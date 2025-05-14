182 Gündür Sadece Vücudunun Sol Tarafını Çalıştıran İçerik Üreticisi
Artık sosyal medyada öne çıkmak için sıradışı ya da garip bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte 19 yaşındaki bu genç de tam olarak bunu yaptı. “The Crooked King” olarak tanınan genç, tek taraflı spor videolarıyla binlerce takipçi kazandı. Kısa sürede fenomen haline gelen bu isim, kas yaparken vücut simetrisini bozdu. Sol trapez kası abartılı şekilde büyüyünce ortaya oldukça tuhaf bir görüntü çıktı.
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Peki neden sadece sol tarafını çalıştırıyor?
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182 gün boyunca sadece sol tarafını çalıştırmak, onun fiziğinde bariz bir değişim yaratmış durumda.
Genç adamın bu antrenman süreci tamamen bir sosyal medya stratejisi mi yoksa görünüş baskılarına karşı bir tepki mi, henüz net değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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