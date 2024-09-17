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5. Sezona Daha Çok Var! 'Emily in Paris' Hayranlarının İzlemekten Çok Hoşlanacağı Birbirinden Kaliteli Diziler

5. Sezona Daha Çok Var! 'Emily in Paris' Hayranlarının İzlemekten Çok Hoşlanacağı Birbirinden Kaliteli Diziler

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 14:51

Netflix'in sevilen dizisi 'Emily in Paris' her sezonuyla izleyenlerin beğenisini topluyor. Özellikle Emily'nin Paris maceraları çok seviliyor. Bunu nereden mi biliyoruz? Daha 4. sezonu yeni yayına girmişken 5. sezonunun gelmesinden tabii. Ama bu da yine yeni sezon için bekleyeceğimiz anlamına geliyor. Bu içerikte 'Emily in Paris'e benzer birbirinden muhteşem dizileri sizler için bir araya getirdik. 'Emily in Paris'i seviyorsanız bunları da seveceğinizden eminiz. İyi seyirler dileriz.

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1. Modern Love (2019–2021)

1. Modern Love (2019–2021)

IMDb: 7.9

Bu romantik komedi dizisi, New York Times köşesine dayanan ve ilişkileri, aşkı ve insan bağlantısını inceleyen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncular: Anne Hathaway, Tina Fey, Andy Garcia

2. Jane by Design (2012)

2. Jane by Design (2012)

IMDb: 7.3

Yanlış bir kimlik tespiti vakası, lisede hiç randevusu olmayan bir yabancının, moda dünyasında yirmili yaşlarında bir kariyer kızı olarak çifte hayat yaşamasına neden oluyor.

Yaratıcı: April Blair

Oyuncular: Nick Roux, Rowly Dennis, David Clayton Rogers

3. The Baker and the Beauty (2020)

3. The Baker and the Beauty (2020)

IMDb: 7.3

Mavi yakalı bir fırıncı, romantik komedi dizisi 'The Baker and the Beauty'nin bu Amerikan versiyonunda uluslararası bir süperstarla ilişki kuruyor.

Yaratıcı: Dean Georgaris

Oyuncular: Victor Rasuk, Nathalie Kelley, Dan Bucatinsky

4. Eccentric! Chef Moon (2020 - )

4. Eccentric! Chef Moon (2020 - )

IMDb: 7.2

Dizi, Seoha Köyü'nde birbirleriyle tanıştıktan sonra yıldız şef Moon Seung-mo ve umursamaz ünlü moda tasarımcısı Yoo Yoo-jin'in hayatlarını ve aşklarını konu alan romantik bir komedidir.

Oyuncular: Eric Moon, Go Won-Hee, Song Ji-woo

5. No Tomorrow (2016–2017)

5. No Tomorrow (2016–2017)

IMDb: 7.2

Riskten kaçınan bir kalite kontrol değerlendiricisi olan Evie, özgür ruhlu heyecan arayan Xavier'e aşık olur ve Xavier'in hayatını farklı şekilde yaşadığını öğrenir çünkü o, kıyametin geldiğine inanmaktadır.

Yaratıcılar: Corinne Brinkerhoff, Scott McCabe, Tory Stanton

Oyuncular: Joshua Sasse, Tori Anderson, Jonathan Langdon

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6. Katy Keene (2020)

6. Katy Keene (2020)

IMDb: 6.2

Bu müzikal komedi dizisi New York City'de yaşayan bir grup hevesli sanatçının hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken başına gelenleri konu alıyor.

Yaratıcılar: Roberto Aguirre-Sacasa, Michael Grassi

Oyuncular: Lucy Hale, Ashleigh Murray, Katherine LaNasa

7. Pushing Daisies (2007–2009)

7. Pushing Daisies (2007–2009)

IMDb: 8.4

Ölü insanları hayata döndürme gücüne sahip bir pasta şefi, diriltilen çocukluk aşkı, alaycı bir özel dedektif ve aşık bir garsonla cinayet gizemlerini çözer.

Yaratıcı: Bryan Fuller

Oyuncular: Lee Pace, Anna Friel, Chi McBride

8. Start-Up (2020)

8. Start-Up (2020)

IMDb: 8

Sanal hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen genç girişimciler, Kore'nin yüksek teknoloji endüstrisinin acımasız dünyasında başarı ve aşk için yarışırlar.

Oyuncular: Bae Suzy, Nam Joo-hyuk, Kim Seon-ho

9. All the Women in the World (2020)

9. All the Women in the World (2020)

IMDb: 7.7

Domingos Oliveira'nın çalışmalarını onurlandıran bu dizi, zekice ve rafine bir mizahla yaşam, aşk ve ölüm üzerine felsefi düşünceler getiriyor.

Oyuncular: Emilio Dantas, Sophie Charlotte, Martha Nowill

10. Life Sentence (2018)

10. Life Sentence (2018)

IMDb: 6.5

Stella, ölümcül kanserinin iyileştiğini öğrenip sanki ölüyormuş gibi yaşamaya karar verdiğinde yaptığı tüm seçimlerle yaşamayı öğrenmek zorundadır.

Yaratıcılar: Erin Cardillo, Richard Keith

Oyuncular: Lucy Hale, Elliot Knight, Jayson Blair

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