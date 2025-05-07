Psikolog Uyardı: Tartışma Anında Bu Cümleyi Söylemek İlişkinizi Bitirebilir!
Sevgilinizle ya da eşinizle tartışırken bazen kendinizi tutamayıp sert çıkışlar yapabiliyor musunuz? Hele ki sinirliyken ağızdan çıkan sözlerin nasıl yaralar açabileceğini çoğu zaman fark etmiyoruz. Oysa bazı sözler var ki ilişkinin temelini sarsacak kadar güçlü etkiler yaratabiliyor. Amerikalı bir psikolog da çiftlerin bu konuda özellikle bir cümleden uzak durmaları gerektiğini söylüyor. O zaman hangi cümleden bahsedildiğine bakalım mı?
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Amerikalı ilişki psikoloğu Mark Travers, çiftlerin özellikle kavga esnasında söylediği bir cümlenin son derece yıkıcı olabileceğini vurguluyor.
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Travers’a göre bu cümle söylendiğinde kıyaslanan kişinin kim olduğu aslında pek de önemli değil.
Peki ne yapmalı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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