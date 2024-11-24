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Eğitime Kar Engeli: Yedi Şehirde Yarın Okullar Tatil Edildi!

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Eğitime Kar Engeli: Yedi Şehirde Yarın Okullar Tatil Edildi!

Eğitim okul kar yağışı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.11.2024 - 20:08

Hava sıcaklıklarının bir anda 10 derece birden düşmesiyle birlikte ülke genelinde yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Pek çok şehirde başlayan kar yağışı eğitime bir günlük ara verilmesine sebep oldu. 'Yarın okullar tatil mi?' sorusunun sorulmaya başlamasının ardından, olumsuz hava şartları sebebiyle Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bolu, Karaman, Kastamonu ve Ordu'da eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: NTV

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/yedi-i...
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Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle birlikte yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına aldı.

Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle birlikte yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına aldı.

Kar yağışının pek çok şehirde etkisini artırmasıyla birlikte "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme gelmeye başladı.

Kar yağışının pek çok şehirde etkisini artırmasıyla birlikte "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme gelmeye başladı.

Pek çok şehirden 25 Kasım Pazartesi okulların tatil edildiğine dair haberler gelmeye başladı.

Pek çok şehirden 25 Kasım Pazartesi okulların tatil edildiğine dair haberler gelmeye başladı.

Niğde Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.

Niğde Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.
twitter.com

Nevşehir Valisi Ali Fidan, oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
twitter.com
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Ordu Valiliği'nden 14 ilçenin tümünde okulların tatil edildiği duyuruldu.

Ordu Valiliği'nden 14 ilçenin tümünde okulların tatil edildiği duyuruldu.
twitter.com

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti.
twitter.com

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada da il genelinde okulların tatil edildiği duyuruldu.

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada da il genelinde okulların tatil edildiği duyuruldu.
twitter.com

Kastamonu Valiliği'nden yapılan paylaşım 👇

Kastamonu Valiliği'nden yapılan paylaşım 👇
twitter.com

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
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Yapılan açıklamalara göre eğitime ara verilen yerlerin tümünde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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