Süper Kupa'da 85. Dakikaya 2-0 Yenik Giren PSG Kupanın Sahibi Oldu

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan maçın büyük bölümünü önde götüren Tottenham, son beş dakika yediği gollerle kupayı PSG'ye armağan etti.