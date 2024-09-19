İzleyenin Psikolojisini Altüst Eden 'Speak No Evil' Gibi Birbirinden Olağanüstü Korku Filmleri
İzleyenin Psikolojisini Altüst Eden 'Speak No Evil' Gibi Birbirinden Olağanüstü Korku Filmleri
2022 yılında vizyona giren Danimarka yapımı korku filmi 'Spek No Evil' geniş kitlelerce çok beğenildi. Psikolojik gerilim türündeki filmin şimdilerde aynı isimle ABD yapımı versiyonu vizyona giriyor. Bu içerikte 'Speak No Evil' filmini sevenlere aynı ona benzeyen bazı filmleri listeledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Midsommar (2019)
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2. Berlin Syndrome (2017)
3. Angst (1983)
4. Barbarian (2022)
5. 5150 Elm's Way (2009)
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6. The Eyes of My Mother (2016)
7. The Perfection (2018)
8. Lake Mungo (2008)
9. Creep (2014)
10. Fresh (2022)
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