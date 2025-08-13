onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Avrupa Devlerinin Kombine Biletleri Süper Lig Devlerinin Kombine Bilet Fiyatlarının Yanında Çok Ucuz Kaldı

Avrupa Devlerinin Kombine Biletleri Süper Lig Devlerinin Kombine Bilet Fiyatlarının Yanında Çok Ucuz Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.08.2025 - 18:48

Enflasyonun etkilediği kalemlerden biri de maç biletleri oldu. Geçtiğimiz yıl 'uçuk' denen rakamlar bu sezon daha da katlanarak büyüdü ve kombine bilet almak neredeyse imkansız hale geldi. Kredilerle bu işe çözüm bulmak isteyen taraftara Avrupa'nın dev liglerinden gelen fiyat bilgileri ise soğuk duş etkisi yarattı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte taraftarlar takımlarının iç saha maçlarını takip etmek için kombine bilet almaya çalışıyor.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte taraftarlar takımlarının iç saha maçlarını takip etmek için kombine bilet almaya çalışıyor.

Kombine bilet almak isteyen taraftarlar ise adeta 'uçuk' fiyatlar karşısında şok oldu. 400 bin TL seviyesinde bile bilet satan Süper Lig'in büyük kulüpleri için taraftarları yine de fedakarlıktan kaçınmayarak yüksek bedelli biletleri almaya çalışıyor.

Süper Lig'e karşın Avrupa'nın dev kulüplerinin kombine bilet fiyatlarındaki ucuzluksa şaşkınlık yarattı.

Süper Lig'e karşın Avrupa'nın dev kulüplerinin kombine bilet fiyatlarındaki ucuzluksa şaşkınlık yarattı.

Süper Lig kulüplerinin fiyatlarına göre İngiltere, İtalya ve İspanya'da bilet fiyatlarının daha ucuz olduğu görüldü.

Süper Lig'deki dört büyüklerin fiyatları şu şekilde oldu:

Fenerbahçe: En düşük: 20.500 TL , En yüksek: 455.000 TL

Galatasaray: En düşük: 24.000 TL, En yüksek: 180.000 TL

Beşiktaş: En düşük: 19.000 TL En yüksek: 115.000 TL

Trabzonspor: En düşük: 6.000 TL, En yüksek: 90.000 TL

Premier Lig, Serie A, La Liga ve Bundesliga takımlarının fiyatları ise bu rakamların altında kaldı.

Premier Lig, Serie A, La Liga ve Bundesliga takımlarının fiyatları ise bu rakamların altında kaldı.

Premier Lig'de Arsenal, Manchester City, Tottenham, Manchester United ve Liverpool'un kombine bilet fiyatlarını paylaşan TRT Spor, aradaki uçurumu gözler önüne serdi. Bu kulüplerde fiyat skalasında en ucuz bilet kategorisi en düşük fiyata Manchester City'ye ait. City, 29 Bin TL'ye kombine bilet satıyor. En pahalılarda ise en pahalı bilet satan ise 129 Bin TL ile Tottenham oldu.

Diğer liglerde de durum farklı değil. O rakamlar da Süper Lig'in altında kaldı.

Diğer liglerde de durum farklı değil. O rakamlar da Süper Lig'in altında kaldı.

Haberde Milan, Inter, Juventus, Real Madrid, PSG, Dortmund ve Barcelona'ya yer verildi. Bu kulüpler içinde ise en ucuz bileti en düşük fiyatta olan takım 14 Bin TL ile Juventus oldu. 

Bu takımlar içerisinde en yüksek bilet kategorisini en pahalıya satan kulüp ise 133 bin TL ile Milan oldu. 

Dünyanın büyük kulüpleri büyük yıldızları Türkiye'nin dört büyük kulübüne göre daha ucuza izletmesi ve stadyumdaki 'maç günü' organizasyonlarında daha başarılı olması Türkiye'de maç izlemek isteyen taraftarların tepkisini çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın