Prens'in Yıldızı Giray Altınok'tan Prens Talks Videosuyla İlgili Açıklama!

Blu TV'de yayınlanan ve ilk günden bu yana çok sevilen Prens dizisi, 3. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2. sezonunun ardından yapılan Prenst Talks videosu da sevilerek izlenmişti. Dizinin yıldızı Giray Altınok, programın gelirleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.