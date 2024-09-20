7. Sezon Geliyor! 'Black Mirror' Hayranlarının Bayılarak İzleyeceği Birbirinden Kaliteli Dizi ve Filmler
7. Sezon Geliyor! 'Black Mirror' Hayranlarının Bayılarak İzleyeceği Birbirinden Kaliteli Dizi ve Filmler
Bilim kurgu ve drama türündeki İngiliz dizisi 'Black Mirror' uzun bir aranın ardından 7. sezonuyla 2025 yılında ekranlara dönüyor. Bu içerikte 'Black Mirror' hayranlarının çok seveceği aynı onun gibi en harika film ve dizileri bir araya getirdik. Bu seriyi bekleyen herkese iyi seyirler dileriz.
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1. Electric Dreams (2017–2018)
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2. The Twilight Zone (1985)
3. Ex Machina (2014)
4. Utopia (2013–2014)
5. Gattaca (1997)
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6. Humans (2015–2018)
7. Severance (2022 - )
8. Moon (2009)
9. Maniac (2018)
10. Wild Tales (2014)
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