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Aksiyon ve Gerilim Sahneleriyle İzleyenlerin Adrenalinini Tavan Yaptıran Birbirinden Harika Kore Filmleri

Aksiyon ve Gerilim Sahneleriyle İzleyenlerin Adrenalinini Tavan Yaptıran Birbirinden Harika Kore Filmleri

Sinema film Güney Kore
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 23:01

Merhabalar. Güney Kore sinemasının en gözde filmleri arasında hiç kuşkusuz aksiyon ve gerilim türündeki yapımlar vardır. Bu içerikte izlerken yerinizde duramayacağınız birbirinden aksiyon ve gerilim dolu Güney Kore filmlerini sizler için derledik. Kore yapımlarından hoşlanıyorsanız sakın kaçırmayın.

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1. Joint Security Area (2000)

1. Joint Security Area (2000)

IMDb: 7.7

Kuzey-Güney Kore sınırındaki DMZ'de meydana gelen bir silahlı saldırıda iki Kuzey Koreli askerin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından, tarafsız bir İsviçre ve İsveç ekibi gerçekte ne olduğunu araştırır.

Yönetmen: Park Chan-wook

Oyuncular: Lee Yeong-ae, Lee Byung-hun, Song Kang-ho

2. A Taxi Driver (2017)

2. A Taxi Driver (2017)

IMDb: 7.9

1980 ayaklanmasını haber yapmak için Seul'den Gwangju'ya bir Alman muhabiri götüren dul bir baba ve taksi şoförü, etrafındaki şiddete yakalandıktan sonra kararından pişmanlık duyar.

Yönetmen: Hun Jang

Oyuncular: Song Kang-ho, Thomas Kretschmann, Yoo Hae-jin

3. The Chaser (2008)

3. The Chaser (2008)

IMDb: 7.8

Küçük bir fahişe çetesini yöneten itibarsızlaşmış eski bir polis memuru, kadınlarından biri kaybolunca kendini zamana karşı yarışırken bulur.

Yönetmen: Na Hong-jin

Oyuncular: Kim Yoon-seok, Ha Jung-woo, Seo Yeong-hie

4. I Saw the Devil (2010)

4. I Saw the Devil (2010)

IMDb: 7.8

Gizli bir ajan, bir dizi yakalama ve serbest bırakma yoluyla bir seri katilden intikam alır.

Yönetmen: Kim Jee-woon

Oyuncular: Lee Byung-hun, Choi Min-sik, Jeon Gook-hwan

5. Time to Hunt (2020)

5. Time to Hunt (2020)

IMDb: 6.3

Yakın gelecekte, Kore'de bir mali kriz yaşanacak ve gecekondu mahalleleri ortaya çıkacaktır. Bu bölgelerden bir grup genç ise hayatta kalmak için suç işleyecektir.

Yönetmen: Yoon Sunghyun

Oyuncular: Lee Je-hoon, Ahn Jae-hong, Choi Woo-sik

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6. Steel Rain (2017)

6. Steel Rain (2017)

IMDb: 7.1

Kuzey Kore'deki bir darbe, bir ajanı bilinçsiz 'Bir Numara' ile Güney'e kaçmaya zorlar. Kuzey'den gelen ajanlar her ikisini de ararken, ajan nükleer savaşı durdurmak için Güney Korelilerle çalışmak zorundadır.

Yönetmen: Woo-seok Yang

Oyuncular: Jung Woo-sung, Kwak Do-won, Kim Kap-su

7. Assassination (2015)

7. Assassination (2015)

IMDb: 7.2

Kore 1933'te Japon Ordusu tarafından işgal edilirken, direniş Japon Komutanı'nı öldürmeyi planlar. Ancak planları, grup içindeki bir hain tarafından tehdit edilir ve ayrıca düşman güçleri onları avlamaya başlar.

Yönetmen: Dong-hoon Choi

Oyuncular: Jun Ji-hyun, Lee Jung-jae, Ha Jung-woo

8. The Tiger (2015)

8. The Tiger (2015)

IMDb: 7.2

Kore Krallığı Japonlar tarafından işgal altındayken, yaşlı ve deneyimli bir avcı son kaplanın avıyla karşı karşıyadır.

Yönetmen: Park Hoon-jung

Oyuncular: Choi Min-sik, Hitanshu Barik, Kim Hong-pa

9. Revenger (2018)

9. Revenger (2018)

IMDb: 5.7

Eski bir polis müfettişi, ailesinin vahşice öldürülmesinin intikamını almak için bir hapishane adasına gitmeye karar verir.

Yönetmen: Lee Seung-won

Oyuncular: Je-Heon Choi, Park Chul-min, Kim Dae-hyun

10. The Negotiation (2018)

10. The Negotiation (2018)

IMDb: 6.7

Bir kriz müzakerecisi, soğukkanlı bir rehine alıcıyla karşı karşıya gelir. 21 saat boyunca, alışılmadık derecede sakin tavrını kırmaya ve motivasyonlarını ortaya çıkarmaya zorlamaya çalışır.

Yönetmen: Jong-suk Lee

Oyuncular: Hyun Bin, Son Ye-jin, Jang Young-nam

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