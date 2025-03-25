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İnan Güney Kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Nereli, Kaç Yaşında?

İnan Güney Kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Nereli, Kaç Yaşında?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 11:50

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in 25 mart salı günü ifadeye çağrıldığı öğrenildi. İnan Güney, 31 Mart yerel seçimlerinde Beyoğlu'nda kullanılan oyların yüzde 49,22'sini alarak belediye başkanı seçilmişti. Kamu yönetiminden mezun olan isim, yüksek lisans çalışmalarını ise “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi' üzerinde gerçekleştirmişti.

Peki İnan Güney kimdir, nereli?

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İnan Güney Kimdir, Nereli?

İnan Güney Kimdir, Nereli?

İnan Güney, 31 Mart yerel seçimlerinden itibaren Beyoğlu Belediye başkanıdır. İnan Güney, aslen Sivaslıdır. 1977 yılında İstanbul Örnektepe'de doğmuştur. Babası, Beyoğlu Belediyesi'nde çalışan bir isimdir. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirmiş, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir.

Yüksek lisans tezini ise “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığında yapmıştır.

İnan Güney Siyasi Hayatı

İnan Güney Siyasi Hayatı

İnan Güney, 1995 yılında CHP'nin gençlik kollarına üye olarak siyasete atılmıştır. Daha sonra ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevlerinde bulunmuştur.

2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanı olarak görev almıştır. Güney, 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği yapmıştır.

2020-2022 yılları arasında ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olmuştur.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Hangi Partiden?

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Hangi Partiden?

İnan Güney, CHP'lidir. CHP yönetimlerinde görev alan isim, aynı zamanda  ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini yapmıştır.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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