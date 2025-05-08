Zeki İnsanlar Gerçekten Daha mı Zor Aşık Oluyor?
Siz de zeki insanların aşk hayatında neden zorlandığını merak ediyor musunuz? Belki çevrenizde çok zeki ama bir türlü doğru kişiyi bulamayan biri vardır. Hatta belki de siz öylesiniz! Bu durumun sebepleri sadece “fazla seçici” olmakla açıklanmıyor. Gelin şimdi bu konunun arka planına birlikte bakalım.
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Yüksek IQ'ya sahip insanlar, çocukluktan itibaren dünyayı farklı algılayıp yorumladıkları için çoğu zaman çevreleriyle uyumsuz hissederler.
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Yüksek zekaya sahip birçok kişi, okul yıllarında farklı oldukları için dışlanma ya da yanlış anlaşılma gibi deneyimler yaşamıştır.
Günümüz hızlı ve yüzeysel ilerleyen flört dünyası, zeki bireyler için adeta bir kabus haline gelebiliyor.
Aslında yüksek IQ'ya sahip kişiler için en önemli adım, zihinlerini küçültmeye çalışmadan doğru partneri bulmaya odaklanmaları.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Ben de diyorum hata nerede 😅
İşte şimdi tüm parçalar yerine oturdu 😂
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