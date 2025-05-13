Gerçekten Her Gece 8 Saat Uykuya İhtiyacımız Var mı?

Ancak uzmanlar bu konuda pek umut vermiyor. Çoğu insan 6 saatten az uyuduğunda, aslında performans kaybı yaşıyor ama bunu fark etmiyor. Uyku uzmanı Cynthia LaJambe, insanların uykusuzluğa alıştığını zannettiğini ama gerçekte işlev kaybı yaşadığını belirtiyor.

Nadir durumlarda bazı bireylerin genetik bir mutasyon sayesinde az uyku ile yetinebileceği bilinse de bu çok istisnai bir durum. Genel kural ise şu, vücudu az uykuya programlamak mümkün değil ve bu konuda ısrarcı olmak sağlığı ciddi şekilde riske atabiliyor.