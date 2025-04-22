Bir Zamanların Efsanevi Sohbet Programı MSN Messenger'a Ne Oldu?
Bir dönem herkesin bilgisayarında mutlaka yüklü olan MSN Messenger, artık sadece tatlı bir anı olarak hafızalarda yer ediyor. Arkadaş listemizde biri çevrim içi olunca içimizi tarif edemeyeceğimiz bir heyecan kaplardı. Sohbet penceresinde görünen o renkli ifadelerle yazışmak günün en keyifli anıydı. Sessiz geçen dakikalarda pencere titretme özelliğini kullanır, karşı tarafın dikkatini çekmeye çalışırdık. Zamanla her şey değişti, teknoloji ilerledi ama MSN Messenger sessizce aramızdan ayrıldı. Sahi, neden? Gelin biraz nostalji yapalım...
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İlk başta geç kaldı ama zirveye çıkmayı başardı.
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Rakiplerle savaşarak güçlendi.
2000’ler onun altın çağıydı.
Yavaş yavaş sona yaklaşıldı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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