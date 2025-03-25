İnan Güney Kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Nereli, Kaç Yaşında?
İnan Güney Kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Nereli, Kaç Yaşında?
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in 25 mart salı günü ifadeye çağrıldığı öğrenildi. İnan Güney, 31 Mart yerel seçimlerinde Beyoğlu'nda kullanılan oyların yüzde 49,22'sini alarak belediye başkanı seçilmişti. Kamu yönetiminden mezun olan isim, yüksek lisans çalışmalarını ise “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi' üzerinde gerçekleştirmişti.
Peki İnan Güney kimdir, nereli?
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İnan Güney Kimdir, Nereli?
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İnan Güney Siyasi Hayatı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Hangi Partiden?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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