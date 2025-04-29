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Güven Problemini Nasıl Aştıklarını Söyleyerek İlişkilerin Kurallarını Yeniden Yazanlar

Güven Problemini Nasıl Aştıklarını Söyleyerek İlişkilerin Kurallarını Yeniden Yazanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 09:48

Güven problemi, ilişkiler için başla başına bir sorun. Günümüzde teknolojinin etkisi midir, insanların etkisi midir bilinmez birbirimize güvenmek daha da zor bir hal aldı. Çözülemeyen güven problemleri de insanların ilişkilerini derinden etkiliyor, hatta hiç ilişki kurulamamasına neden oluyor. Ee, bu problemi bir şekilde aşmak lazım.

Peki sosyal medya kullanıcıları güven problemini nasıl aşıyor? Gelin öğrenelim.

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Güven problemleriniz varsa geçmiş olsun!

Güven problemleriniz varsa geçmiş olsun!

Günümüzde bir insana güvenip ilişkiye başlamak bi' hayli zor. Hadi oldu da güvendiniz ve ilişkiye başladınız diyelim, bu problem öyle bir anda ortadan kalkmıyor. Flörtünüz, sevgiliniz ve eşiniz olsa dahi içinizde hep minik bir problem kalıyor. E hayat böyle geçmez...

Peki sosyal medya kullanıcıları güven problemlerini nasıl aşıyor dersiniz?

Peki sosyal medya kullanıcıları güven problemlerini nasıl aşıyor dersiniz?
twitter.com

Kimseye güvenmeyerek yani :)

Kimseye güvenmeyerek yani :)
twitter.com

Örneğin;

Örneğin;
twitter.com

Bakın bu çok derin!

Bakın bu çok derin!
twitter.com
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Kırılan vazo tekrar eski haline gelir mi hiç?

Kırılan vazo tekrar eski haline gelir mi hiç?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Denemeye var mısınız?

Denemeye var mısınız?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu da bir seçenek tabii.

Bu da bir seçenek tabii.
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İşte kesin çözüm budur.

İşte kesin çözüm budur.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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gibicibicis

Bir yalandan sonra tüm gerçekler şüpheli hale gelir.

esra balkaya

E haliyle şüphe öldürür güven yerle bir oldu bak şimdi