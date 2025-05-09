Bazı Hayvanlarda Neden Şerit ve Çizgiler Bulunur?

Kaplanlar, zebralar, zürafalar... Hepsinin postlarında dikkat çekici desenler var ama bu desenlerin nasıl ortaya çıktığı uzun yıllardır bir soru işaretiydi. Elbette biyologlar bu desenlerin bazen çiftleşme döneminde dikkat çekmek için, bazen de avcılardan saklanmak amacıyla geliştiğini söylüyordu.

Ancak asıl merak edilen şey, bu desenlerin nasıl oluştuğuydu. İşte burada karşımıza “diffusiophoresis” adı verilen bir mekanizma çıkıyor. Süreçte; pigment taşıyan moleküller, sıvı içinde hareket ederken başka molekülleri de harekete geçiriyor. Bu hareketlilik, hayvanların derisinde veya tüylerinde gözle görülür desenler oluşturuyor.