İzledikten Sonra Bir Daha Asla Eskisi Gibi Olamayacağınız Birbirinden Harika Filmler
İzledikten Sonra Bir Daha Asla Eskisi Gibi Olamayacağınız Birbirinden Harika Filmler
Merhabalar. Bu içerikte izledikten sonra artık bambaşka bir insana dönüşeceğiniz ve hayata bakış açınızın çok değişeceği birbirinden harika filmleri listeledik. İyi seyirler dileriz.
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1. The Worst Person in the World (2021)
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2. Revenge (2017)
3. The Substance (2024)
4. Good Time (2017)
5. Border (2018)
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6. Sound of Metal (2019)
7. On the Count of Three (2021)
8. Minding the Gap (2018)
9. Sick of Myself (2022)
10. Another Round (2020)
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