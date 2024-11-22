Prens Oyuncusu Giray Altınok, Dizi Eşliğinde Evlilik Teklifi Eden Bir Kişiye Çok Tatlı Bir Yorum Yaptı
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Prens Oyuncusu Giray Altınok, Dizi Eşliğinde Evlilik Teklifi Eden Bir Kişiye Çok Tatlı Bir Yorum Yaptı
Prens dizisiyle ününe ün katan Giray Altınok sosyal medyada son zamanlarda bi' hayli aktif. Ünlü oyuncu Prens dizisiyle ilgili her paylaşıma cevap vermekten geri durmuyor. O cevaplardan biri de Onedio olarak paylaştığımız bir evlilik teklifine geldi. Genç bir adamın sevgilisine evlilik teklifi ederken arka fonda Prens dizisinin izlendiği görüldü. Giray Altınok bu sürpriz dolu ana çok tatlı bir yorum yaptı.
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Çiftin evlilik teklifi anları izleyicilerin gözünden kalpler çıkardı. Pek çok X kullanıcısı bu evlilik teklifine güzel yorumlar yaptı. O yorumlardan birisi de Giray Altınok'tan geldi.
Prens oyuncusu Giray Altınok kendi dizisi eşliğinde evlenme teklifi edilmesinden hoşlanmış olacak ki paylaşımı alıntılayarak "Noldu ya öyle sona doğru ekran buğulandı video bozuk sanırım" dedi.
BluTV'nin sevilen dizisi Prens son zamanların en popüler yapımlarından birisi. Siz sevgilinize evlenme teklifi etseydiniz arka plandan Prens'in fırlamasını ister miydiniz? O evliliği bozma ihtimali var, ona göre düşünüp cevap verin...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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