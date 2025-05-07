Akvaryumlarda Neden Hiç Denizgergedanı Göremezsiniz?
Belki o uzun, spiral dişiyle denizgergedanlarını belgesellerde izleyip hayran kalmışsınızdır. Ama bir akvaryuma gittiğinizde hiç denizgergedanı olmadığını fark edip şaşırmış olabilirsiniz. Oysa başka pek çok büyük deniz memelisi sergilenebiliyor. Denizgergedanları neden hep bu zincirin dışında kalıyor? Aslında bu durumun düşündüğünüzden daha trajik nedenleri var.
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Denizgergedanları, Kuzey Atlantik’in buz gibi sularında yaşayan ve yaklaşık 4 ila 5.5 metreye kadar büyüyebilen dişli balinalardır.
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1970 yılında Vancouver Akvaryumu da benzer bir hayal kurdu.
Beluga balinaları gibi yakın akrabaları, yıllardır akvaryumlarda sağlıklı şekilde yaşarken denizgergedanlarının bunu neden başaramadığı tam olarak bilinmiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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üst paragrafta nedeni tam olarak bilinmiyor deyip alt paragrafta nedenini kendimizce anlatmaniz nasıl bir celiskidir