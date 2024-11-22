Yönetmen İlker Canikligil'in "Kaçak Film" Çıkışına Röportaj Adam'dan Aşırı Haklı Tepki
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Yönetmen İlker Canikligil'in "Kaçak Film" Çıkışına Röportaj Adam'dan Aşırı Haklı Tepki
Yönetmen İlker Canikligil, 'Kendine saygısı olan kaçak film sitesinden film izlemez.' çıkışıyla gündem oldu. Boşuna Tıklama'nın haberine göre Canikligil'in bu söylemi kısa sürede tepki görürken bir yanıt da fenomen Röportaj Adam'dan geldi. Röportaj Adam, söyleme katılmadığını belirttiği bir paylaşımda bulundu. İşte Röportaj Adam'ın o tepkisi...
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Sinema biletlerinin ücreti ve dijital platformların her gün zamlanmasıyla insanlar film ve dizi izlemek için kaçak sitelere yöneliyor.
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Boşuna Tıklama'nın haberine göre İlker Canikligil, kaçak film izleyenlere sert bir çıkışta bulundu.
"Kendine saygısı olan kaçak film sitesinden film izlemez." diyen Canikligil, kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü.
Canikligil'in bu çıkışına sayısız tepki içeriği gelirken bunlardan biri de fenomen Röportaj Adam'a aitti.
X hesabından bir tepki paylaşımında bulunan Röportaj Adam, aşırı haklı tespitiyle alkış topladı.
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İşte Röportaj Adam'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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