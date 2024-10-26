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Yapılan Bir Araştırmaya Göre Tüm Zamanların En Korkunç Filmi Belli Oldu

Yapılan Bir Araştırmaya Göre Tüm Zamanların En Korkunç Filmi Belli Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 21:52

'Science of Scare' adındaki bir araştırmaya göre tüm zamanların en korkunç filmi belli oldu. Euronews'ün aktardığına göre en korkunç film 2012 yılında vizyona giren 'Sinister'. Detaylar içerikte!

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'Science of Scare' adındaki bir araştırma 4 yıldır izleyicilerin korku filmi izlerken kalp atışlarını ve korkularını ölçüyor. Gönüllüler bu araştırmada kalp atış hızları monitörlere bağlı bir şekilde İngilizce film seyrediyorlar.

Euronews'ün haberine göre bu araştırma kapsamında tüm zamanların en korkunç filmi belli oldu. 250 kişinin katıldığı projede tüm zamanların en korkutucu filmi Ethan Hawke, Juliet Rylance ve James Ransone başrollü 2012 yapımı 'Sinister' olarak belirlendi.

Euronews'ün haberine göre bu araştırma kapsamında tüm zamanların en korkunç filmi belli oldu. 250 kişinin katıldığı projede tüm zamanların en korkutucu filmi Ethan Hawke, Juliet Rylance ve James Ransone başrollü 2012 yapımı 'Sinister' olarak belirlendi.

Korku puanı sistemi kullanılan araştırmada izleyiciler 'Sinister'ı izlerken kalp atış hızları ortalama yüzde 34 arttı. Dinlenme sırasında dakikadaki atım sayısı 64'ken film esnasında bu sayı 86'ya yükseldi.

Korku puanı sistemi kullanılan araştırmada izleyiciler 'Sinister'ı izlerken kalp atış hızları ortalama yüzde 34 arttı. Dinlenme sırasında dakikadaki atım sayısı 64'ken film esnasında bu sayı 86'ya yükseldi.

Filmin en korkutucu anında ise 131'e yükseldi. Kalp atış varyansı da yüzde 21 oranında azaldı. Böylelikle 'Sinister' filmi bu puan sistemiyle 100 üzerinden 96 korku puanı alarak ilk sıraya yükseldi.

Filmin en korkutucu anında ise 131'e yükseldi. Kalp atış varyansı da yüzde 21 oranında azaldı. Böylelikle 'Sinister' filmi bu puan sistemiyle 100 üzerinden 96 korku puanı alarak ilk sıraya yükseldi.

'Science of Scare' araştırmasına göre tüm zamanların en korkunç 20 filmi sıralaması ise şu şekilde:

'Science of Scare' araştırmasına göre tüm zamanların en korkunç 20 filmi sıralaması ise şu şekilde:

1. Sinister 

2. Host 

3. Skinamarink 

4. Insidious 

5. The Conjuring 

6. Hereditary 

7. Smile 

8. The Exorcism of Emily Rose 

9. Talk To Me 

10. Hell House LLC 

11. The Conjuring 2 

12. It Follows 

13. The Dark and the Wicked 

14. The Descent 

15. Paranormal Activity 

16. The Babadook 

17. A Quiet Place 2 

18. The Autopsy of Jane Doe 

19. Insidious 2 

20. Oddity

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Siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugüne kadar en çok korktuğunuz film hangisi? Yorumlara buyrun...

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