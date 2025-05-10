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Suda Birini Kaldırmak Neden Karadakinden Daha Kolay Gelir?

Suda Birini Kaldırmak Neden Karadakinden Daha Kolay Gelir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 15:08

Havuzda ya da denizde oynarken normalde kaldıramayacağınız birini kolayca yukarı kaldırdığınızı fark ettiniz mi? Üstelik bu sırada sanki güçlenmişsiniz gibi hissedersiniz. Aynı denemeyi karada yapınca durum bir anda değişir ve o kişi neredeyse taş gibi ağır gelir. Peki, sudayken bu farkı yaratan şey tam olarak ne olabilir? Aslında işin sırrı fizik biliminin temel kurallarından birinde saklı.

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Bu olayın merkezinde denge kuvveti olarak da bilinen yüzerlilik kavramı bulunur.

Bu olayın merkezinde denge kuvveti olarak da bilinen yüzerlilik kavramı bulunur.

Bu prensip ilk kez ünlü Yunan matematikçi ve mucit Arşimet tarafından keşfedildi. Hikaye ise şöyle, Arşimet bir gün banyo yaparken suyun kendi ağırlığıyla nasıl yükseldiğini fark etti. Suyun içine ne kadar çok girdiğini gözlemledikçe su seviyesinin daha fazla yükseldiğini anladı. Basit ama devrim niteliğindeki gözlem ona suyun kaldırma kuvvetini keşfetmesine yol açtı.

Rivayete göre, bu buluşun heyecanıyla çıplak halde sokağa fırlayıp 'Eureka!' diye bağırdı. Bugün 'Arşimet’in Prensibi' diye bildiğimiz kural; suya batırılan her cismin, yer değiştirdiği suyun ağırlığı kadar yukarı yönlü bir kuvvete maruz kaldığını söyler. Yani, suya girdiğiniz anda su sizi aşağı çekmek yerine yukarı doğru iter.

Peki neden suda kaldırmak bu kadar kolay geliyor?

Peki neden suda kaldırmak bu kadar kolay geliyor?

Karada birini kaldırmaya çalıştığınızda tamamen kas gücünüze bağlı kalırsınız. Ama suda işler değişir çünkü su, kaldırdığınız kişiye sürekli yukarı yönde bir destek sağlar. Aslında su, sizinle birlikte o kişiyi yukarı omuzlamış olur. Bu yüzden karada kaldıramadığınız biri, suda neredeyse tüy gibi hafif gelir.

Bir deniz topunu suyun altına bastırdığınızda hissettiğiniz sert direnç işte bu kuvvetin ta kendisi. Su, nesnenin yer değiştirdiği su miktarına göre bir kuvvet uygular. Eğer nesnenin yoğunluğu sudan düşükse, bu kuvvet onu hızla yukarı iter. Ama nesne çok yoğunsa, suyun kaldırma kuvveti onun ağırlığını taşımakta yetersiz kalır ve cisim batar.

Günlük hayatımızda bu prensibin birçok yansımasını görüyoruz.

Günlük hayatımızda bu prensibin birçok yansımasını görüyoruz.

Örneğin yüzme sporlarında ya da dalış ekipmanlarında kullanılan malzemeler hep suyun kaldırma kuvveti hesaplanarak tasarlanır. Hatta büyük gemilerin devasa ağırlıklarına rağmen batmaması da yine bu prensip sayesinde mümkün. Aynı şekilde bazı eğlenceli su parkurlarında kullanılan dev şişme oyuncakların suyun üzerinde rahatça durabilmesi tamamen bu kurala dayanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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