Aksiyon ve Gerilim Sahneleriyle İzleyenlerin Adrenalinini Tavan Yaptıran Birbirinden Harika Kore Filmleri

IMDb: 6.3

Yakın gelecekte, Kore'de bir mali kriz yaşanacak ve gecekondu mahalleleri ortaya çıkacaktır. Bu bölgelerden bir grup genç ise hayatta kalmak için suç işleyecektir.

Yönetmen: Yoon Sunghyun

Oyuncular: Lee Je-hoon, Ahn Jae-hong, Choi Woo-sik