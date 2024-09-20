7. Sezon Geliyor! 'Black Mirror' Hayranlarının Bayılarak İzleyeceği Birbirinden Kaliteli Dizi ve Filmler

IMDb: 7.7

Her hafta, başlangıçta tahmin edilenden daha da sıra dışı olduğu ortaya çıkan sıra dışı bir durum hakkında bir ila üç hikaye sunuluyor. Hikayenin tonu korku, gerilim veya mizah olsun, sonunda her zaman sürpriz bir ters köşe var.

Yaratıcı: Rod Serling

Oyuncular: Robin Ward, Charles Aidman, Richard Mulligan