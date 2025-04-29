Güven Problemini Nasıl Aştıklarını Söyleyerek İlişkilerin Kurallarını Yeniden Yazanlar

Günümüzde bir insana güvenip ilişkiye başlamak bi' hayli zor. Hadi oldu da güvendiniz ve ilişkiye başladınız diyelim, bu problem öyle bir anda ortadan kalkmıyor. Flörtünüz, sevgiliniz ve eşiniz olsa dahi içinizde hep minik bir problem kalıyor. E hayat böyle geçmez...