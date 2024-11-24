Öğretmenler Günü'nde Öğretmenine Hediye Alamayan Bir Öğrencinin Yazdığı Not Boğazınızı Düğümleyecek!
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Öğretmenler Günü'nde Öğretmenine Hediye Alamayan Bir Öğrencinin Yazdığı Not Boğazınızı Düğümleyecek!
24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle tüm gün duygulandıran kutlamalara ve neşeli notlara şahit olduk. Ancak hayat her mutlu günde mutlu anılar biriktirmemize izin vermiyor ne yazık ki. Öğretmenlerine hediye alan öğrencilerin ve öğretmenlerinin yaşadığı mutlulukların yanı sıra bir de hayatın diğer yüzüyle karşılaştıran bir öğrenci çıktı bugün karşımıza. Alamadığı hediye için yazdığı notla üzüntüye boğan öğrenci yapılan paylaşımla ortaya çıktı. Büyük bir üzüntü yaratan not sonrası, hediye alamayan çocukların üzülmesine sebep olan bu gelenek tartışma yarattı.
NOT: Görseller temsilidir.
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Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, çoğunlukla çocukların öğretmenlerine yaptıkları sürprizler ve aldıkları hediyelerle mutlu geçen bir gün olarak hafızalarda yer ediniyor.
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Ancak bu kez hayatın gerçeklerini yüzümüze tokat gibi vuran bir paylaşım kendimizi yine derin düşünceler içinde bulmamıza yol açtı.
X'te @yenilgilerr adlı kullanıcı adına sahip hesap, bir öğrencinin hediye alamadığı için yazdığı notu "Bir çocuğa böyle hissettiren hiçbir günü kutlamak istemiyorum" diyerek paylaştı.
Öğretmenlere hediye alınmasıyla ilgili oluşan kültürü sorgulatan bu paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı.
Paylaşım sahibinin düşüncesi bu şekildeydi.
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Sistemden hesap soran da vardı...
Öğretmenleri suçlu gören de...
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Suçu velilerde bulanlar da vardı elbette...
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Aynı durumu öğrencilik döneminde yaşayanlar da pek bir şeyin değişmediğini gözler önüne serdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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