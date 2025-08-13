Fenerbahçe, Eyüpspor'dan Lille'e Giden Berke Özer İçin Yeni Pay Maddesi Koydu

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Berke Özer’in gelecekteki satışından alacağı %40’lık pay hakkından feragat etti. Bunun yerine, oyuncunun Lille’e transferinde gelecekteki satıştan %20 pay maddesi ekletildi.

Eyüpspor ile Lille, Berke Özer için 5 milyon euro bedelle anlaşmaya varırken, Fenerbahçe yapılan “ek protokol” gereği bu satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecek. Ancak Lille, oyuncuyu ileride başka bir kulübe satarsa, Fenerbahçe bu transferden %20 oranında pay alacak.