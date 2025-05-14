100 Gün Boyunca YouTube Shorts'a Video Yükleyen Adam Ne Kadar Kazandığını Açıkladı

Kendi ilgi duyduğu konularda içerik üretti, videolarını özenle düzenledi ve daha geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek videolar yapmaya odaklandı. Bu üç temel prensibi uygulayan içerik üreticilerinin, kısa sürede başarıya ulaşmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Ayrıca kanalını büyütürken en büyük farkı, viral olan videolarını detaylıca analiz edip aynı formatta içerikler üretmesinin yarattığını belirtti. Craig’in şeffaf şekilde gelirini ve stratejilerini paylaşması, YouTube'da kariyer hedefleyen yeni içerik üreticilerine ilham verdi.