Süper Kupa'da 85. Dakikaya 2-0 Yenik Giren PSG Kupanın Sahibi Oldu
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan maçın büyük bölümünü önde götüren Tottenham, son beş dakika yediği gollerle kupayı PSG'ye armağan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tottenham ve PSG, Süper Kupa maçı için İtalya'da karşı karşıya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PSG, 85.dakikada tüm hesapları bozarak maça dahil oldu.
Uzatmalarda eşitlik bozulmadı, galibi penaltılar belirledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın