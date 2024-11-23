onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yönetmen İlker Canikligil'in "Kaçak Film" Açıklamasına Tepki Yağıyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yönetmen İlker Canikligil'in "Kaçak Film" Açıklamasına Tepki Yağıyor

Sinema film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.11.2024 - 11:54

Yönetmen İlker Canikligil, kaçak film sitelerini kullanan kişilere sert çıkıştı. 'Kendine saygısı olan kaçak film sitesinden film izlemez.' sözleriyle gündem olan Canikligil, haliyle sosyal medyada gündem olmaktan kaçamadı. Canikligil'in bu söylemine onlarca yanıt gelirken çoğu dijital platform ve sinema biletlerinin pahalılığına tepkilerden oluştu. İlker Canikligil'in bu sözlerine gelen tepkileri sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Film yönetmeni İlker Canikligil, kaçak film sitelerini kullanan kişiler hakkında yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Film yönetmeni İlker Canikligil, kaçak film sitelerini kullanan kişiler hakkında yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

"Kendine saygısı olan kaçak film sitesinden film izlemez." sözlerine onlarca tepki alan Canikligil'e özellikle sinema biletleri ve dijital platformların pahalılığı hatırlatıldı.

"Kendine saygısı olan kaçak film sitesinden film izlemez." sözlerine onlarca tepki alan Canikligil'e özellikle sinema biletleri ve dijital platformların pahalılığı hatırlatıldı.

Hatta sosyal medya fenomeni Röportaj Adam, Canikligil'e ilk tepki verenlerden biri olmuştu:

İlker Canikligil'in kaçak film çıkışı hala gündemden düşmezken gelen tepkileri sizler için derledik.

İlker Canikligil'in kaçak film çıkışı hala gündemden düşmezken gelen tepkileri sizler için derledik.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın