Yapılan Bir Araştırmaya Göre Tüm Zamanların En Korkunç Filmi Belli Oldu
Yapılan Bir Araştırmaya Göre Tüm Zamanların En Korkunç Filmi Belli Oldu
'Science of Scare' adındaki bir araştırmaya göre tüm zamanların en korkunç filmi belli oldu. Euronews'ün aktardığına göre en korkunç film 2012 yılında vizyona giren 'Sinister'. Detaylar içerikte!
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'Science of Scare' adındaki bir araştırma 4 yıldır izleyicilerin korku filmi izlerken kalp atışlarını ve korkularını ölçüyor. Gönüllüler bu araştırmada kalp atış hızları monitörlere bağlı bir şekilde İngilizce film seyrediyorlar.
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Euronews'ün haberine göre bu araştırma kapsamında tüm zamanların en korkunç filmi belli oldu. 250 kişinin katıldığı projede tüm zamanların en korkutucu filmi Ethan Hawke, Juliet Rylance ve James Ransone başrollü 2012 yapımı 'Sinister' olarak belirlendi.
Korku puanı sistemi kullanılan araştırmada izleyiciler 'Sinister'ı izlerken kalp atış hızları ortalama yüzde 34 arttı. Dinlenme sırasında dakikadaki atım sayısı 64'ken film esnasında bu sayı 86'ya yükseldi.
Filmin en korkutucu anında ise 131'e yükseldi. Kalp atış varyansı da yüzde 21 oranında azaldı. Böylelikle 'Sinister' filmi bu puan sistemiyle 100 üzerinden 96 korku puanı alarak ilk sıraya yükseldi.
'Science of Scare' araştırmasına göre tüm zamanların en korkunç 20 filmi sıralaması ise şu şekilde:
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Siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugüne kadar en çok korktuğunuz film hangisi? Yorumlara buyrun...
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