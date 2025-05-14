182 Gündür Sadece Vücudunun Sol Tarafını Çalıştıran İçerik Üreticisi

Aslında yaptığı şeyin mantığını açıklarken ciddi mi yoksa tamamen mizah mı yaptığı hala tartışmalı. “Looksmaxing” (yani fiziksel olarak daha çekici görünmeye çalışma) videolarını izlediğini ve bu içeriklerin kendisine hitap etmediğini söylüyor.

Hatta tam tersi bir problemi olduğunu, fazla ilgi gördüğü için 'looksminimizing' yani daha az çekici görünmeye çalıştığını iddia ediyor. Bu yüzden simetrisini bilerek bozmak istemiş. Ona göre asimetrik bir görünüm, dikkatleri dağıtıyor ve ilgiyi azaltıyor. Videolarında sadece sol omzunu değil, sol biceps ve sol bacağını da çalıştırdığı görülüyor.