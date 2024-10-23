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Yeni Yıla Şurada Ne Kaldı? 2025 Yılında Vizyona Girmesi Merakla Beklenen Filmler

Yeni Yıla Şurada Ne Kaldı? 2025 Yılında Vizyona Girmesi Merakla Beklenen Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 15:08

Merhabalar. 2025 yılında aksiyondan maceraya, gerilimden korkuya pek çok film vizyona girmeye hazırlanıyor. Bu içerikte önümüzdeki yılın en merakla beklenen filmlerini sizler için sıraladık. Bakalım bizi 2025'te hangi filmler bekliyor?

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1. In the Grey

1. In the Grey

Film, kıdemli bir kadın müzakereci için bir kaçış yolu belirlemek zorunda olan iki tahliye uzmanının etrafında dönüyor.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Henry Cavill, Eiza González, Jake Gyllenhaal

2. Mickey 17

2. Mickey 17

Film, harcanabilir olarak bilinen Mickey 17'nin, bir buz gezegenini kolonileştirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie

3. Karate Kid: Legends

3. Karate Kid: Legends

Film, dövüş sanatlarına yeteneği olan bir gencin hikayesini anlatıyor. Jackie Chan, Mr. Han rolünü canlandırıyor.

Yönetmen: Jonathan Entwistle

Oyuncular: Jackie Chan, Ben Wang, Ralph Macchio

4. Ballerina

4. Ballerina

Aksiyon ve gerilim türündeki film, genç bir kadın suikastçının ailesini öldüren insanlardan intikam almak istemesini konu alıyor.

Yönetmen: Len Wiseman

Oyuncular: Ana de Armas, Keanu Reeves, Catalina Sandino Moreno

5. 28 Years Later

5. 28 Years Later

'28 Gün Sonra' filminin devamı olan bu yapım, bir zombi salgınından sağ kurtulan insanların mücadelesini konu alıyor.

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Cillian Murphy

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6. F1

6. F1

Film, emekliliğinden vazgeçip genç bir sürücüye akıl hocalığı yapmak ve onunla takım olmak isteyen bir Formula 1 sürücüsünün hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon

7. Superman

7. Superman

Film, eski moda olarak görülen bir dünyada gerçeğin, adaletin ve Amerikan tarzının vücut bulmuş hali olarak nitelendirilen süper kahramanın hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: James Gunn

Oyuncular: Isabela Merced, Frank Grillo, Nathan Fillion

8. The Bride

8. The Bride

1930'ların Chicago'sunda Frankenstein, Dr. Euphronius'tan bir arkadaş yaratmasına yardım etmesini ister. Gelin olarak öldürülen bir kadına hayat verirler. Ancak sonrasında romantizmi, polis ilgisini ve radikal toplumsal değişimini ateşlerler.

Yönetmen: Maggie Gyllenhaal

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Christian Bale, Jessie Buckley

9. Mortal Kombat 2

9. Mortal Kombat 2

Yönetmen: Simon McQuoid

Oyuncular: Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Adeline Rudolph

10. Avatar: Fire and Ash

10. Avatar: Fire and Ash

Senaryosu henüz netleşmeyen bu film, 2022 yılında vizyona giren Avatar: The Way of Water'in devamında yaşananları konu alıyor.

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Zoe Saldana, Sigourney Weaver, David Thewlis

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