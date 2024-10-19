'Modern Family' Dizisini Bayılarak İzleyenlerin Mutlaka Beğeneceği Birbirinden Harika Diziler

Ed O'Neill, Sofía Vergara ve Julie Bowen'in başrollerde oynadığı 'Modern Family' dünya çapında en çok izlenen sitcomlardan biri. 2009-2020 yılları arasında yayınlanan dizi, üç farklı ailenin kendilerine özgü yollarla hayat mücadelesini konu alıyor. Bu içerikte 'Modern Family'yi özleyenlere en az onun kadar komik ve ona benzeyen dizileri listeledik. İyi seyirler dileriz.