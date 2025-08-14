Bir Dönem Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Allan Saint-Maximin'den Jose Mourinho İtirafı Geldi

Allan Saint-Maximin açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

'Dürüst olmak gerekirse, kariyerim boyunca çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biri. Aramızda bazı tartışmalar yaşandı ama hiç olumsuz bir durum olmadı. Sanki bir babanız gibi, sadece 'evet' ya da 'affedersiniz' deyip gitmiyorsunuz.

Bana her zaman saygılı ve iyi davrandı. Akademim için de çok şey öğretti. Hatta akademimdeki çocukları izlemeye geldi, çocuklarımın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı bir maçı bile takip etti. Her şey mükemmeldi.'