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7. Sezon Geliyor! 'Black Mirror' Hayranlarının Bayılarak İzleyeceği Birbirinden Kaliteli Dizi ve Filmler

7. Sezon Geliyor! 'Black Mirror' Hayranlarının Bayılarak İzleyeceği Birbirinden Kaliteli Dizi ve Filmler

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 15:35

Bilim kurgu ve drama türündeki İngiliz dizisi 'Black Mirror' uzun bir aranın ardından 7. sezonuyla 2025 yılında ekranlara dönüyor. Bu içerikte 'Black Mirror' hayranlarının çok seveceği aynı onun gibi en harika film ve dizileri bir araya getirdik. Bu seriyi bekleyen herkese iyi seyirler dileriz.

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1. Electric Dreams (2017–2018)

1. Electric Dreams (2017–2018)

IMDb: 7.2

Bu yapım, Philip K. Dick'in eserlerine dayanan bağımsız bölümlerden oluşan bir bilim kurgu antoloji dizisidir.

Oyuncular: Bryan Cranston, Steve Buscemi, Richard Madden

2. The Twilight Zone (1985)

2. The Twilight Zone (1985)

IMDb: 7.7

Her hafta, başlangıçta tahmin edilenden daha da sıra dışı olduğu ortaya çıkan sıra dışı bir durum hakkında bir ila üç hikaye sunuluyor. Hikayenin tonu korku, gerilim veya mizah olsun, sonunda her zaman sürpriz bir ters köşe var.

Yaratıcı: Rod Serling

Oyuncular: Robin Ward, Charles Aidman, Richard Mulligan

3. Ex Machina (2014)

3. Ex Machina (2014)

IMDb: 7.7

Genç bir programcı, son derece gelişmiş bir insansı yapay zekanın insan niteliklerini değerlendirerek sentetik zeka alanında çığır açan bir deneyde yer almak üzere seçilir.

Yönetmen: Alex Garland

Oyuncular: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac

4. Utopia (2013–2014)

4. Utopia (2013–2014)

IMDb: 8.4

Çevrimiçi olarak tanışan bir grup insan, gizemli cevaplar barındırıyor gibi görünen tuhaf bir çizgi roman keşfettikten sonra, kendilerini yalnızca 'Ağ' olarak bilinen acımasız bir örgüt tarafından takip edilirken bulurlar.

Yaratıcı: Dennis Kelly

Oyuncular: Adeel Akhtar, Paul Higgins, Neil Maskell

5. Gattaca (1997)

5. Gattaca (1997)

IMDb: 7.7

'Geçersiz' Vincent, Gattaca Aerospace Corporation ile uzaya seyahat etme hedefini gerçekleştirmek için genetik seçkinlerden birinin kimliğini üstlenir. Ancak görevinden bir hafta önce gerçekleşen bir cinayet Vincent'ı şüpheli olarak gösterir.

Yönetmen: Andrew Niccol

Oyuncular: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law

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6. Humans (2015–2018)

6. Humans (2015–2018)

IMDb: 7.9

Herhangi bir ailenin en son sahip olması gereken aletin 'Synth' olduğu paralel bir şimdiki zamanda, gerçek bir insana çok benzeyen son derece gelişmiş bir robotik hizmetçi, yaşam biçimimizi değiştiriyor.

Oyuncular: Katherine Parkinson, Gemma Chan, Lucy Carless

7. Severance (2022 - )

7. Severance (2022 - )

IMDb: 8.7

Mark, hafızaları iş ve kişisel hayatları arasında cerrahi olarak bölünmüş bir ofis çalışanları ekibine liderlik ediyor. Gizemli bir meslektaşın iş dışında belirmesiyle, işleri hakkındaki gerçeği keşfetme yolculuğu başlıyor.

Yaratıcı: Dan Erickson

Oyuncular: Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower

8. Moon (2009)

8. Moon (2009)

IMDb: 7.8

Astronot Sam Bell, Ay'daki üç yıllık görevinin sonuna doğru, GERTY adlı bilgisayarı ile birlikte çalışarak gezegenimizin güç sorunlarını azaltmaya yardımcı olan bir kaynağın parçalarını Dünya'ya geri gönderdiği kişisel bir karşılaşma yaşar.

Yönetmen: Duncan Jones

Oyuncular: Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott

9. Maniac (2018)

9. Maniac (2018)

IMDb: 7.6

İki yabancı, hiçbir komplikasyon veya yan etki olmaksızın tüm sorunlarını kalıcı olarak çözeceğinden emin oldukları bir ilaç için gizemli bir ilaç denemesine çekilir. İşler planlandığı gibi gitmez.

Yaratıcılar: Cary Joji Fukunaga, Patrick Somerville

Oyuncular: Emma Stone, Jonah Hill, Sonoya Mizuno

10. Wild Tales (2014)

10. Wild Tales (2014)

IMDb: 8.1

Film, zor durumdaki insanları içeren insan davranışının uç noktalarını araştıran altı kısa öyküyü konu alıyor.

Yönetmen: Damián Szifron

Oyuncular: Darío Grandinetti, María Marull, Mónica Villa

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