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Aksiyon Severler Buraya Toplanın! IMDb Puanı 7'den Yüksek Son 3 Yılın En Kaliteli Aksiyon Filmleri

Aksiyon Severler Buraya Toplanın! IMDb Puanı 7'den Yüksek Son 3 Yılın En Kaliteli Aksiyon Filmleri

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 17:01

Merhabalar. 2020'li yıllarda birbirinden kaliteli pek çok aksiyon filmi vizyona girdi. Her biri dövüş sahneleriyle, yoğun temposuyla ve tabii güçlü hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu içerikte 2021 yılından 2024'e kadar, yani son 3 yıl içerisinde vizyona girmiş birbirinden harika aksiyon filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

Not: Hepsinin IMDb puanı 7'den yüksek!

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1. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

1. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

IMDb: 7.4

Silah tabanlı Kung Fu ustası Shang-Chi, Ten Rings örgütüne girdikten sonra geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Oyuncular: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-wai

2. John Wick: Chapter 4 (2023)

2. John Wick: Chapter 4 (2023)

IMDb: 7.7

John Wick, The High Table'ı yenmenin yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce Wick, dünya çapında güçlü ittifakları düşmana dönüştüren yeni bir düşmanla yüzleşmelidir.

Yönetmen: Chad Stahelski

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, George Georgiou

3. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)

3. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (2023)

IMDb: 7.2

Büyüleyici bir grup hırsız ve maceracı, kayıp bir kalıntıyı geri almak için destansı bir göreve çıkarlar, ancak yanlış insanlarla karşılaştıklarında işler tehlikeli bir şekilde ters gider.

Yönetmenler: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

Oyuncular: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page

4. Wrath of Man (2021)

4. Wrath of Man (2021)

IMDb: 7.1

Gizemli bir şekilde metanetli görünen bir kişi, her hafta Los Angeles'ta çok miktarda para taşımaktan sorumlu bir nakit kamyonu şirketi tarafından güvenlik görevlisi olarak işe alınır.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett

5. The Last Duel (2021)

5. The Last Duel (2021)

IMDb: 7.3

Şövalye Jean de Carrouges, karısı Marguerite ile ilgili anlaşmazlığı çözmek için eski arkadaşına ölümüne bir düello teklif etmek zorunda kalır.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer

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6. The Count of Monte-Cristo (2024)

6. The Count of Monte-Cristo (2024)

IMDb: 8

Devlete ihanetle haksız yere suçlandığı için 14 yıl geçirdiği bir ada hapishanesinden kaçtıktan sonra Edmond Dantès, kendisine ihanet eden adamlardan intikam almak için Monte Cristo Kontu olarak geri döner.

Yönetmenler: Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte

Oyuncular: Pierre Niney, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier

7. The Roundup (2022)

7. The Roundup (2022)

IMDb: 7

Ma Seok-do, bir şüpheliyi iade etmek için yabancı bir ülkeye gider. Ancak başka cinayet vakaları olduğunu fark eder ve uzun yıllardır turistlere karşı suç işleyen bir katil hakkında bilgi toplar.

Yönetmen: Lee Sang-yong

Oyuncular: Ma Dong-seok, Son Suk-ku, Choi Gwi-hwa

8. The Batman (2022)

8. The Batman (2022)

IMDb: 7.8

Sadist bir seri katil Gotham'daki önemli siyasi figürleri öldürmeye başladığında, Batman şehirdeki gizli yolsuzluğu araştırmak ve ailesinin dahil olup olmadığını sorgulamak zorunda kalır.

Yönetmen: Matt Reeves

Oyuncular: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright

9. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023)

9. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023)

IMDb: 7.9

Gamora'nın kaybı yüzünden sarsılmış olan Peter Quill, evreni ve kendilerinden birini savunmak için ekibini bir araya getirir. Bu, başarılı olamazsa koruyucuların sonu anlamına gelebilecek bir görevdir.

Yönetmen: James Gunn

Oyuncular: Chris Pratt, Chukwudi Iwuji, Bradley Cooper

10. Watchmen: Chapter I (2024)

10. Watchmen: Chapter I (2024)

IMDb: 7

1985'te hükümet tarafından desteklenen bir süper kahramanın öldürülmesi, kanun kaçağı meslektaşlarını emeklilikten caydırır ve kendilerini dünyayı altüst etmekle tehdit eden bir gizemin içinde bulurlar.

Yönetmen: Brandon Vietti

Oyuncular: Troy Baker, Adrienne Barbeau, Corey Burton

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