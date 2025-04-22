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Bir Zamanların Efsanevi Sohbet Programı MSN Messenger'a Ne Oldu?

Bir Zamanların Efsanevi Sohbet Programı MSN Messenger'a Ne Oldu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2025 - 14:34

Bir dönem herkesin bilgisayarında mutlaka yüklü olan MSN Messenger, artık sadece tatlı bir anı olarak hafızalarda yer ediyor. Arkadaş listemizde biri çevrim içi olunca içimizi tarif edemeyeceğimiz bir heyecan kaplardı. Sohbet penceresinde görünen o renkli ifadelerle yazışmak günün en keyifli anıydı. Sessiz geçen dakikalarda pencere titretme özelliğini kullanır, karşı tarafın dikkatini çekmeye çalışırdık. Zamanla her şey değişti, teknoloji ilerledi ama MSN Messenger sessizce aramızdan ayrıldı. Sahi, neden? Gelin biraz nostalji yapalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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İlk başta geç kaldı ama zirveye çıkmayı başardı.

İlk başta geç kaldı ama zirveye çıkmayı başardı.

1990’ların sonlarında sosyal medya platformları henüz ortada yokken, insanlar e-posta üzerinden iletişim kuruyordu ancak bu yöntem, anlık konuşmaların verdiği hissi sunamıyordu. 

O dönemde ICQ, AOL Instant Messenger ve Yahoo! Messenger gibi uygulamalar piyasaya hakimdi. Microsoft ise 22 Temmuz 1999’da MSN Messenger’ı duyurduğunda biraz geç kalmış görünüyordu. Yine de Hotmail ile entegrasyon hamlesi sayesinde, çok kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Rakiplerle savaşarak güçlendi.

Rakiplerle savaşarak güçlendi.

MSN Messenger ilk çıktığında oldukça sade bir arayüze sahipti ve yalnızca düz metinli mesajlaşmayı destekliyordu. Ancak Microsoft, uygulamayı AIM kullanıcılarıyla konuşturacak şekilde tasarladığı için AOL'un dikkatini çekti. İki şirket arasında yaşanan teknik 'engelleme - karşı hamle' savaşları tam 21 kez tekrarlandı. Sonunda Microsoft geri adım attı ama başka ortaklıklarla gücüne güç kattı.

2000’ler onun altın çağıydı.

2000’ler onun altın çağıydı.

MSN Messenger, her geçen yıl yeni özelliklerle zenginleşti. Kişiselleştirilebilir arayüzler, dosya gönderimi, canlı oyunlar, sesli klipler ve o meşhur titreşim özelliği sohbetleri daha eğlenceli hale getirdi. 2001 yılında Windows XP ile birlikte uygulamanın ismi sadece 'MSN Messenger' oldu ve kısa süre sonra Yahoo! ile yapılan işbirliği sayesinde toplam 275 milyon kullanıcıya ulaşıldı. 8. sürümle birlikte isim 'Windows Live Messenger' olarak değişti ve bu da Microsoft’un geniş yazılım ailesine uyum sağlama çabasının bir parçasıydı.

Yavaş yavaş sona yaklaşıldı.

Yavaş yavaş sona yaklaşıldı.

Zamanla yapılan güncellemeler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek yerine olumsuz etkiler yaratmaya başladı. Durum seçeneklerinin azalması, kamera ayarlarının kısıtlanması ve sesli giriş özelliğinin kaldırılması gibi adımlar kullanıcıları rahatsız etti. Microsoft’un Windows XP desteğini sonlandırması ve kullanıcıları zorla yeni sürüme geçirmesi işleri daha da kötüleştirdi. Bu sırada mobil cihazlar ve sosyal medya uygulamaları iletişimde yeni dönem başlatıyordu.

Microsoft, 2011 yılında Skype’ı satın aldı ve 2012’de Messenger ile birleştirme kararını açıkladı. Bu karar, MSN Messenger’ın sonunu getirdi. Kullanıcılar artık Skype üzerinden iletişim kurabiliyordu ama eski sohbetlerin keyfi, MSN’in ruhu kaybolmuştu. 2013’te uygulama büyük ölçüde kapatıldı, Çin'deki son hizmet de 2014’te sona erdi. MSN Messenger, bugünkü WhatsApp ya da Snapchat gibi olabilecekken, ilgisizlik ve kötü yönetim yüzünden tarihe karıştı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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