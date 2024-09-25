Aksiyon ve Gerilim Sahneleriyle İzleyenlerin Adrenalinini Tavan Yaptıran Birbirinden Harika Kore Filmleri
Aksiyon ve Gerilim Sahneleriyle İzleyenlerin Adrenalinini Tavan Yaptıran Birbirinden Harika Kore Filmleri
Merhabalar. Güney Kore sinemasının en gözde filmleri arasında hiç kuşkusuz aksiyon ve gerilim türündeki yapımlar vardır. Bu içerikte izlerken yerinizde duramayacağınız birbirinden aksiyon ve gerilim dolu Güney Kore filmlerini sizler için derledik. Kore yapımlarından hoşlanıyorsanız sakın kaçırmayın.
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1. Joint Security Area (2000)
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2. A Taxi Driver (2017)
3. The Chaser (2008)
4. I Saw the Devil (2010)
5. Time to Hunt (2020)
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6. Steel Rain (2017)
7. Assassination (2015)
8. The Tiger (2015)
9. Revenger (2018)
10. The Negotiation (2018)
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