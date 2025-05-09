30 Yıllık Hacker Dark Web'de Karşılaştığı En Korkunç Şeyi Anlattı

Burası internetin en karanlık köşesi; yasa dışı ticaret, suç ağları ve hacker’ların cirit attığı bir alan. Dark web’e giriş yapmak için özel yazılımlar gerekiyor ve genelde buraya giren kişiler iki gruba ayrılıyor: merak edenler ve yasa dışı işlerin tam ortasında olanlar.

Hacker’lar ise genellikle sistemlere sızmak, veri toplamak veya para kazanmak için bu ağlarda dolaşıyor.