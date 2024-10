Yapılan Bir Araştırmaya Göre Tüm Zamanların En Korkunç Filmi Belli Oldu

1. Sinister

2. Host

3. Skinamarink

4. Insidious

5. The Conjuring

6. Hereditary

7. Smile

8. The Exorcism of Emily Rose

9. Talk To Me

10. Hell House LLC

11. The Conjuring 2

12. It Follows

13. The Dark and the Wicked

14. The Descent

15. Paranormal Activity

16. The Babadook

17. A Quiet Place 2

18. The Autopsy of Jane Doe

19. Insidious 2

20. Oddity