Eğitime Kar Engeli: Yedi Şehirde Yarın Okullar Tatil Edildi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Eğitime Kar Engeli: Yedi Şehirde Yarın Okullar Tatil Edildi!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/yedi-i...
Hava sıcaklıklarının bir anda 10 derece birden düşmesiyle birlikte ülke genelinde yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Pek çok şehirde başlayan kar yağışı eğitime bir günlük ara verilmesine sebep oldu. 'Yarın okullar tatil mi?' sorusunun sorulmaya başlamasının ardından, olumsuz hava şartları sebebiyle Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bolu, Karaman, Kastamonu ve Ordu'da eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Kaynak: NTV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle birlikte yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kar yağışının pek çok şehirde etkisini artırmasıyla birlikte "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme gelmeye başladı.
Pek çok şehirden 25 Kasım Pazartesi okulların tatil edildiğine dair haberler gelmeye başladı.
Niğde Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.
Nevşehir Valisi Ali Fidan, oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ordu Valiliği'nden 14 ilçenin tümünde okulların tatil edildiği duyuruldu.
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti.
Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada da il genelinde okulların tatil edildiği duyuruldu.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan paylaşım 👇
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan açıklamalara göre eğitime ara verilen yerlerin tümünde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın