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182 Gündür Sadece Vücudunun Sol Tarafını Çalıştıran İçerik Üreticisi

182 Gündür Sadece Vücudunun Sol Tarafını Çalıştıran İçerik Üreticisi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 17:40

Artık sosyal medyada öne çıkmak için sıradışı ya da garip bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte 19 yaşındaki bu genç de tam olarak bunu yaptı. “The Crooked King” olarak tanınan genç, tek taraflı spor videolarıyla binlerce takipçi kazandı. Kısa sürede fenomen haline gelen bu isim, kas yaparken vücut simetrisini bozdu. Sol trapez kası abartılı şekilde büyüyünce ortaya oldukça tuhaf bir görüntü çıktı.

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Peki neden sadece sol tarafını çalıştırıyor?

Peki neden sadece sol tarafını çalıştırıyor?

Aslında yaptığı şeyin mantığını açıklarken ciddi mi yoksa tamamen mizah mı yaptığı hala tartışmalı. “Looksmaxing” (yani fiziksel olarak daha çekici görünmeye çalışma) videolarını izlediğini ve bu içeriklerin kendisine hitap etmediğini söylüyor. 

Hatta tam tersi bir problemi olduğunu, fazla ilgi gördüğü için 'looksminimizing' yani daha az çekici görünmeye çalıştığını iddia ediyor. Bu yüzden simetrisini bilerek bozmak istemiş. Ona göre asimetrik bir görünüm, dikkatleri dağıtıyor ve ilgiyi azaltıyor. Videolarında sadece sol omzunu değil, sol biceps ve sol bacağını da çalıştırdığı görülüyor.

182 gün boyunca sadece sol tarafını çalıştırmak, onun fiziğinde bariz bir değişim yaratmış durumda.

182 gün boyunca sadece sol tarafını çalıştırmak, onun fiziğinde bariz bir değişim yaratmış durumda.

Sol tarafı ciddi anlamda gelişmişken sağ tarafı neredeyse hareketsiz kalmış. Bu da ona “The Crooked King” yani “Eğik Kral” lakabını kazandırmış. Sol omuzdaki gelişim, vücudunun dengesini görsel olarak tamamen bozmuş durumda.

Deadlift ve shrug gibi hareketleri sadece tek taraflı yaparak bu sonucu elde etmiş. Ancak uzmanlar bu tür antrenmanların uzun vadede hem fiziksel rahatsızlıklara hem de duruş bozukluklarına yol açabileceğini söylüyor.

Genç adamın bu antrenman süreci tamamen bir sosyal medya stratejisi mi yoksa görünüş baskılarına karşı bir tepki mi, henüz net değil.

Genç adamın bu antrenman süreci tamamen bir sosyal medya stratejisi mi yoksa görünüş baskılarına karşı bir tepki mi, henüz net değil.

Mizah dolu açıklamaları, Andrew Tate gibi figürlerin dayattığı “kusursuz erkek” algısına gönderme yapıyor olabilir. “Karşı cinsin ilgisinden bunaldım, o yüzden kendimi çirkinleştiriyorum” diyerek toplumsal baskıya ironik yanıtlar veriyor.

Gerçek amacı tam olarak anlaşılmasa da bu sıra dışı deneyiyle internette büyük bir etki yaratmayı başardı. Şimdi herkesin merak ettiği soru şu, sağ tarafını da çalıştırıp simetrisini geri getirecek mi, yoksa daha da ileri mi gidecek?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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