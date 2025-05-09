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30 Yıllık Hacker Dark Web'de Karşılaştığı En Korkunç Şeyi Anlattı

30 Yıllık Hacker Dark Web'de Karşılaştığı En Korkunç Şeyi Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 13:57

Dark web dediğimizde çoğumuzun aklına suç ve yasa dışı işler geliyor değil mi? Aslında çoğumuz bu gizemli dünyaya hiç adım bile atmıyoruz. Ancak bazı kişiler var ki orada yıllarını geçirmiş durumda. İşte o kişilerden biri, tam 30 yıldır bu yeraltı dünyasında geziyor. Gelin neler anlatmış bakalım...

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Çoğumuz dark web’in nasıl bir yer olduğunu merak ediyor ama birçoğumuz da bilinçli olarak uzak duruyor.

Çoğumuz dark web’in nasıl bir yer olduğunu merak ediyor ama birçoğumuz da bilinçli olarak uzak duruyor.

Burası internetin en karanlık köşesi; yasa dışı ticaret, suç ağları ve hacker’ların cirit attığı bir alan. Dark web’e giriş yapmak için özel yazılımlar gerekiyor ve genelde buraya giren kişiler iki gruba ayrılıyor: merak edenler ve yasa dışı işlerin tam ortasında olanlar. 

Hacker’lar ise genellikle sistemlere sızmak, veri toplamak veya para kazanmak için bu ağlarda dolaşıyor.

İsmi açıklanmayan bir hacker, 30 yıllık deneyiminde gördüğü en sarsıcı olayı anlattı.

İsmi açıklanmayan bir hacker, 30 yıllık deneyiminde gördüğü en sarsıcı olayı anlattı.

Eskiden “black hat” yani etik kurallara bağlı kalmadan hack’leyen biri olarak tanınan kişi, artık “white hat” olarak güvenlik açıklarını tespit eden bir hacker’a dönüşmüş. 2021 yılında VICE’a verdiği röportajda özellikle hastaneleri hedef alan siber saldırılara dikkat çekmiş. 

Anlattığına göre, bazı saldırılarda hastanelerin tüm verileri şifrelenmiş ve sağlık çalışanları korkunç bir kararla baş başa bırakılmış: Fidye mi ödeyelim, yoksa hastaların hayatını mı riske atalım? Hacker bu anları anlatırken, “Bazen veri şifrelemenin bedeli bir insan hayatı olabiliyor.” demiş.

Hacker’ın deneyimlerine göre, fidye yazılımları (ransomware) yıllardır var ama etkileri her geçen yıl daha yıkıcı hale geliyor.

Hacker’ın deneyimlerine göre, fidye yazılımları (ransomware) yıllardır var ama etkileri her geçen yıl daha yıkıcı hale geliyor.

Eskiden saldırılar küçük meblağlar için yapılırken, şimdi işler milyonlarca dolarlık fidyelere kadar çıkıyor. Hatta son büyük saldırılardan birinde hacker’lar tüm şifrelenmiş bilgisayarları geri açacak tek anahtar için 70 milyon dolar istemiş. Bugünlerde bu tarz saldırılar sadece parayı değil, sağlık sistemlerinden finans piyasalarına kadar pek çok kritik alanı tehdit ediyor.

Hacker’a göre, gelecekte nükleer silahların ele geçirilmesi gibi Hollywood senaryolarını pek yaşamayacağız. Ama finans piyasalarına veya enerji altyapılarına yapılacak siber saldırılar ciddi sorunlar yaratabilir. Özellikle elektrik üretim tesisleri gibi kritik noktalara yapılacak saldırılar, toplumsal düzeni altüst edebilir. Bu yüzden siber güvenlik önlemleri her zamankinden daha önemli hale geliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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