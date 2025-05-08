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Araştırmalara Göre Kedinizle İletişim Kurmanızın Basit Bir Yolu Var

Araştırmalara Göre Kedinizle İletişim Kurmanızın Basit Bir Yolu Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 13:42

Kedinizin bazen size ilgisiz davrandığını mı düşünüyorsunuz? Aranızdaki bağı güçlendirmek için türlü yollar mı denediniz? Artık boşuna uğraşmayın çünkü bilim bu konuda net konuşuyor. Üstelik yapmanız gereken şey sandığınızdan çok daha kolay. Hazırsanız kedinizle ‘konuşmanın’ yolunu hemen açıklıyoruz!

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Tüm mesele gözlerde bitiyor.

Tüm mesele gözlerde bitiyor.

Sussex Üniversitesi’nden araştırmacılar, kedilerle iletişim kurmanın anahtarının göz hareketlerinde gizli olduğunu keşfetti. İnsanların gözlerini hafifçe kısmaları ve yavaşça kırpıştırmaları, kedilerin rahatlamasını ve insanlara daha yakın davranmasını sağlıyor. 

Öyle dişlerinizi göstererek gülümsemekten bahsetmiyoruz; kediler bizimle kendi dilleriyle, yani 'yavaş göz kırpma' hareketiyle anlaşıyor. Araştırmacılar 2020’de yaptıkları çalışmada hem sahiplerin hem de yabancı kişilerin kedilere bu şekilde yaklaştığında onların daha sıcakkanlı davrandığını belirledi.

İki deneyle doğrulandı.

İki deneyle doğrulandı.

İlk deneyde, farklı evlerden 21 kedi gözlemlendi. Sahipleri, kediler evde rahat bir şekilde otururken yaklaşık 1 metre mesafede gözlerini kısıp yavaşça kırpıştırdı. Sonuçlar, kedilerin bu iletişime aynı şekilde karşılık verdiğini gösterdi. İkinci deneyde ise sahneye bu kez araştırmacılar çıktı. Kediler daha önce hiç tanımadıkları bu kişilere karşı önce ilgisizdi ancak araştırmacılar da aynı 'yavaş göz kırpma' tekniğini uyguladığında durum değişti. 

Üstelik bu defa insanlar sadece göz kırpmakla kalmadı, kedilere el uzatarak yaklaşımda bulundu. Kediler hem göz kırpışına yanıt verdi hem de bu kişilere yaklaşma eğilimi gösterdi. Sonuçlar, kedilerle iletişim kurarken doğru beden dilinin ne kadar önemli olduğunu net şekilde ortaya koydu.

Şimdi sıra sizde: Denemeye hazır mısınız?

Şimdi sıra sizde: Denemeye hazır mısınız?

Dr. McComb’un önerisi çok basit: Kedinizle göz göze geldiğinizde gözlerinizi yavaşça kısmayı ve ardından birkaç saniye kapatmayı deneyin. Bu davranış, kedinizin size güven sinyalleri vermesini ve sizinle iletişim kurmaya istekli olmasını sağlıyor. Üstelik sadece evde değil, dışarıda karşılaştığınız kedilerle de işe yarıyor. 

Araştırma ekibinden Tasmin Humphrey de bu yöntemin veteriner klinikleri ve barınaklar gibi stresli ortamlarda kedilerin rahatlamasına katkıda bulunabileceğini söylüyor. Görünen o ki kediler düşündüğümüzden çok daha sosyal ve bizimle güçlü bir bağ kurmak için uygun ortamı bekliyorlar! 😻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Bozkurt

Tekir kedilerin iletişim şekli biraz farklı. Diş ve tırnak.