Fenerbahçe, Eyüpspor'dan Lille'e Giden Berke Özer İçin Yeni Pay Maddesi Koydu
Milli kalecilerden Berke Özer, bu yaz önemli bir transfere imza atmak üzere. Bir dönem adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da Berke, Fransa ekiplerinden Lille ile anlaşmaya çok yakın. Eyüpspor'un Fenerbahçe'ye sonraki satıştan pay vermesi gerekiyordu ancak Fenerbahçe bu maddede güncellemeye gitti.
Berke Özer iki sezonluk performansının ardından yeniden üst seviye kulüplerle anılmaya başladı.
Berke'nin adı kaleci arayışındaki Galatasaray'la anıldı ancak yurt dışından da teklifler vardı.
Lille devreye girdi, Fenerbahçe de Eyüpspor'da olan satıştan pay yüzdesinde güncellemeye gitti.
