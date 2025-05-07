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Psikolog Uyardı: Tartışma Anında Bu Cümleyi Söylemek İlişkinizi Bitirebilir!

Psikolog Uyardı: Tartışma Anında Bu Cümleyi Söylemek İlişkinizi Bitirebilir!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 17:06

Sevgilinizle ya da eşinizle tartışırken bazen kendinizi tutamayıp sert çıkışlar yapabiliyor musunuz? Hele ki sinirliyken ağızdan çıkan sözlerin nasıl yaralar açabileceğini çoğu zaman fark etmiyoruz. Oysa bazı sözler var ki ilişkinin temelini sarsacak kadar güçlü etkiler yaratabiliyor. Amerikalı bir psikolog da çiftlerin bu konuda özellikle bir cümleden uzak durmaları gerektiğini söylüyor. O zaman hangi cümleden bahsedildiğine bakalım mı?

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Amerikalı ilişki psikoloğu Mark Travers, çiftlerin özellikle kavga esnasında söylediği bir cümlenin son derece yıkıcı olabileceğini vurguluyor.

Amerikalı ilişki psikoloğu Mark Travers, çiftlerin özellikle kavga esnasında söylediği bir cümlenin son derece yıkıcı olabileceğini vurguluyor.

Travers’a göre, kendi danışanlarının pek çoğu sık sık tartışma yaşadığı için terapiye geliyor ve bu tartışmalarda sürekli tekrar eden bir durum dikkat çekiyor: Partnerlerden biri ya da her ikisi, ilişkilerini başka insanların ilişkileriyle kıyaslıyor. Travers, CNBC Make It için yazdığı yazıda, ilişkileri zedeleyen en tehlikeli cümlelerden birinin şu olduğunu belirtiyor: 'Neden sen de 'x' gibi olamıyorsun?' 

Bu cümle kulağa basit bir serzeniş gibi gelebilir ama psikoloğa göre etkisi sandığınızdan çok daha derin.

Travers’a göre bu cümle söylendiğinde kıyaslanan kişinin kim olduğu aslında pek de önemli değil.

Travers’a göre bu cümle söylendiğinde kıyaslanan kişinin kim olduğu aslında pek de önemli değil.

Yani bir ex-partner, bir arkadaş ya da 'eskiden sen böyleydin' gibi ifadeler... Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Çünkü burada asıl verilen mesaj şu: 'Sen yeterli değilsin ve başkası bu işi senden daha iyi yapar.' 

Uzman, bunun ilişkide büyük bir güvensizlik ve değersizlik hissi yarattığını, zamanla partnerinizin kendini yetersiz hissetmesine yol açtığını belirtiyor. Bu tarz kıyaslamalar sadece anlık öfkenizi ifade etmekle kalmıyor, karşınızdaki kişide kalıcı izler bırakıyor.

Peki ne yapmalı?

Peki ne yapmalı?

Psikolog Travers, bu tür durumlarda partneri suçlamak yerine 'aslında ne istiyorum?' sorusunu sormanın çok daha sağlıklı olduğunu söylüyor. İlişkilerin temeli; karşımızdakini olduğu gibi kabul etmek ve eksikleri varsa bunu açıkça ama yapıcı şekilde konuşabilmekten geçiyor. 

Ayrıca Travers’ın da belirttiği gibi gerçek bir ilişki; birbirini kusurlarıyla sevebilen, karşılıklı güven inşa eden ve kıyaslamalarla değil, anlayışla büyüyen bir bağ kurmayı gerektiriyor. Siz de tartışırken bazen bu tarz cümleler sarf ediyorsanız, belki bir durup düşünmenin zamanı gelmiştir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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