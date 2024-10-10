IMDb Puanları 7'den Yüksek! Gözlerinizi Ekrandan Ayıramayacağınız Son Zamanların En Popüler Aksiyon Filmleri

IMDb: 7.8

Amerikalı bir göçmen, Londra'daki oldukça karlı marihuana imparatorluğunu satmaya çalışır. Ancak bu imparatorluğunun altından topraklarını çalmak için uğraşan kişiler vardır. Onlar bir dizi komploları, entrikaları, rüşvet ve şantajları başlatır.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery