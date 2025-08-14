Bitti Gözüyle Bakılan Transferde Flaş Gelişme: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu İçin Yaptığı Teklifi Geri Çekti

Yağız Sabuncuoğlu, X platformundan yaptığı paylaşımda 'Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon € + 2,5 milyon € bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekti. Bu nedenle Kerem'in uçuş planı iptal edildi. Benfica bu duruma sert tepki gösterdi ve görüşmelere ara verdi!' ifadelerini kullandı.