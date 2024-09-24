Hepsi Yaşanmış! Gerçek Suç Hikayelerini Konu Alan Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

IMDb: 7.2

Candy Montgomery, her şeyi doğru yapan 1980'lerde bir ev hanımı ve annedir. İçinde uyum baskısı arttığında, eylemleri sadece biraz özgürlük için çığlık atar. Ta ki biri ona susmasını söyleyene kadar.

Yaratıcılar: Nick Antosca, Robin Veith

Oyuncular: Jessica Biel, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber