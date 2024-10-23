Yeni Yıla Şurada Ne Kaldı? 2025 Yılında Vizyona Girmesi Merakla Beklenen Filmler
Yeni Yıla Şurada Ne Kaldı? 2025 Yılında Vizyona Girmesi Merakla Beklenen Filmler
Merhabalar. 2025 yılında aksiyondan maceraya, gerilimden korkuya pek çok film vizyona girmeye hazırlanıyor. Bu içerikte önümüzdeki yılın en merakla beklenen filmlerini sizler için sıraladık. Bakalım bizi 2025'te hangi filmler bekliyor?
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1. In the Grey
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2. Mickey 17
3. Karate Kid: Legends
4. Ballerina
5. 28 Years Later
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6. F1
7. Superman
8. The Bride
9. Mortal Kombat 2
10. Avatar: Fire and Ash
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