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'The Penguin'i Bayılarak İzleyenlere Birbirinden Harika Dizi Önerileri

'The Penguin'i Bayılarak İzleyenlere Birbirinden Harika Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 21:09

'The Batman' filminin bir yan ürünü olan HBO yapımı 'The Penguin' dizisi gösterime girdi. Başrolünde Colin Farrell ve Cristin Milioti'nin oynadığı dizi izleyenler tarafından çok beğenildi. Bu içerikte 'The Penguin' dizisini izlemekten hoşlananlara birbirinden harika dizileri listeledik. İyi seyirler dileriz.

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1. The Crowded Room (2023)

1. The Crowded Room (2023)

IMDb: 7.7

1979 yazında Manhattan'da genç bir adam şok edici bir suçtan tutuklanır ve beklenmedik bir araştırmacı, gerçek suçlu tekrar ortaya çıkmadan önce bu suçun ardındaki gizemi çözmek zorundadır.

Yaratıcılar: Akiva Goldsman, Todd Graff

Oyuncular: Tom Holland, Amanda Seyfried, Sasha Lane

2. Extrapolations (2023)

2. Extrapolations (2023)

IMDb: 6.2

Dizi, gezegenimizdeki yaklaşan değişikliklerin kişisel ve insani ölçekte aşkı, inancı, işi ve aileyi nasıl etkileyeceğiyle ilgili beklenmedik hikayeleri konu alıyor.

Yaratıcı: Scott Z. Burns

Oyuncular: Kit Harington, Sienna Miller, Tahar Rahim

3. Chilling Adventures of Sabrina (2018-2020)

3. Chilling Adventures of Sabrina (2018-2020)

IMDb: 7.4

16. doğum günü yaklaşırken, Sabrina Spellman yarı cadı, yarı ölümlü olarak ikili doğasını uzlaştırmalı ve aynı zamanda kendisini, ailesini ve insanların yaşadığı gün ışığı dünyasını tehdit eden kötü güçlerle savaşmalıdır.

Yaratıcı: Roberto Aguirre-Sacasa

Oyuncular: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis

4. The Sopranos (1999–2007)

4. The Sopranos (1999–2007)

IMDb: 9.2

New Jersey mafya babası Tony Soprano, zihinsel durumunu etkileyen ev ve iş hayatındaki kişisel ve profesyonel sorunlarla uğraşır ve bu da onu profesyonel psikiyatrik danışmanlık almaya yöneltir.

Yaratıcı: David Chase

Oyuncular: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco

5. Gotham (2014–2019)

5. Gotham (2014–2019)

IMDb: 7.8

Dizi, Batman'in gelişinden önceki yıllarda Dedektif James Gordon'un Gotham Şehri'nde öne çıkmasının ardındaki hikayeyi konu alıyor.

Yaratıcı: Bruno Heller

Oyuncular: Ben McKenzie, Jada Pinkett Smith, Donal Logue

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6. Tulsa King (2022 - )

6. Tulsa King (2022 - )

IMDb: 8

Hapisten çıktıktan sonra, mafya babası Dwight 'The General' Manfredi, Tulsa, Oklahoma'ya sürgün edilir ve burada bir grup beklenmedik karakterle yeni bir suç imparatorluğu kurar.

Yaratıcı: Taylor Sheridan

Oyuncular: Sylvester Stallone, Andrea Savage, Martin Starr

7. Peaky Blinders (2013–2022)

7. Peaky Blinders (2013–2022)

IMDb: 8.8

1900'lü yılların İngiltere'sinde geçen bu dizi, şapkalarının tepesine jilet diken bir çete ve onların acımasız patronu Tommy Shelby'nin etrafında dönen bir gangster aile destanı.

Yaratıcı: Steven Knight

Oyuncular: Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle

8. Boardwalk Empire (2010–2014)

8. Boardwalk Empire (2010–2014)

IMDb: 8.6

Atlantic Cityli bir politikacı, Yasak Dönemi'nde gangsterlerle işbirliği yaparak kanunun her iki tarafını da oynuyor.

Yaratıcı: Terence Winter

Oyuncular: Steve Buscemi, Kelly Macdonald, Michael Shannon

9. Gomorrah (2014–2021)

9. Gomorrah (2014–2021)

IMDb: 8.6

Ciro, suç örgütünün bir sonraki patronu olma girişiminde gelenekleri hiçe sayar. İç güç mücadelesi onu ve tüm ailesinin hayatını riske atar.

Yaratıcılar: Leonardo Fasoli, Stefano Bises, Roberto Saviano

Oyuncular: Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Ivana Lotito

10. Gangs of London (2020 - )

10. Gangs of London (2020 - )

IMDb: 8

Dizi, Londra'nın uluslararası çetelerinin çalkantılı güç mücadelelerini ve Londra'nın en güçlü suç ailesinin başı suikasta uğradığında oluşan ani güç boşluğuyla parçalanmasının hikayesini anlatıyor.

Yaratıcılar: Gareth Evans, Matt Flannery

Oyuncular: Joe Cole, Sope Dirisu, Michelle Fairley

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