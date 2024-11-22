Prens Oyuncusu Giray Altınok, Dizi Eşliğinde Evlilik Teklifi Eden Bir Kişiye Çok Tatlı Bir Yorum Yaptı

Prens dizisiyle ününe ün katan Giray Altınok sosyal medyada son zamanlarda bi' hayli aktif. Ünlü oyuncu Prens dizisiyle ilgili her paylaşıma cevap vermekten geri durmuyor. O cevaplardan biri de Onedio olarak paylaştığımız bir evlilik teklifine geldi. Genç bir adamın sevgilisine evlilik teklifi ederken arka fonda Prens dizisinin izlendiği görüldü. Giray Altınok bu sürpriz dolu ana çok tatlı bir yorum yaptı.