İstanbul Valiliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü İçin Açıklama Yaptı

İstanbul Valiliği, 25 Kasım'da Beyoğlu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü için iki günlük eylem yasağı duyurdu. Kadınların sosyal medyadaki eylem çağrısına da valilik 'izin alınmadı' dedi. Her yıl İstiklal Caddesi'nde süregelen gerilimin bu yıl 25 Kasım'da da tekrarlanacağı düşünülüyor. Kadınlar eylem çağrısında ısrarcı olmayı sürdürüyor. Valilik ise başka adresleri gösteriyor.