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Film İzlemek İçin Zamanı Az Olanlara Hepsi 90 Dakikanın Altında Birbirinden Muhteşem Film Önerileri

Film İzlemek İçin Zamanı Az Olanlara Hepsi 90 Dakikanın Altında Birbirinden Muhteşem Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 08:27

Merhabalar. Film izlemeye çok zamanınız yoksa ama yine de film izlemek istiyorsanız bu liste tam da size göre. Bu içerikte her biri 90 dakikadan az birbirinden etkileyici 10 filmi sizler için derledik. Keyifli seyirler dileriz.

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1. Petite Maman (2021)

1. Petite Maman (2021)

IMDb: 7.4

Nelly büyükannesini yeni kaybetmiştir ve annesinin çocukluk evini temizlemesine yardım etmektedir. Bir gün evi ve çevresindeki ormanı keşfeder ve kendi yaşındaki bir kızın ağaç ev inşa ettiğini görür.

Yönetmen: Céline Sciamma

Oyuncular: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse

2. Lovers Rock (2020)

2. Lovers Rock (2020)

IMDb: 7.5

1980'lerde Batı Londra'da bir ev partisinde geçen tek bir akşam, şiddet, romantizm ve müzikle iç içe geçer ve ilişkiler geliştirerek sahneyi hazırlar.

Yönetmen: Steve McQueen

Oyuncular: Dennis Bovell, Saffron Coomber, Frankie Fox

3. Boiling Point (2021)

3. Boiling Point (2021)

IMDb: 7.5

Film, yılın en yoğun gününde bir şefin ekibini toparlamasını ve ortaya çıkan amansız baskıları konu alıyor.

Yönetmen: Philip Barantini

Oyuncular: Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham

4. Beyond the Infinite Two Minutes (2020)

4. Beyond the Infinite Two Minutes (2020)

IMDb: 7.3

Bir kafe sahibi, kafesindeki televizyonun aniden gelecekten görüntüler gösterdiğini keşfeder, ancak bu görüntüler yalnızca iki dakika sonrasına aittir.

Yönetmen: Junta Yamaguchi

Oyuncular: Kazunari Tosa, Riko Fujitani, Gôta Ishida

5. Rye Lane (2023)

5. Rye Lane (2023)

IMDb: 7.2

Film, kötü ayrılıkların etkisinden kurtulan iki gencin Güney Londra'da hareketli bir günde bir araya gelmesini konu alıyor.

Yönetmen: Raine Allen-Miller

Oyuncular: David Jonsson, Vivian Oparah, Poppy Allen-Quarmby

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6. Shiva Baby (2020)

6. Shiva Baby (2020)

IMDb: 7.1

Ebeveynleriyle birlikte bir Yahudi cenaze törenindeyken, bir üniversite öğrencisi 'sugar daddy'si ve eski kız arkadaşıyla garip bir karşılaşma yaşar.

Yönetmen: Emma Seligman

Oyuncular: Rachel Sennott, Danny Deferrari, Fred Melamed

7. The Wonderful Story of Henry Sugar (2023)

7. The Wonderful Story of Henry Sugar (2023)

IMDb: 7.4

Çeşitli hikayeleri konu alan bu film, çaldığı bir kitap yardımıyla nesnelerin içini görebilen ve geleceği tahmin edebilen Henry Sugar'ı konu alıyor.

Yönetmen: Wes Anderson

Oyuncular: Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel

8. Scrapper (2023)

8. Scrapper (2023)

IMDb: 6.9

Hayalperest 12 yaşındaki bir kız çocuğu olan Georgie, Londra'daki dairesinde tek başına mutlu bir şekilde yaşamaktadır ve daireyi sihirle doldurmaktadır. Ancak birdenbire yabancılaşmış babası ortaya çıkar ve onu gerçekle yüzleşmeye zorlar.

Yönetmen: Charlotte Regan

Oyuncular: Lola Campbell, Alin Uzun, Cary Crankson

9. On the Count of Three (2021)

9. On the Count of Three (2021)

IMDb: 7

Jerrod Carmichael yönetmenlik çıkışını yapıyor ve hayatlarının son gününde iki yakın arkadaş olan Val ve Kevin'ı konu alan karanlık ve komik bir film olan On the Count of Three'de başrol oynuyor.

Yönetmen: Jerrod Carmichael

Oyuncular: Jerrod Carmichael, Christopher Abbott, Tiffany Haddish

10. EO (2022)

10. EO (2022)

IMDb: 6.7

Film, yolculukları sırasında iyi ve kötü insanlarla karşılaşan, neşe ve acıyı deneyimleyen, modern Avrupa'nın vizyonunu kendi gözleriyle keşfeden bir eşeği takip ediyor.

Yönetmen: Jerzy Skolimowski

Oyuncular: Hola, Tako, Marietta

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