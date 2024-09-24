Hepsi Yaşanmış! Gerçek Suç Hikayelerini Konu Alan Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
Hepsi Yaşanmış! Gerçek Suç Hikayelerini Konu Alan Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
Merhabalar. Gerçek hikayeleri anlatan suç dramaları yaşanmış bir suç vakasından alınır. Bu genellikle ünlü davalar, cinayetler veya dolandırıcılıklar gibi olayları kapsar. Bu içerikte son zamanların en sevilen suç dizilerini sizler için derledik. Meraklısına iyi seyirler dileriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sherwood (2022 - )
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Griselda (2024)
3. When They See Us (2019)
4. The Serpent (2021)
5. Unsolved Mysteries (2020 - )
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Staircase (2022)
7. Candy (2022)
8. Narcos (2015–2017)
9. Making a Murderer (2015–2018)
10. Painkiller (2023)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın