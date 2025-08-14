UEFA'nın İsrail'in Adını Anmadan Yaptığı Çağrı Dünyadan Tepki Aldı

UEFA, 13 Ağustos 2025 tarihinde İtalya'nın Udine şehrinde oynanan Süper Kupa finali öncesinde 'Çocukları öldürmeyi bırakın, sivilleri öldürmeyi bırakın' yazılı bir pankart açarak, Gazze'deki şiddet olaylarına dikkat çekti.

Bu mesaj, UEFA'nın Çocuklar için Vakfı tarafından düzenlenen ve Filistin, Afganistan, Irak, Nijerya ve Ukrayna gibi savaş bölgelerinden gelen çocukların katıldığı bir etkinlikte sunuldu.

Filistinli iki çocuk, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile birlikte madalya törenine katıldı.

UEFA, pankartın siyasi bir mesaj taşımadığını, yalnızca insani bir çağrı olduğunu belirtti. Ancak bu açıklama, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı eleştirmenler, pankartın Filistin'deki sivil ölümlerine dolaylı bir gönderme olarak değerlendirildiğini ve UEFA'nın bu konuda daha net bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Ancak öznesiz bu kınama tepkilere neden oldu.