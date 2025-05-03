Bu Senaryo Hiç de Uzak Değil: Yapay Zeka Bir Gün Gerçekten Delirebilir mi?
Yapay zekanın günümüzdeki hızlı gelişimi çoğumuzu hem heyecanlandırıyor hem de biraz ürkütüyor. Telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda bize yardımcı olan bu sistemler aslında ne kadar güvenli? Her gün yeni bir teknoloji haberi okurken aklımıza takılan bu soru aslında bilim insanlarının da gündeminde. Çünkü yapay zeka yalnızca akıllı bir araç değil, giderek kendi kararlarını verebilecek bir hale geliyor. İşte tam da bu noktada tehlike çanları çalmaya başlıyor.
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Bilim insanlarının korkusu: Yapay zekanın kendi hedefleri olabilir.
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Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt, yapay zekanın yanlış ellerde tehlikeli bir silaha dönüşebileceğini söylüyor.
Peki yapay zekanın kendisine soralım: Bir gün gerçekten çileden çıkabilir mi?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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