onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Divan Kurulu İçin Flaş Sözler: "Her Şeyi Alkışlıyorlar"

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Divan Kurulu İçin Flaş Sözler: "Her Şeyi Alkışlıyorlar"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.08.2025 - 23:27

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı Vizyon 2035 toplantısında sarı-lacivertli kulübün yaklaşan seçim sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, kongre öncesi gündemi ve adaylık sürecini yakından ilgilendiren mesajlar verirken, kulübün geleceğine dair planlarını da paylaştı. Açıklamaları, camiada yeni bir tartışma  dalgası yarattı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aziz Yıldırım, gençlerle bir araya gelerek Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi.

Aziz Yıldırım, gençlerle bir araya gelerek Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi.

Gençlere vurgu yapan Aziz Yıldırım, “Ali Koç bu akşam başkanlığı bıraktı diyelim, peki ne yapacaksınız? Bunun cevabını bu salondakiler verecek. Net konuşacağız: Biz buradayız! Fenerbahçe’de her şey var, tek eksik olan akıl. O akıl da gençlerde” sözleriyle mesaj verdi.

Mevcut yönetimden önemli isimler çıkmadığını söyleyen Yıldırım geçmişten örnekler verdi.

Mevcut yönetimden önemli isimler çıkmadığını söyleyen Yıldırım geçmişten örnekler verdi.

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, “Başarı belki hemen gelmeyecek ama zamanla umutlar yeşerecek. Seçimi kaybetsek de önemli değil, bu bir geçiş dönemi olur. Ardından başka bir arkadaşımızı destekler, kazanırız. Ancak siz sahip çıkmazsanız, bu mümkün olmaz” dedi.

Mevcut yönetimden güçlü isimlerin çıkmadığını vurgulayan Yıldırım, “Benim başkanlığım döneminde Nihat Özdemir, Ali Koç, Saadettin Saran, Hulusi Belgü gibi isimler çıktı. İşte bunu yeniden yaratmamız lazım. Bana bu desteği verin, Fenerbahçe’ye sahip çıkmanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Divan Kurulu'na sert eleştiriler...

Fenerbahçe'de Divan Kurulu'na sert eleştiriler...

Divan’da her şeyin alkışlanmasını eleştiren Aziz Yıldırım, 'Geçen Divan'a gittim. Divan'da rezilliği gördüm, 2 kurabiye 1 çaya her şeyi alkışlıyorlar! Bankalar Birliği'ne olan borç ''80 milyon'' diyor, alkışlıyorlar! Burada borcu zaten söylemiyorlar, ben 25 milyar borç diyorum!' ifadelerini kullandı.

Son olarak Yıldırım, 'Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bunu ayağa kaldıracak sizlersiniz. Bunun için gelip buraya oturuyorum. Çıkın konuşun! Sesinizi duysunlar...' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın