Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı
İBB'ye (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında içlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile irtibatlı aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 kişi 'Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları' iddiasıyla soruşturmaya dahil edildi.
CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
