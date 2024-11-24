İstanbul Valiliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü İçin Açıklama Yaptı
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İstanbul Valiliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü İçin Açıklama Yaptı
İstanbul Valiliği, 25 Kasım'da Beyoğlu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü için iki günlük eylem yasağı duyurdu. Kadınların sosyal medyadaki eylem çağrısına da valilik 'izin alınmadı' dedi. Her yıl İstiklal Caddesi'nde süregelen gerilimin bu yıl 25 Kasım'da da tekrarlanacağı düşünülüyor. Kadınlar eylem çağrısında ısrarcı olmayı sürdürüyor. Valilik ise başka adresleri gösteriyor.
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İstanbul Valiliği, 25 ve 26 Kasım'da Beyoğlu'nda yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.
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Valilik açıklamasında, 24 Ocak 2024 tarihli “2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergahları” başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur’una dayanarak, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanlarının da dahil olduğu toplam 40 alanın belirlendiği ifade edildi.
Valilik açıklamasında etkinlik için gerekli izin müracaatında bulunulmadığını söyledi:
Valilik, "provakatif" olayların yaşanabileceğini iddia ederek açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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