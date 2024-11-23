Harry Potter Serisinde Hogwarts'ta Girdikleri Derslerle "Keşke Bize de Nasip Olsa" Dedirten 15 Öğretmen

Harry Potter serisini izlemeyen varsa bile bu evrene hemen hemen herkes hakimdir. Pek çoğumuz ilk film olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın üstünden 23 yıl geçmesine rağmen tüm seriyi baştan sona izliyoruz. Seride sevdiğimiz ve iyi hissettiren tüm detayların yanı sıra, Hogwarts'ta verilen eğitimi de kıskanmadan edemiyoruz. Bu eğitimleri veren öğretmenler için 'Keşke bizim dersimize de girseydi!' dediğimiz mutlaka olmuştur.

Gelin, Hogwarts'ta hangi eğitmen hangi dersi veriyor birlikte bir göz atalım!