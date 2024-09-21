'The Penguin'i Bayılarak İzleyenlere Birbirinden Harika Dizi Önerileri
'The Penguin'i Bayılarak İzleyenlere Birbirinden Harika Dizi Önerileri
'The Batman' filminin bir yan ürünü olan HBO yapımı 'The Penguin' dizisi gösterime girdi. Başrolünde Colin Farrell ve Cristin Milioti'nin oynadığı dizi izleyenler tarafından çok beğenildi. Bu içerikte 'The Penguin' dizisini izlemekten hoşlananlara birbirinden harika dizileri listeledik. İyi seyirler dileriz.
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1. The Crowded Room (2023)
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2. Extrapolations (2023)
3. Chilling Adventures of Sabrina (2018-2020)
4. The Sopranos (1999–2007)
5. Gotham (2014–2019)
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6. Tulsa King (2022 - )
7. Peaky Blinders (2013–2022)
8. Boardwalk Empire (2010–2014)
9. Gomorrah (2014–2021)
10. Gangs of London (2020 - )
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