'Modern Family' Dizisini Bayılarak İzleyenlerin Mutlaka Beğeneceği Birbirinden Harika Diziler
'Modern Family' Dizisini Bayılarak İzleyenlerin Mutlaka Beğeneceği Birbirinden Harika Diziler
Ed O'Neill, Sofía Vergara ve Julie Bowen'in başrollerde oynadığı 'Modern Family' dünya çapında en çok izlenen sitcomlardan biri. 2009-2020 yılları arasında yayınlanan dizi, üç farklı ailenin kendilerine özgü yollarla hayat mücadelesini konu alıyor. Bu içerikte 'Modern Family'yi özleyenlere en az onun kadar komik ve ona benzeyen dizileri listeledik. İyi seyirler dileriz.
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1. New Girl (2011–2018)
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2. The Goldbergs (2013–2023)
3. Friends (1994–2004)
4. Everybody Hates Chris (2005–2009)
5. The Middle (2009–2018)
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6. The Big Bang Theory (2007–2019)
7. This Is Us (2016–2022)
8. Two and a Half Men (2003–2015)
9. Parenthood (2010–2015)
10. Melissa & Joey (2010–2015)
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