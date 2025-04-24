ChatGPT’ye Kibar Davranmak Neden OpenAI’a Milyonlarca Dolara Patlıyor?
Chatbotlarla konuşurken “lütfen” ya da “teşekkürler” demek kulağa zararsız hatta sevimli gelebilir. Üstelik birçok kişi, yapay zekayla da olsa kibar konuşmayı alışkanlık haline getirmiş durumda. Ancak bu küçük kelimeler, teknoloji devlerine hiç de küçük olmayan bir fatura çıkarıyor. Özellikle ChatGPT gibi yoğun işlem gücü gerektiren modellerde, nazik ifadeler ciddi bir enerji maliyetine yol açabiliyor. Durum öyle bir noktaya gelmiş ki sadece bu kibar kelimeler OpenAI’ın kasasından milyonlarca doları çekip götürüyor olabilir. Sebebi ne? Beraber bakalım...
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Aslında her bir kelimenin yazılması ya da işlenmesi, yapay zekanın devasa sunucularında ciddi bir işlem gücü anlamına geliyor.
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İşin enerji boyutu da oldukça çarpıcı.
E iyi ama bize ChatGPT'ye karşı nazik olmamız söylenmemiş miydi?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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