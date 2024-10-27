Prens'in Yıldızı Giray Altınok'tan Prens Talks Videosuyla İlgili Açıklama!
Prens'in Yıldızı Giray Altınok'tan Prens Talks Videosuyla İlgili Açıklama!
Blu TV'de yayınlanan ve ilk günden bu yana çok sevilen Prens dizisi, 3. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2. sezonunun ardından yapılan Prenst Talks videosu da sevilerek izlenmişti. Dizinin yıldızı Giray Altınok, programın gelirleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
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Blu TV ekranlarında yayınlanan Prens dizisi, ilk iki sezonuyla gösterdiği büyük başarının ardından üçüncü sezon hazırlıklarına başlamıştı.
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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 3. sezon tanıtımıyla da seyircide büyük bir heyecan uyanmıştı.
Tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:
Ancak bugün bizi Prens hakkında konuşmaya iten şey dizinin başarısı ya da yeni sezon gelişmeleri değil; ikinci sezonun ardından yapılan Prens Talks programı.
Prens oyuncuları arasında yapılan bu programda dizide ve çekimlerde yaşananlarla ilgili oyuncuların hoş sohbeti yer alıyordu.
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Dizinin Prens'i Giray Altınok, programın tüm gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığını açıkladı.
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