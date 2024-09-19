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İzledikten Sonra Bir Daha Asla Eskisi Gibi Olamayacağınız Birbirinden Harika Filmler

İzledikten Sonra Bir Daha Asla Eskisi Gibi Olamayacağınız Birbirinden Harika Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 13:43

Merhabalar. Bu içerikte izledikten sonra artık bambaşka bir insana dönüşeceğiniz ve hayata bakış açınızın çok değişeceği birbirinden harika filmleri listeledik. İyi seyirler dileriz.

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1. The Worst Person in the World (2021)

1. The Worst Person in the World (2021)

IMDb: 7.7

Aşk hayatının sorunlu sularında yol alan ve kariyer yolunu bulmak için mücadele eden genç bir kadın olan Julie'nin dört yıllık hayatının kronikleri, onu gerçekte kim olduğuna gerçekçi bir şekilde bakmaya yönlendiriyor.

Yönetmen: Joachim Trier

Oyuncular: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum

2. Revenge (2017)

2. Revenge (2017)

IMDb: 6.4

Metresinizi asla yıllık bir erkek kaçamağına götürmeyin, özellikle de avlanmaya adanmış bir kaçamağa asla.

Yönetmen: Coralie Fargeat

Oyuncular: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe

3. The Substance (2024)

3. The Substance (2024)

IMDb: 8

Şöhretini kaybeden bir ünlü, geçici olarak kendisinin daha genç ve daha iyi bir versiyonunu yaratan hücre çoğaltıcı bir madde olan karaborsa ilacı kullanmaya karar verir.

Yönetmen: Coralie Fargeat

Oyuncular: Margaret Qualley, Demi Moore, Dennis Quaid

4. Good Time (2017)

4. Good Time (2017)

IMDb: 7.3

Başarısız bir banka soygunu küçük kardeşini hapse attıktan sonra, Connie Nikas kardeşi Nick'i hapisten çıkarmak için New York City'nin yeraltı dünyasında çarpık bir yolculuğa çıkar.

Yönetmenler: Benny Safdie, Josh Safdie

Oyuncular: Robert Pattinson, Benny Safdie, Jennifer Jason Leigh

5. Border (2018)

5. Border (2018)

IMDb: 7

Korkuyu koklayabilen bir gümrük memuru, tüm varlığını sorgulayacak bir polis soruşturmasına yardım ederken garip bir gezgine karşı alışılmadık bir çekim geliştirir.

Yönetmen: Ali Abbasi

Oyuncular: Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson

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6. Sound of Metal (2019)

6. Sound of Metal (2019)

IMDb: 7.7

Bir dizi adrenalin yüklü konser sırasında, gezgin punk-metal davulcusu Ruben işitme kaybı yaşamaya başlar. Bir uzman ona durumunun hızla kötüleşeceğini söylediğinde, müzik kariyerinin - ve onunla birlikte hayatının - bittiğini düşünür.

Yönetmen: Darius Marder

Oyuncular: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci

7. On the Count of Three (2021)

7. On the Count of Three (2021)

IMDb: 7

Jerrod Carmichael yönetmenlik çıkışını yapıyor ve hayatlarının son gününde iki yakın arkadaş olan Val ve Kevin'ı konu alan karanlık ve komik bir film olan On the Count of Three'de başrol oynuyor.

Yönetmen: Jerrod Carmichael

Oyuncular: Jerrod Carmichael, Christopher Abbott, Tiffany Haddish

8. Minding the Gap (2018)

8. Minding the Gap (2018)

IMDb: 8

Film yapımcısı Bing Liu, kaykaycı arkadaşlarının çalkantılı yetişme tarzları ile modern erkekliğin karmaşıklıkları arasındaki ilişkileri araştırıyor.

Yönetmen: Bing Liu

Oyuncular: Kent Abernathy, Mengyue Bolen, Nina Bowgren

9. Sick of Myself (2022)

9. Sick of Myself (2022)

IMDb: 7.1

Erkek arkadaşının çalıntı mobilyalardan heykeller yaratan çağdaş bir sanatçı olarak şöhretinin artmasıyla giderek gölgede kalan Signe, Oslo'nun kültürel elitleri arasında hak ettiği ilgiyi geri kazanmak için kötü niyetli bir plan yapar.

Yönetmen: Kristoffer Borgli

Oyuncular: Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, Fanny Vaager

10. Another Round (2020)

10. Another Round (2020)

IMDb: 7.7

Dört lise öğretmeni, sosyal ve profesyonel hayatlarını nasıl etkilediğini görmek için günlük olarak alkol tüketiyor.

Yönetmen: Thomas Vinterberg

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

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