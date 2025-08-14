Bitti Gözüyle Bakılan Transferde Flaş Gelişme: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu İçin Yaptığı Teklifi Geri Çekti
Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyordu. Sarı-lacivertli yönetim, genç futbolcu ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği ve transferde prensip anlaşmasına varıldığı yazılıyordu. Ancak bugün yaşanan flaş gelişme transferde tüm denklemi değiştirdi.
Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki işin imzaya kaldığı günlerdir dile getiriliyordu.
"Fenerbahçe teklifini geri çekti"
