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İzleyenin Psikolojisini Altüst Eden 'Speak No Evil' Gibi Birbirinden Olağanüstü Korku Filmleri

İzleyenin Psikolojisini Altüst Eden 'Speak No Evil' Gibi Birbirinden Olağanüstü Korku Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 11:40

2022 yılında vizyona giren Danimarka yapımı korku filmi 'Spek No Evil' geniş kitlelerce çok beğenildi. Psikolojik gerilim türündeki filmin şimdilerde aynı isimle ABD yapımı versiyonu vizyona giriyor. Bu içerikte 'Speak No Evil' filmini sevenlere aynı ona benzeyen bazı filmleri listeledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Midsommar (2019)

1. Midsommar (2019)

IMDb: 7.1

Bir çift, kırsal bir memleketin efsanevi İsveç yaz ortası festivalini ziyaret etmek için Kuzey Avrupa'ya seyahat eder. Bir inziva olarak başlayan şey, hızla pagan bir tarikatın elinde giderek daha şiddetli ve tuhaf bir rekabete dönüşür.

Yönetmen: Ari Aster

Oyuncular: Florence Pugh, Jack Reynor, Vilhelm Blomgren

2. Berlin Syndrome (2017)

2. Berlin Syndrome (2017)

IMDb: 6.3

Tutkulu bir tatil aşkı, Avustralyalı bir foto muhabirinin bir sabah Berlin'deki bir apartmanda uyanması ve oradan ayrılamamasıyla takıntılı bir ilişkiye dönüşür.

Yönetmen: Cate Shortland

Oyuncular: Teresa Palmer, Max Riemelt, Matthias Habich

3. Angst (1983)

3. Angst (1983)

IMDb: 7.2

Sorunlu bir adam hapisten çıkar ve sadist fantezilerini tenha bir evde yaşayan şüphesiz bir aileye yansıtmaya başlar.

Yönetmen: Gerald Kargl

Oyuncular: Erwin Leder, Robert Hunger-Bühler, Silvia Ryder

4. Barbarian (2022)

4. Barbarian (2022)

IMDb: 7

Film, Airbnb'de kalan bir kadının, kiraladığı evin hiç de göründüğü gibi olmadığını keşfetmesini konu alıyor.

Yönetmen: Zach Cregger

Oyuncular: Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long

5. 5150 Elm's Way (2009)

5. 5150 Elm's Way (2009)

IMDb: 6.6

Genç bir adam, onu ancak satranç oyununda yenerse serbest bırakacak bir psikopat tarafından rehin tutulur.

Yönetmen: Éric Tessier

Oyuncular: Marc-André Grondin, Normand D'Amour, Sonia Vachon

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6. The Eyes of My Mother (2016)

6. The Eyes of My Mother (2016)

IMDb: 6.2

Genç ve yalnız bir kadın, trajedinin sakin kırsal hayatına girmesinin ardından en derin ve en karanlık arzuları tarafından tüketilir.

Yönetmen: Nicolas Pesce

Oyuncular: Kika Magalhães, Will Brill, Olivia Bond

7. The Perfection (2018)

7. The Perfection (2018)

IMDb: 6.2

Sorunlu müzik dehası Charlotte, eski okulunun yeni yıldız öğrencisi Elizabeth'i aradığında, bu karşılaşma her iki müzisyeni de şok edici sonuçları olan uğursuz bir yola sürükler.

Yönetmen: Richard Shepard

Oyuncular: Marie Maskell, Allison Williams, Christina Jastrzembska

8. Lake Mungo (2008)

8. Lake Mungo (2008)

IMDb: 6.3

Film, bir kızın gölde boğulmuş halde bulunmasının ardından garip şeyler olmaya başlamasını konu alıyor.

Yönetmen: Joel Anderson

Oyuncular: Rosie Traynor, David Pledger, Martin Sharpe

9. Creep (2014)

9. Creep (2014)

IMDb: 6.3

Genç bir kameraman, ölmekte olan bir adamın son mesajlarını kaydetmek için uzak bir kasabada bir günlük iş için çevrimiçi bir ilana cevap verir. Adamın tuhaf davranışlarını fark ettiğinde niyetlerini sorgulamaya başlar.

Yönetmen: Patrick Brice

Oyuncular: Katie Aselton, Patrick Brice, Mark Duplass

10. Fresh (2022)

10. Fresh (2022)

IMDb: 6.7

Arkadaşlık uygulamalarını bıraktıktan sonra bir kadın sözde mükemmel bir adamla tanışır ve onun romantik bir hafta sonu kaçamağı davetini kabul eder. Ancak yeni sevgilisinin bazı sıra dışı arzuları gizlediğini fark eder.

Yönetmen: Mimi Cave

Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Sebastian Stan, Jojo T. Gibbs

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