kazandığını Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 18:59

YouTube’da başarı yakalamak çoğu kişi için yıllar süren bir çaba gibi görünebilir. Ancak bazıları için işler beklenmedik şekilde hızlı gelişebiliyor. İçerik üreticisi Jack Craig, 100 gün boyunca sadece Shorts videosu paylaştı. Paylaşımları sayesinde hem abone hem de gelir patlaması yaşadı. Sürecin sonunda kazandığı para ise birçok kişinin hayalindeki seviyeye ulaştı.

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Jack Craig, kanalında finans, e-ticaret ve iş dünyasına dair içerikler üretmeye başladı.

Jack Craig, kanalında finans, e-ticaret ve iş dünyasına dair içerikler üretmeye başladı.

Kasım 2022’de açtığı Shorts kanalında sadece 100 gün boyunca düzenli içerik paylaştı ve bu süreçte 235 binden fazla abone kazandı. Şubat 2023’te YouTube İş Ortağı Programı’na kabul edilerek kanalını para kazanmaya açtı. Craig, 100 günlük sürecin sonunda toplamda 2.433,17 dolar gelir elde ettiğini belirtti.

Özellikle videonun yayınlanmasından önceki son dört haftada, 2.087,79 dolar kazandığını ve haftalık gelirinin ortalama 400 ila 500 dolar arasında değiştiğini açıkladı. Günlük kazancı ortalama 50 dolardı ama bu miktarın 100 dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Başarısını ise ilk viral Shorts videosunu analiz ederek benzer içeriklerle devam etmesine bağladı.

Craig’e göre bu işin formülü belli.

Craig’e göre bu işin formülü belli.

Kendi ilgi duyduğu konularda içerik üretti, videolarını özenle düzenledi ve daha geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek videolar yapmaya odaklandı. Bu üç temel prensibi uygulayan içerik üreticilerinin, kısa sürede başarıya ulaşmasının mümkün olduğunu vurguladı. 

Ayrıca kanalını büyütürken en büyük farkı, viral olan videolarını detaylıca analiz edip aynı formatta içerikler üretmesinin yarattığını belirtti. Craig’in şeffaf şekilde gelirini ve stratejilerini paylaşması, YouTube'da kariyer hedefleyen yeni içerik üreticilerine ilham verdi.

Craig’in deneyimi kısa sürede kazanç elde etmenin mümkün olduğunu gösterse de sürdürülebilirlik yine içerik kalitesine ve stratejiye bağlı.

Craig’in deneyimi kısa sürede kazanç elde etmenin mümkün olduğunu gösterse de sürdürülebilirlik yine içerik kalitesine ve stratejiye bağlı.

Her videonun viral olmayacağını ama içerik üreticisinin doğru analizle trendleri yakalayabileceğini söylüyor. Videoların zamanlaması, başlık seçimi ve izleyici ilgisini çekecek konulara odaklanmak, kazancı artırmada kritik rol oynuyor. Craig, ilerleyen dönemde günlük kazancını 100 dolara çıkarabileceğini de belirtiyor. Kısacası 100 günlük bu süreç sadece başlangıç olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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