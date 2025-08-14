onedio
Bitti Gözüyle Bakılan Transferde Flaş Gelişme: Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu İçin Yaptığı Teklifi Geri Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.08.2025 - 20:27

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyordu. Sarı-lacivertli yönetim, genç futbolcu ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği ve transferde prensip anlaşmasına varıldığı yazılıyordu. Ancak bugün yaşanan flaş gelişme transferde tüm denklemi değiştirdi.

Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki işin imzaya kaldığı günlerdir dile getiriliyordu.

Kerem'in sosyal medyada Galatasaray taraftarından tepki görmesi ve ardından Okan Buruk'la karşılıklı takipten çıkmaları transferin kesinleştiği iddialarını gündeme getirmişti. 

Uçak gideceği ve Kerem'in bugün yarın İstanbul'da olacağı iddia edilirken bugün Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi transferin iptal noktasına geldiğini ortaya koydu.

"Fenerbahçe teklifini geri çekti"

Yağız Sabuncuoğlu, X platformundan yaptığı paylaşımda 'Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon € + 2,5 milyon € bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekti. Bu nedenle Kerem'in uçuş planı iptal edildi. Benfica bu duruma sert tepki gösterdi ve görüşmelere ara verdi!' ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
