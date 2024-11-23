Harry Potter Serisinde Hogwarts'ta Girdikleri Derslerle "Keşke Bize de Nasip Olsa" Dedirten 15 Öğretmen
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Harry Potter Serisinde Hogwarts'ta Girdikleri Derslerle "Keşke Bize de Nasip Olsa" Dedirten 15 Öğretmen
Harry Potter serisini izlemeyen varsa bile bu evrene hemen hemen herkes hakimdir. Pek çoğumuz ilk film olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın üstünden 23 yıl geçmesine rağmen tüm seriyi baştan sona izliyoruz. Seride sevdiğimiz ve iyi hissettiren tüm detayların yanı sıra, Hogwarts'ta verilen eğitimi de kıskanmadan edemiyoruz. Bu eğitimleri veren öğretmenler için 'Keşke bizim dersimize de girseydi!' dediğimiz mutlaka olmuştur.
Gelin, Hogwarts'ta hangi eğitmen hangi dersi veriyor birlikte bir göz atalım!
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1. Albus Dumbledore
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2. Rubeus Hagrid
3. Severus Snape
4. Minerva McGonagall
5. Firenze
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6. Rolanda Hooch
7. Filius Flitwick
8. Gilderoy Lockhart
9. Remus Lupin
10. Alastor Moody
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11. Horace Slughorn
12. Quirinus Quirrell
13. Pomona Sprout
14. Sybill Trelawney
15. Dolores Umbridge
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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