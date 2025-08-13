onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Süper Kupa'da 85. Dakikaya 2-0 Yenik Giren PSG Kupanın Sahibi Oldu

Süper Kupa'da 85. Dakikaya 2-0 Yenik Giren PSG Kupanın Sahibi Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.08.2025 - 00:25

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan maçın büyük bölümünü önde götüren Tottenham, son beş dakika yediği gollerle kupayı PSG'ye armağan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tottenham ve PSG, Süper Kupa maçı için İtalya'da karşı karşıya geldi.

Tottenham ve PSG, Süper Kupa maçı için İtalya'da karşı karşıya geldi.

Maça fırtına gibi başlayan Tottenham ilk yarıyı Van de Ven'in golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıyı da golle açan Tottenham 48.dakikada skoru 2-0'a getirdi.

PSG, 85.dakikada tüm hesapları bozarak maça dahil oldu.

PSG, 85.dakikada tüm hesapları bozarak maça dahil oldu.

Maçın son bölümünde baskısını artıran PSG, aradığı golü 85'te oldu. Lee Kang-in'in golüyle umutlanan Fransızlar, 90'4'te Goncalo Ramos'un golüyle maçı uzatmalara götürdü.

Uzatmalarda eşitlik bozulmadı, galibi penaltılar belirledi.

Uzatmalarda eşitlik bozulmadı, galibi penaltılar belirledi.

Vitinha'nın kaçırdığı penaltıyla seri penaltılara başlayan PSG pes etmedi. Van de Ven ve Mathys Tel'in arka arkaya kaçırdığı penaltılar sonucunda PSG, Tottenham'ı penaltılarda 4-3 yendi ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın