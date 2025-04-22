Bir Zamanların Efsanevi Sohbet Programı MSN Messenger'a Ne Oldu?

Zamanla yapılan güncellemeler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek yerine olumsuz etkiler yaratmaya başladı. Durum seçeneklerinin azalması, kamera ayarlarının kısıtlanması ve sesli giriş özelliğinin kaldırılması gibi adımlar kullanıcıları rahatsız etti. Microsoft’un Windows XP desteğini sonlandırması ve kullanıcıları zorla yeni sürüme geçirmesi işleri daha da kötüleştirdi. Bu sırada mobil cihazlar ve sosyal medya uygulamaları iletişimde yeni dönem başlatıyordu.

Microsoft, 2011 yılında Skype’ı satın aldı ve 2012’de Messenger ile birleştirme kararını açıkladı. Bu karar, MSN Messenger’ın sonunu getirdi. Kullanıcılar artık Skype üzerinden iletişim kurabiliyordu ama eski sohbetlerin keyfi, MSN’in ruhu kaybolmuştu. 2013’te uygulama büyük ölçüde kapatıldı, Çin'deki son hizmet de 2014’te sona erdi. MSN Messenger, bugünkü WhatsApp ya da Snapchat gibi olabilecekken, ilgisizlik ve kötü yönetim yüzünden tarihe karıştı.