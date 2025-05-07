Psikolog Uyardı: Tartışma Anında Bu Cümleyi Söylemek İlişkinizi Bitirebilir!

Travers’a göre, kendi danışanlarının pek çoğu sık sık tartışma yaşadığı için terapiye geliyor ve bu tartışmalarda sürekli tekrar eden bir durum dikkat çekiyor: Partnerlerden biri ya da her ikisi, ilişkilerini başka insanların ilişkileriyle kıyaslıyor. Travers, CNBC Make It için yazdığı yazıda, ilişkileri zedeleyen en tehlikeli cümlelerden birinin şu olduğunu belirtiyor: 'Neden sen de 'x' gibi olamıyorsun?'

Bu cümle kulağa basit bir serzeniş gibi gelebilir ama psikoloğa göre etkisi sandığınızdan çok daha derin.