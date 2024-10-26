Aksiyon Severler Buraya Toplanın! IMDb Puanı 7'den Yüksek Son 3 Yılın En Kaliteli Aksiyon Filmleri
Aksiyon Severler Buraya Toplanın! IMDb Puanı 7'den Yüksek Son 3 Yılın En Kaliteli Aksiyon Filmleri
Merhabalar. 2020'li yıllarda birbirinden kaliteli pek çok aksiyon filmi vizyona girdi. Her biri dövüş sahneleriyle, yoğun temposuyla ve tabii güçlü hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu içerikte 2021 yılından 2024'e kadar, yani son 3 yıl içerisinde vizyona girmiş birbirinden harika aksiyon filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
Not: Hepsinin IMDb puanı 7'den yüksek!
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1. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)
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2. John Wick: Chapter 4 (2023)
3. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)
4. Wrath of Man (2021)
5. The Last Duel (2021)
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6. The Count of Monte-Cristo (2024)
7. The Roundup (2022)
8. The Batman (2022)
9. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023)
10. Watchmen: Chapter I (2024)
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