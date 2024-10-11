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Gerçekle Kurguyu Harika Bir Şekilde Harmanlayan Son Yılların En İyi Tarihi Dizileri

Gerçekle Kurguyu Harika Bir Şekilde Harmanlayan Son Yılların En İyi Tarihi Dizileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 18:30

Merhabalar. Tarihi diziler genellikle geçmişteki olayları, karakterleri ve dönemleri konu alıyor. Hem izleyiciye tarihi bir perspektif sunar hem de kurgu ve gerçekliği harmanlar. Bu içerikte dizi tarihinin en sevilen tarihi yapımlarından bazılarını sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Shogun (2024–2026)

1. Shogun (2024–2026)

IMDb: 8.6

Lord Yoshii Toranaga, gizemli bir Avrupa gemisi yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kaldığında güç terazisini değiştirebilecek ve düşmanlarını mahvedebilecek sırları keşfeder.

Oyuncular: Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano

2. The Crown (2016–2023)

2. The Crown (2016–2023)

IMDb: 8.6

Dizi, Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatındaki siyasi rekabetleri, aşkları ve 20. yüzyılın ikinci yarısında Britanya'yı şekillendiren olayları konu alıyor.

Yaratıcı: Peter Morgan

Oyuncular: Claire Foy, Olivia Colman, Imelda Staunton

3. My Lady Jane (2024)

3. My Lady Jane (2024)

IMDb: 7.4

Leydi Jane Grey, kocası Guildford ile VIII. Henry'nin oğlu Edward döneminde yaşarlar. Beklenmedik bir şekilde bir gecede kraliçe olarak taç giyer ve tahtını ve kafasını isteyen suçluların hedefi haline gelir.

Yaratıcı: Gemma Burgess

Oyuncular: Emily Bader, Edward Bluemel, Anna Chancellor

4. The Tudors (2007–2010)

4. The Tudors (2007–2010)

IMDb: 8.1

Destansı bu dizi, erkek bir varis üretme takıntısı yüzünden evliliği, kiliseyi ve dünyayı değiştiren genç bir kralın skandal dolu hayatını ortaya koyuyor.

Yaratıcı: Michael Hirst

Oyuncular: Jonathan Rhys Meyers, Henry Cavill, Anthony Brophy

5. Reign (2013–2017)

5. Reign (2013–2017)

IMDb: 7.5

Dizi, İskoç Kraliçesi Mary'nin, Fransız sarayının tehlikeli dünyasında politik ve cinsel entrikalarla karşı karşıya kalmasını konu alıyor.

Yaratıcılar: Laurie McCarthy, Stephanie Sengupta

Oyuncular: Adelaide Kane, Megan Follows, Celina Sinden

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6. Marco Polo (2014–2016)

6. Marco Polo (2014–2016)

IMDb: 8

Dizi, açgözlülük, ihanet, cinsel entrika ve rekabetin olduğu bir dünyada, ünlü kâşifin 13. yüzyıl Moğolistan'ında Kubilay Han'ın sarayındaki maceralarını konu alıyor.

Yaratıcı: John Fusco

Oyuncular: Lorenzo Richelmy, Benedict Wong, Joan Chen

7. Vienna Blood (2019 - )

7. Vienna Blood (2019 - )

IMDb: 7.6

Sigmund Freud'un himayesindeki tıp öğrencisi Max Liebermann, 1900'lerin Viyana'sında bir dizi rahatsız edici cinayetin soruşturmasında Dedektif Rheinhardt'a yardımcı olur.

Yaratıcı: Steve Thompson

Oyuncular: Matthew Beard, Juergen Maurer, Luise von Finckh

8. Gyeongseong Creature (2023 - )

8. Gyeongseong Creature (2023 - )

IMDb: 7.3

1945 ilkbaharında Gyeongseong'da geçen dizi, Japonların Kore'yi yönettiği sırada iki genç yetişkinin açgözlülükten doğan garip bir yaratıkla yüzleşmesini ve hayatta kalmak için ona karşı savaşmasını konu alıyor.

Oyuncular: Park Seo-joon, Han So-hee, Kim Hae-sook

9. Call the Midwife (2012 - )

9. Call the Midwife (2012 - )

IMDb: 8.6

Dizi, 1950'lerin sonundan 1960'ların sonuna kadar Doğu Londra'da yaşayan bir grup ebenin hayatlarını konu alıyor.

Yaratıcı: Heidi Thomas

Oyuncular: Vanessa Redgrave, Laura Main, Jenny Agutter

10. Blue Eye Samurai (2023 - )

10. Blue Eye Samurai (2023 - )

IMDb: 8.7

Edo dönemi Japonya'sında onu dışlayanlara karşı intikam alma hayaliyle hareket eden genç bir savaşçı, kaderine doğru kanlı bir yol çizer.

Yaratıcılar: Michael Green, Amber Noizumi

Oyuncular: Maya Erskine, George Takei, Masi Oka

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