onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.08.2025 - 08:37

İBB'ye (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında içlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile irtibatlı aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 kişi 'Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları' iddiasıyla soruşturmaya dahil edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu isimlerden CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de gözaltına alınan 40 kişiden biri. 19 Mart'tan beri İBB'ye yapılan operasyonlarda 316 gözaltı yaşanırken bu isimlerden 97 kişi halen daha çeşitli cezaevlerinde tutuklu durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın