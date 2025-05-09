Denize veya Havuza Girdiğimizde Neden Çok Hafif Hissederiz?
Suyun içine girdiğimiz anda vücudumuzda o hafiflik hissi hemen ortaya çıkar. Hepimiz bu duyguyu yaşamışızdır ama pek azımız nedenini biliriz. Peki ama gerçekten ağırlığımız mı azalıyor? Yoksa bu sadece bir algı mı? Aslında düşündüğünüzden çok daha ilginç bir sebebi var.
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Öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım: Ağırlık, sadece tartıda gördüğümüz rakamdan ibaret değil.
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Bu konudan bahsederken Arşimet’in o meşhur hikayesine değinmemek olmaz.
Kaldırma kuvvetinin kaynağı, suyun içindeki basınç farkıdır.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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