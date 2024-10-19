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'Modern Family' Dizisini Bayılarak İzleyenlerin Mutlaka Beğeneceği Birbirinden Harika Diziler

'Modern Family' Dizisini Bayılarak İzleyenlerin Mutlaka Beğeneceği Birbirinden Harika Diziler

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 18:20

Ed O'Neill, Sofía Vergara ve Julie Bowen'in başrollerde oynadığı 'Modern Family' dünya çapında en çok izlenen sitcomlardan biri. 2009-2020 yılları arasında yayınlanan dizi, üç farklı ailenin kendilerine özgü yollarla hayat mücadelesini konu alıyor. Bu içerikte 'Modern Family'yi özleyenlere en az onun kadar komik ve ona benzeyen dizileri listeledik. İyi seyirler dileriz.

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1. New Girl (2011–2018)

1. New Girl (2011–2018)

IMDb: 7.8

Sıra dışı bir genç kadın olan Jess, kötü bir ayrılığın ardından üç bekar erkekle bir apartman dairesine taşınır. Davranışlarını çok sıra dışı bulmalarına rağmen erkekler onu destekler.

Yaratıcı: Elizabeth Meriwether

Oyuncular: Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield

2. The Goldbergs (2013–2023)

2. The Goldbergs (2013–2023)

IMDb: 8

Bu ABC dizisi 1980'lerde Pennsylvania, Jenkintown'da geçiyor ve The Goldbergs adlı bir ailenin hayatlarını konu alıyor.

Yaratıcı: Adam F. Goldberg

Oyuncular: Wendi McLendon-Covey, Sean Giambrone, Troy Gentile

3. Friends (1994–2004)

3. Friends (1994–2004)

IMDb: 8.9

Dizi, New York City'nin Manhattan semtinde yaşayan yirmi ila otuz yaşlarındaki altı arkadaşın kişisel ve profesyonel hayatlarını konu alıyor.

Yaratıcılar: David Crane, Marta Kauffman

Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow

4. Everybody Hates Chris (2005–2009)

4. Everybody Hates Chris (2005–2009)

IMDb: 7.6

1980'lerde Brooklyn, New York'ta geçen dizi, ailesi ve tamamen beyazlardan oluşan okuluyla hayatta kalmaya çalışan garip bir Afro-Amerikan gencini konu alıyor.

Yaratıcılar: Ali LeRoi, Chris Rock

Oyuncular: Terry Crews, Tichina Arnold, Tequan Richmond

5. The Middle (2009–2018)

5. The Middle (2009–2018)

IMDb: 7.7

Dizi, evli bir kadının ve işlevsiz ailesinin günlük talihsizliklerini ve genel olarak Indiana, Orson kasabasında hayatta kalma çabalarını konu alıyor.

Yaratıcılar: Eileen Heisler, DeAnn Heline

Oyuncular: Patricia Heaton, Neil Flynn, Charlie McDermott

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6. The Big Bang Theory (2007–2019)

6. The Big Bang Theory (2007–2019)

IMDb: 8.1

Geleceği parlak sinema oyuncusu Penny, zeki ama sosyal açıdan beceriksiz fizikçiler olan Sheldon Cooper ve Leonard Hofstadter'ın karşısındaki bir daireye taşınır ve onlara laboratuvar dışındaki hayat hakkında ne kadar az şey bildiklerini gösterir.

Yaratıcılar: Chuck Lorre, Bill Prady

Oyuncular: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco

7. This Is Us (2016–2022)

7. This Is Us (2016–2022)

IMDb: 8.7

Dizi, benzersiz üçüzlerin mücadeleleri ve harika ebeveynleri hakkında yürek ısıtan, duygusal bir hikayeyi konu alıyor.

Yaratıcı: Dan Fogelman

Oyuncular: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown

8. Two and a Half Men (2003–2015)

8. Two and a Half Men (2003–2015)

IMDb: 7.1

Dizi, hedonist bir jingle yazarının serbest hayatının, kardeşi ve 10 yaşındaki yeğeni sahil evine taşındığında aniden sona ermesini konu alıyor.

Yaratıcılar: Lee Aronsohn, Chuck Lorre

Oyuncular: Jon Cryer, Ashton Kutcher, Angus T. Jones

9. Parenthood (2010–2015)

9. Parenthood (2010–2015)

IMDb: 8.3

Steve Martin'in kalabalık bir aile babasını oynadığı dizi, bu ailenin sorunlarını, mutluluklarını, aşklarını, gözyaşlarını ve kahkahalarını konu alıyor. 

Yaratıcı: Jason Katims

Oyuncular: Peter Krause, Lauren Graham, Dax Shepard

10. Melissa & Joey (2010–2015)

10. Melissa & Joey (2010–2015)

IMDb: 7

Bir aile skandalının ardından yerel bir politikacı olan Mel, yeğeninin sorumluluğunu üstlenir. Ailenin erkek dadısı olması için Joe adında bir adamı işe alır.

Yaratıcılar: David Kendall, Bob Young

Oyuncular: Melissa Joan Hart, Joey Lawrence, Taylor Spreitler

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