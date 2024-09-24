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Hepsi Yaşanmış! Gerçek Suç Hikayelerini Konu Alan Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

Hepsi Yaşanmış! Gerçek Suç Hikayelerini Konu Alan Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 11:48

Merhabalar. Gerçek hikayeleri anlatan suç dramaları yaşanmış bir suç vakasından alınır. Bu genellikle ünlü davalar, cinayetler veya dolandırıcılıklar gibi olayları kapsar. Bu içerikte son zamanların en sevilen suç dizilerini sizler için derledik. Meraklısına iyi seyirler dileriz.

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1. Sherwood (2022 - )

1. Sherwood (2022 - )

IMDb: 7.4

İki şok edici ve beklenmedik cinayet, zaten parçalanmış bir topluluğu paramparça ederek İngiliz tarihinin en büyük insan avlarından birine yol açar.

Oyuncular: Lorraine Ashbourne, David Morrissey, Perry Fitzpatrick

2. Griselda (2024)

2. Griselda (2024)

IMDb: 7.2

Dizi, Medellín'den Miami'ye kaçan Griselda Blanco'nun, tarihin en acımasız kartellerinden biri haline gelişini anlatıyor.

Yaratıcılar: Carlo Bernard, Ingrid Escajeda, Doug Miro

Oyuncular: Sofía Vergara, Alberto Guerra, Juliana Aidén Martinez

3. When They See Us (2019)

3. When They See Us (2019)

IMDb: 8.8

Harlem'den beş genç, Central Park'ta vahşi bir saldırıyla haksız yere suçlandıklarında bir kabusa kapılırlar. Dizi, gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır.

Yaratıcı: Ava DuVernay

Oyuncular: Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse

4. The Serpent (2021)

4. The Serpent (2021)

IMDb: 7.6

70'lerin ortalarında Asya'nın hippi yolunda gizli bir katilin bu dizisi, hırsız ve baştan çıkarıcı kılık değiştirme ustası Charles Sobhraj'ın çarpık, gerçek hayat hikayesini konu alıyor.

Oyuncular: Tahar Rahim, Billy Howle, Jenna Coleman

5. Unsolved Mysteries (2020 - )

5. Unsolved Mysteries (2020 - )

IMDb: 7.3

Sürükleyici, karakter odaklı hikayeler, düşünülemez olanı yaşamış sıradan insanların deneyimlerine dayanır. Aileler, dedektifler ve gazeteciler, izleyicilerin bu gizemleri çözmek için ipuçlarına sahip olmasını bekliyor.

Oyuncular: Allison Rivera, Thom Reed, Pistol Black

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6. The Staircase (2022)

6. The Staircase (2022)

IMDb: 7.1

Dizi, karısı Kathleen'in evlerindeki bir merdivenin dibinde ölü bulunmasının ardından onu öldürmekle suçlanan suç romanı yazarı Michael Peterson'ın hikayesini ve ardından gelen 16 yıllık yargı mücadelesini anlatıyor.

Yaratıcı: Antonio Campos

Oyuncular: Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarg

7. Candy (2022)

7. Candy (2022)

IMDb: 7.2

Candy Montgomery, her şeyi doğru yapan 1980'lerde bir ev hanımı ve annedir. İçinde uyum baskısı arttığında, eylemleri sadece biraz özgürlük için çığlık atar. Ta ki biri ona susmasını söyleyene kadar.

Yaratıcılar: Nick Antosca, Robin Veith

Oyuncular: Jessica Biel, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber

8. Narcos (2015–2017)

8. Narcos (2015–2017)

IMDb: 8.7

Dizi, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın ve ülkeyi yıllar boyunca rahatsız eden diğer birçok uyuşturucu baronunun suç eylemlerine dair kronolojik bir bakış sunuyor.

Yaratıcılar: Carlo Bernard, Chris Brancato, Doug Miro

Oyuncular: Pedro Pascal, Wagner Moura, Boyd Holbrook

9. Making a Murderer (2015–2018)

9. Making a Murderer (2015–2018)

IMDb: 8.5

10 yıllık bir süre boyunca filme alınan, DNA'dan aklanan Steven Avery, yerel kolluk kuvvetlerindeki yolsuzluğu ifşa ederken, kendisini korkunç bir yeni suçun baş şüphelisi olarak bulur.

Oyuncular: Steven Avery, Dolores Avery, Laura Nirider

10. Painkiller (2023)

10. Painkiller (2023)

IMDb: 7.4

Amerika'daki opioid salgınının nedenleri ve sonuçları, failleri, kurbanları ve gerçeği arayan bir araştırmacıyı takip eden bu dramada ortaya çıkıyor.

Yaratıcılar: Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster

Oyuncular: Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch

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