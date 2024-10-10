IMDb Puanları 7'den Yüksek! Gözlerinizi Ekrandan Ayıramayacağınız Son Zamanların En Popüler Aksiyon Filmleri
IMDb Puanları 7'den Yüksek! Gözlerinizi Ekrandan Ayıramayacağınız Son Zamanların En Popüler Aksiyon Filmleri
Merhabalar. Aksiyon filmi tutkunuysanız bu liste tam da size göre! Bu içerikte IMDb puanı 7'den yüksek, son zamanların en popüler filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. The Dark Knight (2008)
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2. The Batman (2022)
3. Gladiator (2000)
4. Blade (1998)
5. The Gentlemen (2019)
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6. The Matrix (1999)
7. Léon: The Professional (1994)
8. Deadpool (2016)
9. No Time to Die (2021)
10. The Suicide Squad (2021)
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