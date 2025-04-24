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ChatGPT’ye Kibar Davranmak Neden OpenAI’a Milyonlarca Dolara Patlıyor?

ChatGPT’ye Kibar Davranmak Neden OpenAI’a Milyonlarca Dolara Patlıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 14:43

Chatbotlarla konuşurken “lütfen” ya da “teşekkürler” demek kulağa zararsız hatta sevimli gelebilir. Üstelik birçok kişi, yapay zekayla da olsa kibar konuşmayı alışkanlık haline getirmiş durumda. Ancak bu küçük kelimeler, teknoloji devlerine hiç de küçük olmayan bir fatura çıkarıyor. Özellikle ChatGPT gibi yoğun işlem gücü gerektiren modellerde, nazik ifadeler ciddi bir enerji maliyetine yol açabiliyor. Durum öyle bir noktaya gelmiş ki sadece bu kibar kelimeler OpenAI’ın kasasından milyonlarca doları çekip götürüyor olabilir. Sebebi ne? Beraber bakalım...

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Aslında her bir kelimenin yazılması ya da işlenmesi, yapay zekanın devasa sunucularında ciddi bir işlem gücü anlamına geliyor.

Aslında her bir kelimenin yazılması ya da işlenmesi, yapay zekanın devasa sunucularında ciddi bir işlem gücü anlamına geliyor.

CEO Sam Altman’ın yaptığı bir açıklamaya göre, kullanıcıların sohbet sırasında “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi nazik ifadeler kullanması bile OpenAI’a milyonlarca dolarlık elektrik masrafı olarak geri dönüyor. Üstelik bu sadece bireysel kullanıcıların iyi niyetiyle sınırlı değil; yapılan bir araştırma, Z kuşağının %69’unun ChatGPT ile konuşurken kibar ifadeler kullandığını ortaya koyuyor.

İşin enerji boyutu da oldukça çarpıcı.

İşin enerji boyutu da oldukça çarpıcı.

Goldman Sachs’ın yayımladığı bir rapora göre, sıradan bir Google araması yalnızca 0.3 watt-saat enerji harcarken, ChatGPT’ye yapılan bir sorgu tam 2.9 watt-saat enerji tüketiyor. Bu fark, birkaç cümlelik bir mesajda bile toplamda devasa bir enerji sarfiyatına yol açıyor. 

Üstelik sadece işlem gücünün maliyeti değil; sunucuların soğutulması için kullanılan su miktarı da ciddi boyutlarda. Microsoft’un sürdürülebilirlik raporunda yer alan verilere göre, veri merkezlerinin harcadığı su miktarı milyonlarca galonu buluyor. Google ise küresel su krizinin yaklaştığını vurguluyor ve 2030 itibarıyla tatlı su talebinin arzı %40 oranında aşacağını belirtiyor.

E iyi ama bize ChatGPT'ye karşı nazik olmamız söylenmemiş miydi?

E iyi ama bize ChatGPT'ye karşı nazik olmamız söylenmemiş miydi?

Bu noktada ilginç bir ikilem ortaya çıkıyor. Bir yandan enerji ve çevresel etkiler nedeniyle bu tür kelimelerin azaltılması gerektiği konuşulurken, diğer yandan bu kibar davranış biçimi aslında şirketlerin hedeflediği “insana benzer” yapay zeka fikrine de hizmet ediyor. OpenAI CEO’su Altman, bu maliyetli nezaketin aslında “iyi harcanmış bir para” olduğunu söylüyor olabilir çünkü şirketin uzun vadeli hedefi, insan gibi yanıt veren ve insan gibi iletişim kuran bir yapay zeka geliştirmek. 

Hedef doğrultusunda, kullanıcıların ChatGPT ile doğal ve insana benzeyen bir şekilde etkileşime geçmesi önemli kabul ediliyor. Öte yandan bazı uzmanlar, çocukların Alexa gibi yapay zekalara kaba davranmayı öğrenmesinin, onların insanlarla olan sosyal ilişkilerini de olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Bu konu şimdilik bir tartışma meselesi ama bir gerçek var ki o da nazikliğimizi bazı durumlarda kenara bırakmamız gerektiği. Çünkü harcanan enerji miktarı inanılmaz...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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