Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Divan Kurulu İçin Flaş Sözler: "Her Şeyi Alkışlıyorlar"

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, “Başarı belki hemen gelmeyecek ama zamanla umutlar yeşerecek. Seçimi kaybetsek de önemli değil, bu bir geçiş dönemi olur. Ardından başka bir arkadaşımızı destekler, kazanırız. Ancak siz sahip çıkmazsanız, bu mümkün olmaz” dedi.

Mevcut yönetimden güçlü isimlerin çıkmadığını vurgulayan Yıldırım, “Benim başkanlığım döneminde Nihat Özdemir, Ali Koç, Saadettin Saran, Hulusi Belgü gibi isimler çıktı. İşte bunu yeniden yaratmamız lazım. Bana bu desteği verin, Fenerbahçe’ye sahip çıkmanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.