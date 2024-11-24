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İstanbul Valiliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü İçin Açıklama Yaptı

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İstanbul Valiliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü İçin Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.11.2024 - 23:24

İstanbul Valiliği, 25 Kasım'da Beyoğlu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü için iki günlük eylem yasağı duyurdu. Kadınların sosyal medyadaki eylem çağrısına da valilik 'izin alınmadı' dedi. Her yıl İstiklal Caddesi'nde süregelen gerilimin bu yıl 25 Kasım'da da tekrarlanacağı düşünülüyor. Kadınlar eylem çağrısında ısrarcı olmayı sürdürüyor. Valilik ise başka adresleri gösteriyor.

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İstanbul Valiliği, 25 ve 26 Kasım'da Beyoğlu'nda yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, 25 ve 26 Kasım'da Beyoğlu'nda yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, 24 Ocak 2024 tarihli “2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergahları” başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur’una dayanarak, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanlarının da dahil olduğu toplam 40 alanın belirlendiği ifade edildi.

Valilik açıklamasında, 24 Ocak 2024 tarihli “2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergahları” başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur’una dayanarak, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanlarının da dahil olduğu toplam 40 alanın belirlendiği ifade edildi.

Valilik açıklamasında etkinlik için gerekli izin müracaatında bulunulmadığını söyledi:

Valilik açıklamasında etkinlik için gerekli izin müracaatında bulunulmadığını söyledi:

'Beyoğlu ilçesi Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve çevresi, tarihi ve turistik mekanlar, ibadethaneler, yabancı konsolosluk ve temsilciliklerin yerleşkelerinin bulunması ve yerli-yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, müessir olayların önceden önüne geçilmesi amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek güzergahlar arasında yer almamaktadır.'

Valilik, "provakatif" olayların yaşanabileceğini iddia ederek açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

Valilik, "provakatif" olayların yaşanabileceğini iddia ederek açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

'Teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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