Güven Problemini Nasıl Aştıklarını Söyleyerek İlişkilerin Kurallarını Yeniden Yazanlar
Güven problemi, ilişkiler için başla başına bir sorun. Günümüzde teknolojinin etkisi midir, insanların etkisi midir bilinmez birbirimize güvenmek daha da zor bir hal aldı. Çözülemeyen güven problemleri de insanların ilişkilerini derinden etkiliyor, hatta hiç ilişki kurulamamasına neden oluyor. Ee, bu problemi bir şekilde aşmak lazım.
Peki sosyal medya kullanıcıları güven problemini nasıl aşıyor? Gelin öğrenelim.
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Güven problemleriniz varsa geçmiş olsun!
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Peki sosyal medya kullanıcıları güven problemlerini nasıl aşıyor dersiniz?
Kimseye güvenmeyerek yani :)
Örneğin;
Bakın bu çok derin!
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Kırılan vazo tekrar eski haline gelir mi hiç?
👇🏻
Denemeye var mısınız?
👇🏻
Bu da bir seçenek tabii.
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İşte kesin çözüm budur.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Bir yalandan sonra tüm gerçekler şüpheli hale gelir.
E haliyle şüphe öldürür güven yerle bir oldu bak şimdi