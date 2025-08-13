Avrupa Devlerinin Kombine Biletleri Süper Lig Devlerinin Kombine Bilet Fiyatlarının Yanında Çok Ucuz Kaldı

Haberde Milan, Inter, Juventus, Real Madrid, PSG, Dortmund ve Barcelona'ya yer verildi. Bu kulüpler içinde ise en ucuz bileti en düşük fiyatta olan takım 14 Bin TL ile Juventus oldu.

Bu takımlar içerisinde en yüksek bilet kategorisini en pahalıya satan kulüp ise 133 bin TL ile Milan oldu.

Dünyanın büyük kulüpleri büyük yıldızları Türkiye'nin dört büyük kulübüne göre daha ucuza izletmesi ve stadyumdaki 'maç günü' organizasyonlarında daha başarılı olması Türkiye'de maç izlemek isteyen taraftarların tepkisini çekti.