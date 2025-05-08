Araştırmalara Göre Kedinizle İletişim Kurmanızın Basit Bir Yolu Var

İlk deneyde, farklı evlerden 21 kedi gözlemlendi. Sahipleri, kediler evde rahat bir şekilde otururken yaklaşık 1 metre mesafede gözlerini kısıp yavaşça kırpıştırdı. Sonuçlar, kedilerin bu iletişime aynı şekilde karşılık verdiğini gösterdi. İkinci deneyde ise sahneye bu kez araştırmacılar çıktı. Kediler daha önce hiç tanımadıkları bu kişilere karşı önce ilgisizdi ancak araştırmacılar da aynı 'yavaş göz kırpma' tekniğini uyguladığında durum değişti.

Üstelik bu defa insanlar sadece göz kırpmakla kalmadı, kedilere el uzatarak yaklaşımda bulundu. Kediler hem göz kırpışına yanıt verdi hem de bu kişilere yaklaşma eğilimi gösterdi. Sonuçlar, kedilerle iletişim kurarken doğru beden dilinin ne kadar önemli olduğunu net şekilde ortaya koydu.