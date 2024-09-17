5. Sezona Daha Çok Var! 'Emily in Paris' Hayranlarının İzlemekten Çok Hoşlanacağı Birbirinden Kaliteli Diziler
5. Sezona Daha Çok Var! 'Emily in Paris' Hayranlarının İzlemekten Çok Hoşlanacağı Birbirinden Kaliteli Diziler
Netflix'in sevilen dizisi 'Emily in Paris' her sezonuyla izleyenlerin beğenisini topluyor. Özellikle Emily'nin Paris maceraları çok seviliyor. Bunu nereden mi biliyoruz? Daha 4. sezonu yeni yayına girmişken 5. sezonunun gelmesinden tabii. Ama bu da yine yeni sezon için bekleyeceğimiz anlamına geliyor. Bu içerikte 'Emily in Paris'e benzer birbirinden muhteşem dizileri sizler için bir araya getirdik. 'Emily in Paris'i seviyorsanız bunları da seveceğinizden eminiz. İyi seyirler dileriz.
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1. Modern Love (2019–2021)
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2. Jane by Design (2012)
3. The Baker and the Beauty (2020)
4. Eccentric! Chef Moon (2020 - )
5. No Tomorrow (2016–2017)
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6. Katy Keene (2020)
7. Pushing Daisies (2007–2009)
8. Start-Up (2020)
9. All the Women in the World (2020)
10. Life Sentence (2018)
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