Suda Birini Kaldırmak Neden Karadakinden Daha Kolay Gelir?
Havuzda ya da denizde oynarken normalde kaldıramayacağınız birini kolayca yukarı kaldırdığınızı fark ettiniz mi? Üstelik bu sırada sanki güçlenmişsiniz gibi hissedersiniz. Aynı denemeyi karada yapınca durum bir anda değişir ve o kişi neredeyse taş gibi ağır gelir. Peki, sudayken bu farkı yaratan şey tam olarak ne olabilir? Aslında işin sırrı fizik biliminin temel kurallarından birinde saklı.
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Bu olayın merkezinde denge kuvveti olarak da bilinen yüzerlilik kavramı bulunur.
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Peki neden suda kaldırmak bu kadar kolay geliyor?
Günlük hayatımızda bu prensibin birçok yansımasını görüyoruz.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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