UEFA'nın İsrail'in Adını Anmadan Yaptığı Çağrı Dünyadan Tepki Aldı
UEFA, 13 Ağustos 2025 tarihinde İtalya'nın Udine şehrinde oynanan Süper Kupa finali öncesinde 'Çocukları öldürmeyi bırakın, sivilleri öldürmeyi bırakın' yazılı bir pankart açarak, Gazze'deki şiddet olaylarına dikkat çekti.
Bu mesaj, UEFA'nın Çocuklar için Vakfı tarafından düzenlenen ve Filistin, Afganistan, Irak, Nijerya ve Ukrayna gibi savaş bölgelerinden gelen çocukların katıldığı bir etkinlikte sunuldu.
Filistinli iki çocuk, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile birlikte madalya törenine katıldı.
UEFA, pankartın siyasi bir mesaj taşımadığını, yalnızca insani bir çağrı olduğunu belirtti. Ancak bu açıklama, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı eleştirmenler, pankartın Filistin'deki sivil ölümlerine dolaylı bir gönderme olarak değerlendirildiğini ve UEFA'nın bu konuda daha net bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.
Ancak öznesiz bu kınama tepkilere neden oldu.
UEFA'nın açtığı pankart birçok taraftar tarafından iki yüzlü bulundu.
“Bir şey ama belki onları yasaklayabilirsin. Tıpkı Rusya’ya yaptığın gibi.”
“Şimdi İsrail’i ve İsrail kulüplerini turnuvalarınızdan men edelim, aferin!”
“Yarın gece UEFA organizasyonlarında üç İsrail takımı sahaya çıkacak. Bu mesajın hiçbir anlamı yok.”
"İsrail hâlâ UEFA’nın tam üyesi, haha. Bu hiçbir şey ifade etmiyor."
UEFA’nın dünkü iki yüzlülüğü: “Çocukları ve sivilleri öldürmeyi bırakın.” UEFA, taraftarlarının Filistin’le 🇵🇸 dayanışma gösterisi nedeniyle Celtic FC’ye 29 bin avro para cezası kesti. İsrail’i uluslararası futboldan men edin!
"Eğer biraz utanmanız olsaydı, sloganları bırakır, İsrail millî takımı ile İsrailli kulüpleri müsabakalarınızda oynamaktan men ederdiniz."
"(İsrail'in) Adını söyle"
"FIFA ve UEFA hâlâ İsrail’i uluslararası müsabakalardan men etmedi. Ukrayna’nın işgalinin ardından Rusya ise yasaklandı (ve hâlâ yasaklı). Bu pankartların hiçbir anlamı yok."
"Neden bu çocukları ve sivilleri kimin öldürdüğünü belirtmediniz? “İsrail” kelimesini kullanmanıza izin verilmiyor mu? Yasak mı?"
