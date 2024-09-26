Film İzlemek İçin Zamanı Az Olanlara Hepsi 90 Dakikanın Altında Birbirinden Muhteşem Film Önerileri
Film İzlemek İçin Zamanı Az Olanlara Hepsi 90 Dakikanın Altında Birbirinden Muhteşem Film Önerileri
Merhabalar. Film izlemeye çok zamanınız yoksa ama yine de film izlemek istiyorsanız bu liste tam da size göre. Bu içerikte her biri 90 dakikadan az birbirinden etkileyici 10 filmi sizler için derledik. Keyifli seyirler dileriz.
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1. Petite Maman (2021)
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2. Lovers Rock (2020)
3. Boiling Point (2021)
4. Beyond the Infinite Two Minutes (2020)
5. Rye Lane (2023)
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6. Shiva Baby (2020)
7. The Wonderful Story of Henry Sugar (2023)
8. Scrapper (2023)
9. On the Count of Three (2021)
10. EO (2022)
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