Akvaryumlarda Neden Hiç Denizgergedanı Göremezsiniz?

Onları eşsiz kılan şey, başlarından uzanan ve tek boynuzlu atı andıran o ikonik diştir. Denizgergedanları oldukça utangaç ve ürkek canlılar oldukları için doğada bile gözlemlemek zordur; bu nedenle davranışları hala tam olarak çözülebilmiş değil. Tüm bu zorluklara rağmen New York’taki Coney Island Akvaryumu, 1969 yılında tarihe geçecek bir adım attı ve Umiak isimli genç bir denizgergedanını sergilemeye başladı.

Umiak, annesi Inuit avcıları tarafından avlandıktan sonra onların kanosunu takip ederek yakalandı. Akvaryum personeli, Umiak’ı beluga balinası olduğu düşünülen bir dişiyle aynı tanka koyarak ona “üvey anne” sağladı ve her gün bol miktarda sütle karıştırılmış kıyılmış midye ile besledi. İlk başta her şey yolunda gibi görünse de bu mutluluk kısa sürdü. Umiak, bir yıl bile dolmadan zatürreden hayatını kaybetti ve akvaryumdaki denizgergedanı serüveni hüzünle sonlandı.