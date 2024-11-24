Hollanda Hükümeti'nden Örnek Karar: Scottish ve Sphynx Kedilerin Sahiplenilmesi Yasaklandı!
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Hollanda Hükümeti'nden Örnek Karar: Scottish ve Sphynx Kedilerin Sahiplenilmesi Yasaklandı!
Hollanda hükümeti örnek bir karara imza attı. Hükümet, aldığı kararla genetik manipülasyon nedeniyle gereksiz acı çeken tüysüz kediler ve kıvrık kulaklı kedilerin sahiplenilmesini yasakladı. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte kimse tüysüz veya kıvrık kulaklı bir kedi sahiplenemeyecek. Ayrıca, bu cins kediler yarışmalara veya gösterilere katılması da yasaklanacak. Halihazırda bu cins kedilere sahip olanlar çip zorunluluğu ile kedilerini tutabilecek.
Kaynak: Oda TV
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Hollanda hükümeti örnek bir karara imza attı. Hükümetin aldığı karara göre, genetik manipülasyon nedeniyle acı çeken tüysüz kediler ile kıvrık kulaklı kedilerin sahiplenilmesi yasaklanacak.
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1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yasaya göre, İskoç kısa tüylü (Scottish Fold) kediler ile Sifenks (sphynx) cinsi tüysüz kediler artık sahiplenilemeyecek.
Genetik hastalık taşıyan bu kedilerden Sifenks (sphynx) cinsi tüysüz kediler, vücutlarınhttps://ilkpet.com/wp-content/uploads/2024/02/safkan-scotish-fold-nasil-anlasilir.webp
İskoç kısa tüylü (Scottish Fold) kedi cinsi ise, genetik mutasyon nedeniyle kulak, bacak ve kuyruklarında kıkırdaklarında aşırı ağrı yaşıyor.
Ülkede hayvan koruma kuruluşları uzun süredir bu cins kedilerin bakımlarına tamamen son verilmesini talep ediyordu.
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Hollanda hükümeti ayrıca kedilerin reklamlar ve sosyal medyada sergilenmesini de yasaklamayı amaçlıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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