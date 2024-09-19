İzleyenin Psikolojisini Altüst Eden 'Speak No Evil' Gibi Birbirinden Olağanüstü Korku Filmleri

IMDb: 7.1

Bir çift, kırsal bir memleketin efsanevi İsveç yaz ortası festivalini ziyaret etmek için Kuzey Avrupa'ya seyahat eder. Bir inziva olarak başlayan şey, hızla pagan bir tarikatın elinde giderek daha şiddetli ve tuhaf bir rekabete dönüşür.

Yönetmen: Ari Aster

Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, Vilhelm Blomgren