Bir Dönem Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Allan Saint-Maximin'den Jose Mourinho İtirafı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.08.2025 - 19:35

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Saint Alan-Maximin, Portekizli teknik direktör José Mourinho için övgü dolu sözler sarf etti. Daha önce kadro dışı kaldığı dönemde Mourinho’yu eleştiren Maximin, son açıklamalarıyla bu kez hocasına övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve bir sezonda Mourinho ile sorunlar yaşayan ancak sonrasında barışan Maximin'den yeni açıklama var.

Allan Saint-Maximin, Mourinho için 'Mourinho benim için büyük bir değer taşıyor, çoğu kişi bunu tam olarak anlamıyor. Onunla paylaştığım sohbetler ve geçirdiğimiz zamanlar, bana çok şey kattı. Hem mükemmel bir teknik direktör hem de olağanüstü bir insan.' ifadelerini kullandı.

Mourinho yaşadıkları sorunu "baba-oğul" tartışmasına benzetti.

Allan Saint-Maximin açıklamalarını şu şekilde noktaladı: 

'Dürüst olmak gerekirse, kariyerim boyunca çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biri. Aramızda bazı tartışmalar yaşandı ama hiç olumsuz bir durum olmadı. Sanki bir babanız gibi, sadece 'evet' ya da 'affedersiniz' deyip gitmiyorsunuz.

Bana her zaman saygılı ve iyi davrandı. Akademim için de çok şey öğretti. Hatta akademimdeki çocukları izlemeye geldi, çocuklarımın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı bir maçı bile takip etti. Her şey mükemmeldi.'

