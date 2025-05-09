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Denize veya Havuza Girdiğimizde Neden Çok Hafif Hissederiz?

Denize veya Havuza Girdiğimizde Neden Çok Hafif Hissederiz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 17:16

Suyun içine girdiğimiz anda vücudumuzda o hafiflik hissi hemen ortaya çıkar. Hepimiz bu duyguyu yaşamışızdır ama pek azımız nedenini biliriz. Peki ama gerçekten ağırlığımız mı azalıyor? Yoksa bu sadece bir algı mı? Aslında düşündüğünüzden çok daha ilginç bir sebebi var.

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Öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım: Ağırlık, sadece tartıda gördüğümüz rakamdan ibaret değil.

Öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım: Ağırlık, sadece tartıda gördüğümüz rakamdan ibaret değil.

Ağırlık, yer çekimi kuvvetinin cismimize uyguladığı çekim gücüdür. Örneğin Ay’daki astronotlar daha hafif hisseder çünkü orada yer çekimi Dünya’ya kıyasla çok daha zayıftır. 

Ancak denize ya da havuza girdiğimizde yer çekimi değişmiyor. Buradaki fark, kaldırma kuvveti dediğimiz başka bir fiziksel güçten kaynaklanıyor. Bu kuvvet, yer çekiminin tersine hareket ederek vücudumuzu yukarı doğru itiyor ve bu da hafiflik hissini yaratıyor.

Bu konudan bahsederken Arşimet’in o meşhur hikayesine değinmemek olmaz.

Bu konudan bahsederken Arşimet’in o meşhur hikayesine değinmemek olmaz.

Antik Yunan’da bir kral, altından yapılmış bir tacın gerçekten saf olup olmadığını öğrenmek ister. Arşimet bu soruna çözüm ararken banyoya girdiğinde, suyun taştığını fark eder. İşte o anda aklına müthiş bir fikir gelir ve sevinçle “Eureka!” diye bağırarak sokaklara fırlar. 

Bugün bile geçerli olan Arşimet Prensibi, tamamen ya da kısmen suya batırılan her cismin, yer değiştirdiği sıvının ağırlığı kadar bir kaldırma kuvvetine maruz kaldığını açıklar. Bu yüzden suya girdiğinizde vücudunuz hafifler.

Kaldırma kuvvetinin kaynağı, suyun içindeki basınç farkıdır.

Suyun derinliklerine indikçe basınç artar ve cismin alt kısmı, üst kısmına göre daha fazla basınca maruz kalır. Bu fark, yukarı doğru bir kuvvet oluşturur. Fizikte buna 'görünür ağırlık' denir yani suyun içinde hissettiğiniz ağırlık, gerçekte olduğunuzdan daha azdır.

Kısaca suya girdiğinizde hissettiğiniz hafiflik, tamamen kaldırma kuvveti ve basınç farklarının bir sonucu diyebiliriz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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