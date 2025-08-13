onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Eyüpspor'dan Lille'e Giden Berke Özer İçin Yeni Pay Maddesi Koydu

Fenerbahçe, Eyüpspor'dan Lille'e Giden Berke Özer İçin Yeni Pay Maddesi Koydu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.08.2025 - 17:19

Milli kalecilerden Berke Özer, bu yaz önemli bir transfere imza atmak üzere. Bir dönem adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da Berke, Fransa ekiplerinden Lille ile anlaşmaya çok yakın. Eyüpspor'un Fenerbahçe'ye sonraki satıştan pay vermesi gerekiyordu ancak Fenerbahçe bu maddede güncellemeye gitti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berke Özer iki sezonluk performansının ardından yeniden üst seviye kulüplerle anılmaya başladı.

Berke Özer iki sezonluk performansının ardından yeniden üst seviye kulüplerle anılmaya başladı.

Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan kısa süre şansını Belçika'da da deneyen Berke Özer kendisini Eyüpspor'da yeniden buldu. Eyüpspor'un Süper Lig performansında önemli katkısı olan Berke için transfer söylentileri de arttı.

Berke'nin adı kaleci arayışındaki Galatasaray'la anıldı ancak yurt dışından da teklifler vardı.

Berke'nin adı kaleci arayışındaki Galatasaray'la anıldı ancak yurt dışından da teklifler vardı.

Berke Özer'in adı Galatasaray'la sık sık anıldı. Ancak Eyüpspor'un alacağı bonservisteki Fenerbahçe'ye ödenecek satıştan %40'lık pay gündeme geldi. Galatasaray da Muslera'nın yerini yabancı br yıldız kaleci ile doldurmak istediği için bu transfer gerçekleşmedi.

Lille devreye girdi, Fenerbahçe de Eyüpspor'da olan satıştan pay yüzdesinde güncellemeye gitti.

Lille devreye girdi, Fenerbahçe de Eyüpspor'da olan satıştan pay yüzdesinde güncellemeye gitti.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Berke Özer’in gelecekteki satışından alacağı %40’lık pay hakkından feragat etti. Bunun yerine, oyuncunun Lille’e transferinde gelecekteki satıştan %20 pay maddesi ekletildi.

Eyüpspor ile Lille, Berke Özer için 5 milyon euro bedelle anlaşmaya varırken, Fenerbahçe yapılan “ek protokol” gereği bu satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecek. Ancak Lille, oyuncuyu ileride başka bir kulübe satarsa, Fenerbahçe bu transferden %20 oranında pay alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın