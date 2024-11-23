Yönetmen İlker Canikligil'in "Kaçak Film" Açıklamasına Tepki Yağıyor
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Yönetmen İlker Canikligil'in "Kaçak Film" Açıklamasına Tepki Yağıyor
Yönetmen İlker Canikligil, kaçak film sitelerini kullanan kişilere sert çıkıştı. 'Kendine saygısı olan kaçak film sitesinden film izlemez.' sözleriyle gündem olan Canikligil, haliyle sosyal medyada gündem olmaktan kaçamadı. Canikligil'in bu söylemine onlarca yanıt gelirken çoğu dijital platform ve sinema biletlerinin pahalılığına tepkilerden oluştu. İlker Canikligil'in bu sözlerine gelen tepkileri sizler için derledik.
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Film yönetmeni İlker Canikligil, kaçak film sitelerini kullanan kişiler hakkında yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
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"Kendine saygısı olan kaçak film sitesinden film izlemez." sözlerine onlarca tepki alan Canikligil'e özellikle sinema biletleri ve dijital platformların pahalılığı hatırlatıldı.
İlker Canikligil'in kaçak film çıkışı hala gündemden düşmezken gelen tepkileri sizler için derledik.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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