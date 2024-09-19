İzledikten Sonra Bir Daha Asla Eskisi Gibi Olamayacağınız Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 7.7

Aşk hayatının sorunlu sularında yol alan ve kariyer yolunu bulmak için mücadele eden genç bir kadın olan Julie'nin dört yıllık hayatının kronikleri, onu gerçekte kim olduğuna gerçekçi bir şekilde bakmaya yönlendiriyor.

Yönetmen: Joachim Trier

Oyuncular: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum