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Harry Potter Serisinde Hogwarts'ta Girdikleri Derslerle "Keşke Bize de Nasip Olsa" Dedirten 15 Öğretmen

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Harry Potter Serisinde Hogwarts'ta Girdikleri Derslerle "Keşke Bize de Nasip Olsa" Dedirten 15 Öğretmen

Harry Potter Öğretmen
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.11.2024 - 20:40

Harry Potter serisini izlemeyen varsa bile bu evrene hemen hemen herkes hakimdir. Pek çoğumuz ilk film olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın üstünden 23 yıl geçmesine rağmen tüm seriyi baştan sona izliyoruz. Seride sevdiğimiz ve iyi hissettiren tüm detayların yanı sıra, Hogwarts'ta verilen eğitimi de kıskanmadan edemiyoruz. Bu eğitimleri veren öğretmenler için 'Keşke bizim dersimize de girseydi!' dediğimiz mutlaka olmuştur.

Gelin, Hogwarts'ta hangi eğitmen hangi dersi veriyor birlikte bir göz atalım!

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1. Albus Dumbledore

1. Albus Dumbledore

Hogwarts müdürü olarak bildiğimiz Profesör Dumbledore, önceleri Şekil Değiştirme ve Karanlık Sanatlara Karşı Savunma derslerine giriyordu. Harry Potter serisinde olmasa da Fantastik Canavarlar serisinde onu Karanlık Sanatlara Karşı Savunma dersinde izleme şansını yakalamıştık.

2. Rubeus Hagrid

2. Rubeus Hagrid

'Sihirli Yaratıkların Bakımı' onun uzmanlık alanı olsa da öğrenciler için aynı zamanda bir dost, bir baba olan Hagrid hepimizin gönlünde ayrı bir yere sahip ❤️

3. Severus Snape

3. Severus Snape

Tüm seri boyunca yanlış anlasak da aslında iyi niyetli oluşunu en sonunda öğrendiğimiz (kitap serisini okuyanlar zaten bu bilgiye hakimdir) Snape, Karanlık Sanatlara Karşı Savunma ve İksir öğretmeniydi. Ayrıca Hogwarts'a müdürlük yaptığı bilgisini de unutmayalım tabii.

4. Minerva McGonagall

4. Minerva McGonagall

Serinin ilk sahnesinden itibaren hep iyi bildiğimiz McGonagall, bir kedi oluşuyla da hafızamıza kazınan Şekil Değiştirme öğretmeniydi. Aynı zamanda bu süreç boyunca hem müdür yardımcısı, hem de müdür olmuştu.

5. Firenze

5. Firenze

Kehanet öğretmeni olan Firenze'yi Yasak Orman'dan tanıyoruz.

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6. Rolanda Hooch

6. Rolanda Hooch

Quidditch hakemi ve birinci sınıf öğrencilerinin uçuş eğitmeni olan Hooch'u serinin ilk filminden hatırlıyorsunuz değil mi?

7. Filius Flitwick

7. Filius Flitwick

Gençliğinde düello şampiyonu olan Flitwick, Tılsım derslerinin öğretmeniydi.

8. Gilderoy Lockhart

8. Gilderoy Lockhart

Kitaplarında yazan kahramanlıkların hiçbirini yapmasa da kendini bu şekilde tanıtan Lockhart, Karanlık Sanatlara Karşı Savunma dersinin öğretmeniydi.

9. Remus Lupin

9. Remus Lupin

İlk olarak Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda izlediğimiz Profesör Lupin, Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni olarak karşımıza çıkmıştı.

10. Alastor Moody

10. Alastor Moody

Bu kadar çok Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni olduğunu daha önce fark etmemiştik ama evet, Moody de bir Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni.

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11. Horace Slughorn

11. Horace Slughorn

Safkan büyücülerden biri olan Slughorn, İksir derslerinin öğretmeniydi.

12. Quirinus Quirrell

12. Quirinus Quirrell

Karanlık Sanatlara Karşı Savunma'nın en karanlık öğretmeni diyebilir miyiz kendisi için?

13. Pomona Sprout

13. Pomona Sprout

Adam otunun çığlıklarıyla hafızamıza kazıdığımız Sprout, Bitkibilim dersinin efsane öğretmeniydi.

14. Sybill Trelawney

14. Sybill Trelawney

Kehanet öğretmeni Profesör Trelawney'i seriyi izleyen herkesin bakışlarından korktuğu bir isim olarak hafızasına kazınmıştır. Söylediklerinden kendi de korkan başka bir kehanetçi var mı acaba?

15. Dolores Umbridge

15. Dolores Umbridge

Asıl karanlık kendisi olmasına rağmen Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni olan Umbridge, bir dönem ne yazık ki Hogwarts'ta müdürlük de yapmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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