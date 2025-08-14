Bir Dönem Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Allan Saint-Maximin'den Jose Mourinho İtirafı Geldi
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Saint Alan-Maximin, Portekizli teknik direktör José Mourinho için övgü dolu sözler sarf etti. Daha önce kadro dışı kaldığı dönemde Mourinho’yu eleştiren Maximin, son açıklamalarıyla bu kez hocasına övgüler yağdırdı.
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bir sezonda Mourinho ile sorunlar yaşayan ancak sonrasında barışan Maximin'den yeni açıklama var.
Mourinho yaşadıkları sorunu "baba-oğul" tartışmasına benzetti.
