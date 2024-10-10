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IMDb Puanları 7'den Yüksek! Gözlerinizi Ekrandan Ayıramayacağınız Son Zamanların En Popüler Aksiyon Filmleri

IMDb Puanları 7'den Yüksek! Gözlerinizi Ekrandan Ayıramayacağınız Son Zamanların En Popüler Aksiyon Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 16:27

Merhabalar. Aksiyon filmi tutkunuysanız bu liste tam da size göre! Bu içerikte IMDb puanı 7'den yüksek, son zamanların en popüler filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. The Dark Knight (2008)

1. The Dark Knight (2008)

IMDb: 9

Joker olarak bilinen bir tehdit Gotham halkına büyük zarar ve kaos verdiğinde, Batman, James Gordon ve Harvey Dent bu çılgınlığa son vermek için birlikte çalışmak zorundadır.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

2. The Batman (2022)

2. The Batman (2022)

IMDb: 7.8

Sadist bir seri katil Gotham'daki önemli siyasi figürleri öldürmeye başladığında, Batman şehrin gizli yolsuzluğunu araştırmak ve ailesinin dahil olup olmadığını sorgulamak zorunda kalır.

Yönetmen: Matt Reeves

Oyuncular: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright

3. Gladiator (2000)

3. Gladiator (2000)

IMDb: 8.5

Eski bir Roma Generali, ailesini öldüren ve onu köleliğe gönderen yozlaşmış imparatordan intikam almak için yola çıkar.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

4. Blade (1998)

4. Blade (1998)

IMDb: 7.1

Yarı vampir ve yarı ölümlü olan bir adam, kötü vampirleri öldürürken birden ölümlü ırkın koruyucusu olur.

Yönetmen: Stephen Norrington

Oyuncular: Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson

5. The Gentlemen (2019)

5. The Gentlemen (2019)

IMDb: 7.8

Amerikalı bir göçmen, Londra'daki oldukça karlı marihuana imparatorluğunu satmaya çalışır. Ancak bu imparatorluğunun altından topraklarını çalmak için uğraşan kişiler vardır. Onlar bir dizi komploları, entrikaları, rüşvet ve şantajları başlatır.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery

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6. The Matrix (1999)

6. The Matrix (1999)

IMDb: 8.7

Güzel bir yabancı, bilgisayar korsanı Neo'yu bir yeraltı dünyasına götürdüğünde şok edici gerçeği keşfeder: Bildiği hayat, kötü bir siber istihbaratın ayrıntılı aldatmacasıdır.

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

7. Léon: The Professional (1994)

7. Léon: The Professional (1994)

IMDb: 8.5

12 yaşındaki Mathilda, ailesi öldürüldükten sonra profesyonel bir suikastçı olan Léon tarafından isteksizce kabul edilir. Onun himayesine girip suikastçının mesleğini öğrendikçe aralarında sıra dışı bir ilişki oluşur.

Yönetmen: Luc Besson

Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman

8. Deadpool (2016)

8. Deadpool (2016)

IMDb: 8

Esprili bir paralı asker üzerinde deneyler yapılır ve ölümsüz olur. Ancak korkunç derecede yara aldığı için görünüşünü mahveden adamı bulmaya koyulur.

Yönetmen: Tim Miller

Oyuncular: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller

9. No Time to Die (2021)

9. No Time to Die (2021)

IMDb: 7.3

James Bond aktif hizmetten ayrılır. CIA'den eski bir arkadaşı olan Felix Leiter yardım istemek için ortaya çıktığında ise huzuru kısa sürer. Bond tehlikeli ve yeni teknolojiyle silahlanmış gizemli bir kötü adamın izini sürmeye başlar.

Yönetmen: Cary Joji Fukunaga

Oyuncular: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek

10. The Suicide Squad (2021)

10. The Suicide Squad (2021)

IMDb: 7.2

Süper kötüler Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker ve Belle Reve hapishanesindeki bir grup çılgın dolandırıcı, düşmanlarla dolu Corto Maltese adasına bırakılır. Burada süper gizli, süper karanlık Görev Gücü X'e katılırlar.

Yönetmen: James Gunn

Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena

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