Öğretmenler Günü'nde Öğretmenine Hediye Alamayan Bir Öğrencinin Yazdığı Not Boğazınızı Düğümleyecek!

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle tüm gün duygulandıran kutlamalara ve neşeli notlara şahit olduk. Ancak hayat her mutlu günde mutlu anılar biriktirmemize izin vermiyor ne yazık ki. Öğretmenlerine hediye alan öğrencilerin ve öğretmenlerinin yaşadığı mutlulukların yanı sıra bir de hayatın diğer yüzüyle karşılaştıran bir öğrenci çıktı bugün karşımıza. Alamadığı hediye için yazdığı notla üzüntüye boğan öğrenci yapılan paylaşımla ortaya çıktı. Büyük bir üzüntü yaratan not sonrası, hediye alamayan çocukların üzülmesine sebep olan bu gelenek tartışma yarattı.

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