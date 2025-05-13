Gerçekten Her Gece 8 Saat Uykuya İhtiyacımız Var mı?
Her gece 8 saat uyumamız gerektiğini hepimiz duymuşuzdur. Ancak bu kural gerçekten herkes için geçerli mi? Bilim dünyası bu konuda net bir fikir birliğine sahip değil. Uyku süresi yaşa, yaşam tarzına ve hatta genetik faktörlere göre değişebiliyor. Uyku hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar düşündüğümüzden daha fazla olabilir.
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Aslında, insan biyolojisinde pek çok konuda olduğu gibi uyku da kişiden kişiye değişebiliyor.
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Sıklıkla duyduğumuz bir başka iddia ise vücudumuzu daha az uykuya alıştırabileceğimiz yönünde.
Uyku eksikliği kadar fazla uyumanın da riskleri bulunuyor.
Peki gündüz uyumak faydalı mı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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