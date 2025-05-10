Suda Birini Kaldırmak Neden Karadakinden Daha Kolay Gelir?

Bu prensip ilk kez ünlü Yunan matematikçi ve mucit Arşimet tarafından keşfedildi. Hikaye ise şöyle, Arşimet bir gün banyo yaparken suyun kendi ağırlığıyla nasıl yükseldiğini fark etti. Suyun içine ne kadar çok girdiğini gözlemledikçe su seviyesinin daha fazla yükseldiğini anladı. Basit ama devrim niteliğindeki gözlem ona suyun kaldırma kuvvetini keşfetmesine yol açtı.

Rivayete göre, bu buluşun heyecanıyla çıplak halde sokağa fırlayıp 'Eureka!' diye bağırdı. Bugün 'Arşimet’in Prensibi' diye bildiğimiz kural; suya batırılan her cismin, yer değiştirdiği suyun ağırlığı kadar yukarı yönlü bir kuvvete maruz kaldığını söyler. Yani, suya girdiğiniz anda su sizi aşağı çekmek yerine yukarı doğru iter.