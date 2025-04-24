ChatGPT’ye Kibar Davranmak Neden OpenAI’a Milyonlarca Dolara Patlıyor?

Goldman Sachs’ın yayımladığı bir rapora göre, sıradan bir Google araması yalnızca 0.3 watt-saat enerji harcarken, ChatGPT’ye yapılan bir sorgu tam 2.9 watt-saat enerji tüketiyor. Bu fark, birkaç cümlelik bir mesajda bile toplamda devasa bir enerji sarfiyatına yol açıyor.

Üstelik sadece işlem gücünün maliyeti değil; sunucuların soğutulması için kullanılan su miktarı da ciddi boyutlarda. Microsoft’un sürdürülebilirlik raporunda yer alan verilere göre, veri merkezlerinin harcadığı su miktarı milyonlarca galonu buluyor. Google ise küresel su krizinin yaklaştığını vurguluyor ve 2030 itibarıyla tatlı su talebinin arzı %40 oranında aşacağını belirtiyor.