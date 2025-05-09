Denize veya Havuza Girdiğimizde Neden Çok Hafif Hissederiz?

Antik Yunan’da bir kral, altından yapılmış bir tacın gerçekten saf olup olmadığını öğrenmek ister. Arşimet bu soruna çözüm ararken banyoya girdiğinde, suyun taştığını fark eder. İşte o anda aklına müthiş bir fikir gelir ve sevinçle “Eureka!” diye bağırarak sokaklara fırlar.

Bugün bile geçerli olan Arşimet Prensibi, tamamen ya da kısmen suya batırılan her cismin, yer değiştirdiği sıvının ağırlığı kadar bir kaldırma kuvvetine maruz kaldığını açıklar. Bu yüzden suya girdiğinizde vücudunuz hafifler.