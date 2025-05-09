30 Yıllık Hacker Dark Web'de Karşılaştığı En Korkunç Şeyi Anlattı
Dark web dediğimizde çoğumuzun aklına suç ve yasa dışı işler geliyor değil mi? Aslında çoğumuz bu gizemli dünyaya hiç adım bile atmıyoruz. Ancak bazı kişiler var ki orada yıllarını geçirmiş durumda. İşte o kişilerden biri, tam 30 yıldır bu yeraltı dünyasında geziyor. Gelin neler anlatmış bakalım...
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Çoğumuz dark web’in nasıl bir yer olduğunu merak ediyor ama birçoğumuz da bilinçli olarak uzak duruyor.
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İsmi açıklanmayan bir hacker, 30 yıllık deneyiminde gördüğü en sarsıcı olayı anlattı.
Hacker’ın deneyimlerine göre, fidye yazılımları (ransomware) yıllardır var ama etkileri her geçen yıl daha yıkıcı hale geliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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